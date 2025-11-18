Vacantes con contrato indefinido en todo el país: estabilidad garantizada

El mercado laboral continúa moviéndose y varias compañías en Colombia están fortaleciendo sus procesos de selección para incorporar personal con contrato indefinido. Esta modalidad, una de las más buscadas por los trabajadores, ofrece estabilidad, prestaciones completas y la posibilidad de proyectarse dentro de una organización.

Las áreas administrativas, operativas, comerciales y de servicio al cliente se encuentran entre las que más están generando nuevas plazas. La demanda se mantiene tanto para perfiles con experiencia como para candidatos que buscan una oportunidad de crecimiento y mayor seguridad en su vinculación laboral. En un entorno competitivo, estas ofertas se convierten en una alternativa clave para quienes necesitan un empleo sostenible a largo plazo.

Quienes deseen postularse pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, donde se encuentra el listado actualizado de vacantes con contrato indefinido. Allí podrán aplicar de manera gratuita y acceder a procesos activos en diferentes regiones del país. A continuación le presentamos algunas de ellas.

Gran oferta laboral: son más de 20 mil vacantes con contrato indefinido en Colombia | Foto: Stock

Analista automatización y analítica – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este profesional, conocido también como especialista en automatización o coordinador de procesos automatizados, será el encargado de garantizar la continuidad y eficiencia de la operación intralogística automatizada.

Responsabilidades:

Garantizar la continuidad de la operación intralogística automatizada.

Orquestar la integración de componentes tecnológicos.

Coordinar con Planeación, Operación y Tecnología.

Gestionar el servicio brindado por proveedores externos.

Monitorizar el cumplimiento de niveles de servicio y productividad.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Logística o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles de automatización o logística.

Conocimiento en orquestación e integración de tecnologías.

Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.

Experiencia en gestión de servicios y proveedores.

Gerente de tienda – Bucaramanga

Empresa: Farmatodo

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Ingeniero de compras y suministros – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de gestionar procesos clave que aseguren el suministro eficiente de materiales, garantizando calidad, oportunidad y optimización de costos.

Responsabilidades:

Cotizar y analizar propuestas comerciales de materiales, priorizando el menor costo total con la mejor calidad y cumplimiento técnico.

Administrar el sistema de aseguramiento de la calidad para la selección y evaluación de proveedores.

Hacer seguimiento a cada pedido, asegurando su entrega oportuna y satisfactoria en los proyectos asignados.

Crear acuerdos de precios para materiales no estratégicos en la plataforma de abastecimiento estratégico.

Gestionar el maestro de materiales en el sistema de información de la compañía.

Contribuir al mejoramiento de indicadores de productividad y ahorro del área de abastecimiento.

Requerimientos:

Profesional Ingeniería Civil o carreras afines.

Mínimo 2 años de experiencia en áreas de compras, abastecimiento o cadena de suministro.

Conocimiento en análisis de costos, negociación, gestión de proveedores y plataformas ERP.

Capacidad de análisis, enfoque en resultados y orientación al detalle.

Analista SEO – Cali

Empresa: Studio F

Salario: 3.150.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En STF Group buscan un(a) analista SEO para potenciar el posicionamiento orgánico de las marcas en motores de búsqueda, garantizando visibilidad, tráfico de calidad y cumplimiento de los objetivos digitales del negocio.

Responsabilidades:

Ejecutar la estrategia SEO para Studio F y ELA, garantizando crecimiento orgánico y cumplimiento de KPI.

Realizar investigación profunda de palabras clave y análisis de tendencias de búsqueda.

Optimizar contenido (SEO On-Page) y garantizar la correcta indexación, rastreo y desempeño técnico de los sitios.

Monitorear métricas a través de herramientas especializadas y elaborar informes para medir resultados.

Coordinar acciones con Ecommerce y Mercadeo para fortalecer el posicionamiento digital.

Investigar mejoras técnicas, nuevas herramientas y mejores prácticas del mercado.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Comunicación, Administración o áreas afines.

De 1 a 3 años de experiencia en SEO, análisis de datos o mercadeo digital.

Manejo de Google Analytics, Search Console, SEMrush, Screaming Frog y plataformas Ecommerce como VTEX.

Habilidad para análisis, investigación, optimización de contenido y comunicación escrita.

Gusto por la moda (deseable).