Suscribirse

Empleo

Vacantes con salarios desde $3 millones: aplique ya

El trabajo que busca está más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

14 de agosto de 2025, 12:43 a. m.
Actualmente hay una gran demanda de profesionales de RR.HH., y hay puestos disponibles para todos los campos.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Stock

En diferentes ciudades del país, múltiples empresas están en busca de talento para cubrir posiciones estratégicas y operativas que ofrecen salarios competitivos desde los $3 millones. Estas oportunidades abarcan sectores como ventas, logística, administración, entre otros.

Esto representa una opción atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos y estabilidad laboral, ya que varias de estas ofertas incluyen beneficios adicionales como planes de formación, crecimiento profesional y flexibilidad en las modalidades de trabajo

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles, puede conocer más haciendo clic aquí. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y virtual.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Stock / Magneto

Supervisor de operaciones tiendas – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Lo más leído

1. Giro en el estudio de la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la trascendental decisión en el Tribunal Superior de Bogotá
2. Miguel Uribe Turbay | Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central
3. Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical

Salario: $ 3.761.000 a $ 4.090.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de operaciones de tienda, será responsable de asegurar que todas las operaciones se realicen de manera eficiente y conforme a los procedimientos establecidos.

Responsabilidades:

  • Supervisar las operaciones del canal retail mediante análisis de sistemas como POS JDE y COMERSSIA.
  • Generar informes de gestión para garantizar la trazabilidad y cumplimiento de procedimientos.
  • Gestionar el procedimiento de cierre diario de tiendas requerido por el área financiera.
  • Controlar y manejar inventarios asegurando el cumplimiento de conteos y cierre de diferencias.
  • Seguir el cumplimiento de horarios del personal y horarios de servicio conforme a lineamientos.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas administrativas, logísticas comerciales o contables.
  • Mínimo 2 años de experiencia en supervisión operativa o administrativa en retail.
  • Experiencia preferible en sectores de calzado, moda o consumo masivo.
  • Residencia en Bogotá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente de sede - Medellín

Empresa: Bodytech

Salario: $ 3.500.000 a $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Si tiene experiencia en manejo de indicadores comerciales, operativos y de rentabilidad, y además habilidad comprobada en servicio al cliente y gestión y liderazgo de personal, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Supervisar las operaciones diarias de la sede.
  • Gestionar y analizar indicadores comerciales, operativos y de rentabilidad.
  • Liderar al equipo asegurando un excelente servicio al cliente.
  • Planificar y ejecutar estrategias para el cumplimiento de objetivos.
  • Realizar labores administrativas propias del cargo.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años en un rol similar.
  • Habilidad comprobada en manejo de indicadores comerciales, operativos y rentabilidad.
  • Experiencia en servicio al cliente.
  • Competencia en gestión y liderazgo de personal.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo con horarios rotativos (lunes a sábado)

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Trabajo con sueldos de hasta $7 millones: revise las ofertas activas

Representante servicio al cliente bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Foundever

Salario: $ 3.080.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como representante de servicio al cliente, será el enlace directo con los clientes, brindando soluciones efectivas a sus consultas a través de chat en vivo.

Responsabilidades:

  • Atender consultas de clientes a través de chat en vivo.
  • Proveer soluciones rápidas y efectivas a las inquietudes de los clientes.
  • Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.
  • Colaborar con otros departamentos para resolver problemas complejos.
  • Mantener actualizados los registros y reportes de interacción con los clientes.

Requerimientos:

  • Nivel de inglés B2 o superior.
  • Título de bachillerato completo.
  • Mayor de 18 años.
  • Habilidades destacadas en servicio al cliente.
  • Conocimientos básicos de informática.
  • Buena disposición para el trato con clientes.
  • Extranjeros deben presentar PPT y pasaporte.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de mantenimiento en sector salud – Cali

Empresa: Keralty S.A.S

Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol es vital para planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento y reparación de equipos biomédicos e infraestructura de las instalaciones.

Responsabilidades:

  • Planificar y organizar actividades de mantenimiento de equipos biomédicos.
  • Dirigir y controlar la reparación de infraestructuras de las instalaciones.
  • Supervisar y coordinar al personal de mantenimiento asignado.
  • Asegurar el cumplimiento de medidas de prevención y seguridad.
  • Elaborar informes y reportes sobre el estado de los equipos e infraestructuras.

Requerimientos:

  • Título profesional en ingeniería biomédica o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento de equipos biomédicos.
  • Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento de infraestructura hospitalaria.
  • Conocimiento en gestión de personal y liderazgo de equipos.
  • Habilidades organizativas y de planificación.
  • Comprensión de medidas de prevención y seguridad en el ámbito de la salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el perfil del peligroso hincha del Sao Paulo capturado por los desmanes en el estadio Atanasio Girardot ante Atlético Nacional

2. Presentan proyecto para rendirle un homenaje a Miguel Uribe Turbay; contempla placa conmemorativa y honor en el parque El Golfito

3. Amparo Grisales reaccionó a su aparatosa caída en la Feria de las Flores y reveló cómo quedó después del golpe

4. ¿La familia de Miguel Uribe Turbay podría ser indemnizada por el Estado? Esto reveló un experto en SEMANA

5. Cali lanza en el Petronio Álvarez el primer chatbot de reciclaje con inteligencia artificial del país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralEmpleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.