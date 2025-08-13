Empleo
Vacantes con salarios desde $3 millones: aplique ya
El trabajo que busca está más cerca de lo que imagina.
En diferentes ciudades del país, múltiples empresas están en busca de talento para cubrir posiciones estratégicas y operativas que ofrecen salarios competitivos desde los $3 millones. Estas oportunidades abarcan sectores como ventas, logística, administración, entre otros.
Esto representa una opción atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos y estabilidad laboral, ya que varias de estas ofertas incluyen beneficios adicionales como planes de formación, crecimiento profesional y flexibilidad en las modalidades de trabajo
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles, puede conocer más haciendo clic aquí. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y virtual.
Supervisor de operaciones tiendas – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: $ 3.761.000 a $ 4.090.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como supervisor de operaciones de tienda, será responsable de asegurar que todas las operaciones se realicen de manera eficiente y conforme a los procedimientos establecidos.
Responsabilidades:
- Supervisar las operaciones del canal retail mediante análisis de sistemas como POS JDE y COMERSSIA.
- Generar informes de gestión para garantizar la trazabilidad y cumplimiento de procedimientos.
- Gestionar el procedimiento de cierre diario de tiendas requerido por el área financiera.
- Controlar y manejar inventarios asegurando el cumplimiento de conteos y cierre de diferencias.
- Seguir el cumplimiento de horarios del personal y horarios de servicio conforme a lineamientos.
Requerimientos:
- Profesional en áreas administrativas, logísticas comerciales o contables.
- Mínimo 2 años de experiencia en supervisión operativa o administrativa en retail.
- Experiencia preferible en sectores de calzado, moda o consumo masivo.
- Residencia en Bogotá.
Gerente de sede - Medellín
Empresa: Bodytech
Salario: $ 3.500.000 a $ 6.000.000
Tipo de contrato: Temporal
Si tiene experiencia en manejo de indicadores comerciales, operativos y de rentabilidad, y además habilidad comprobada en servicio al cliente y gestión y liderazgo de personal, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Supervisar las operaciones diarias de la sede.
- Gestionar y analizar indicadores comerciales, operativos y de rentabilidad.
- Liderar al equipo asegurando un excelente servicio al cliente.
- Planificar y ejecutar estrategias para el cumplimiento de objetivos.
- Realizar labores administrativas propias del cargo.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en un rol similar.
- Habilidad comprobada en manejo de indicadores comerciales, operativos y rentabilidad.
- Experiencia en servicio al cliente.
- Competencia en gestión y liderazgo de personal.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo con horarios rotativos (lunes a sábado)
Representante servicio al cliente bilingüe – Bogotá D.C.
Empresa: Foundever
Salario: $ 3.080.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como representante de servicio al cliente, será el enlace directo con los clientes, brindando soluciones efectivas a sus consultas a través de chat en vivo.
Responsabilidades:
- Atender consultas de clientes a través de chat en vivo.
- Proveer soluciones rápidas y efectivas a las inquietudes de los clientes.
- Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.
- Colaborar con otros departamentos para resolver problemas complejos.
- Mantener actualizados los registros y reportes de interacción con los clientes.
Requerimientos:
- Nivel de inglés B2 o superior.
- Título de bachillerato completo.
- Mayor de 18 años.
- Habilidades destacadas en servicio al cliente.
- Conocimientos básicos de informática.
- Buena disposición para el trato con clientes.
- Extranjeros deben presentar PPT y pasaporte.
Coordinador de mantenimiento en sector salud – Cali
Empresa: Keralty S.A.S
Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
Este rol es vital para planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos biomédicos e infraestructura de las instalaciones.
Responsabilidades:
- Planificar y organizar actividades de mantenimiento de equipos biomédicos.
- Dirigir y controlar la reparación de infraestructuras de las instalaciones.
- Supervisar y coordinar al personal de mantenimiento asignado.
- Asegurar el cumplimiento de medidas de prevención y seguridad.
- Elaborar informes y reportes sobre el estado de los equipos e infraestructuras.
Requerimientos:
- Título profesional en ingeniería biomédica o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento de equipos biomédicos.
- Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento de infraestructura hospitalaria.
- Conocimiento en gestión de personal y liderazgo de equipos.
- Habilidades organizativas y de planificación.
- Comprensión de medidas de prevención y seguridad en el ámbito de la salud.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.