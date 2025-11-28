EMPLEO
Vacantes con salarios desde $4 millones: múltiples empresas están contratando hoy
Postulaciones abiertas sin costo.
El mercado laboral en Colombia continúa ofreciendo oportunidades atractivas para perfiles profesionales y técnicos con experiencia específica. Durante esta semana, diferentes compañías abrieron convocatorias para cargos que superan los $4 millones de salario, un rango que responde a la alta demanda de talento en áreas especializadas.
Las vacantes disponibles están dirigidas a candidatos con conocimientos en áreas administrativas, tecnológicas, comerciales y financieras. Varias empresas están buscando perfiles capaces de asumir responsabilidades estratégicas, liderar procesos, manejar equipos o ejecutar funciones técnicas de alto impacto.
Entre las posiciones más frecuentes se encuentran analistas de soporte, administradores, ejecutivos de ahorro y diseñadores. Las organizaciones buscan candidatos que cuenten con formación académica pertinente, experiencia previa y habilidades orientadas al logro y la resolución de problemas.
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, revisar los requisitos y postularse a la oferta que mejor se ajuste a su perfil profesional. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.
Analista de soporte senior – Medellín
Empresa: Emtelco
Salario: 4.207.617
En este rol, tendrá la oportunidad de procesar, analizar y aplicar modelos estadísticos avanzados y metodologías de ciencia de datos, como el machine learning, para generar informes que mejoren nuestros procesos y apoyen el diseño de soluciones para los clientes corporativos.
Responsabilidades:
- Procesar y analizar grandes volúmenes de datos.
- Proporcionar soporte técnico avanzado y mantenimiento de sistemas
- Aplicar modelos estadísticos y metodologías de ciencia de datos.
- Generar informes detallados para la toma de decisiones.
- Apoyar el diseño de soluciones y productos innovadores para clientes corporativos.
- Colaborar con equipos interdisciplinarios para mejorar los procesos.
Requerimientos
- Profesional en carreras: Estadística, Economía, Matemáticas, Ingeniería industrial, Sistemas, Procesos, Producción y afines.
- Experiencia comprobada en análisis de datos y machine learning.
- Conocimiento de modelos estadísticos y herramientas de ciencia de datos.
- Conocimientos en Programación en los lenguajes Python o R con nivel medio.
- Habilidad para generar informes claros y concisos.
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Administrador general – Bucaramanga
Empresa: Osya
Salario: 5.500.000 a 7.000.000
Como director general, será responsable de organizar, fortalecer y optimizar las áreas clave de la compañía, asegurando una gestión eficiente y alineada con las tendencias del sector.
Responsabilidades:
- Dirigir y coordinar las áreas de compras, logística, inventarios, ventas y administración.
- Implementar procesos y controles para mejorar la productividad y eficiencia.
- Analizar indicadores de gestión y desarrollar planes de mejora continua.
- Acompañar el área comercial desde una perspectiva estratégica.
- Fortalecer la gestión de compras nacionales e internacionales y relaciones con proveedores.
- Supervisar inventarios, tiempos de entrega y control de costos.
- Apoyar la gerencia en planeación financiera, presupuestos y decisiones estratégicas.
- Promover la modernización tecnológica y organizacional.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o afines.
- Experiencia de 3 a 5 años en dirección o coordinación general en empresas industriales o de repuestos.
- Conocimiento en compras, logística, control de inventarios, gestión administrativa y financiera.
- Habilidad para liderar equipos multidisciplinarios y establecer procesos estructurados.
- Perfil analítico, organizado, proactivo y con visión empresarial.
Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: 5.847.000
Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.
- Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.
- Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
- Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.
- Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.
Requerimientos:
- Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
- Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores)
- Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.
- Conocimientos específicos en áreas financieras.
- Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.
Diseñador UX – Bogotá D.C.
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 4.500.000 a 4.800.000
Como diseñador UX/UI, tendrá la oportunidad de liderar procesos de investigación y desarrollo para asegurar que cada proyecto ofrezca una experiencia fluida y eficiente.
Responsabilidades:
- Liderar procesos de investigación de usuario para identificar necesidades y oportunidades de mejora.
- Diseñar interfaces intuitivas y atractivas que optimicen la experiencia del cliente.
- Validar prototipos y soluciones a través de pruebas de usuario y feedback.
- Colaborar con equipos de desarrollo para implementar diseños de manera efectiva.
- Gestionar proyectos de diseño utilizando prácticas ágiles.
- Asegurar que cada interacción del producto ofrezca una experiencia eficiente y satisfactoria.
Requerimientos:
- Título profesional en carreras administrativas o afines al sector bancario.
- Experiencia mínima de 3 años como Diseñador UX o en roles similares.
- Dominio de herramientas de diseño como Figma y Excel.
- Conocimiento en gestión de proyectos y prácticas ágiles.
- Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios.
- Habilidades de comunicación efectiva y resolución de problemas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.