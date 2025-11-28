Suscribirse

Vacantes con salarios desde $4 millones: múltiples empresas están contratando hoy

28 de noviembre de 2025, 8:56 p. m.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy.
El mercado laboral en Colombia continúa ofreciendo oportunidades atractivas para perfiles profesionales y técnicos con experiencia específica. Durante esta semana, diferentes compañías abrieron convocatorias para cargos que superan los $4 millones de salario, un rango que responde a la alta demanda de talento en áreas especializadas.

Las vacantes disponibles están dirigidas a candidatos con conocimientos en áreas administrativas, tecnológicas, comerciales y financieras. Varias empresas están buscando perfiles capaces de asumir responsabilidades estratégicas, liderar procesos, manejar equipos o ejecutar funciones técnicas de alto impacto.

Entre las posiciones más frecuentes se encuentran analistas de soporte, administradores, ejecutivos de ahorro y diseñadores. Las organizaciones buscan candidatos que cuenten con formación académica pertinente, experiencia previa y habilidades orientadas al logro y la resolución de problemas.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, revisar los requisitos y postularse a la oferta que mejor se ajuste a su perfil profesional. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Varias empresas han abierto una variedad significativa de empleos para aquellos que estén en búsqueda laboral.
Analista de soporte senior – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 4.207.617

En este rol, tendrá la oportunidad de procesar, analizar y aplicar modelos estadísticos avanzados y metodologías de ciencia de datos, como el machine learning, para generar informes que mejoren nuestros procesos y apoyen el diseño de soluciones para los clientes corporativos.

Responsabilidades:

  • Procesar y analizar grandes volúmenes de datos.
  • Proporcionar soporte técnico avanzado y mantenimiento de sistemas
  • Aplicar modelos estadísticos y metodologías de ciencia de datos.
  • Generar informes detallados para la toma de decisiones.
  • Apoyar el diseño de soluciones y productos innovadores para clientes corporativos.
  • Colaborar con equipos interdisciplinarios para mejorar los procesos.

Requerimientos

  • Profesional en carreras: Estadística, Economía, Matemáticas, Ingeniería industrial, Sistemas, Procesos, Producción y afines.
  • Experiencia comprobada en análisis de datos y machine learning.
  • Conocimiento de modelos estadísticos y herramientas de ciencia de datos.
  • Conocimientos en Programación en los lenguajes Python o R con nivel medio.
  • Habilidad para generar informes claros y concisos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Administrador general – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: 5.500.000 a 7.000.000

Como director general, será responsable de organizar, fortalecer y optimizar las áreas clave de la compañía, asegurando una gestión eficiente y alineada con las tendencias del sector.

Responsabilidades:

  • Dirigir y coordinar las áreas de compras, logística, inventarios, ventas y administración.
  • Implementar procesos y controles para mejorar la productividad y eficiencia.
  • Analizar indicadores de gestión y desarrollar planes de mejora continua.
  • Acompañar el área comercial desde una perspectiva estratégica.
  • Fortalecer la gestión de compras nacionales e internacionales y relaciones con proveedores.
  • Supervisar inventarios, tiempos de entrega y control de costos.
  • Apoyar la gerencia en planeación financiera, presupuestos y decisiones estratégicas.
  • Promover la modernización tecnológica y organizacional.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o afines.
  • Experiencia de 3 a 5 años en dirección o coordinación general en empresas industriales o de repuestos.
  • Conocimiento en compras, logística, control de inventarios, gestión administrativa y financiera.
  • Habilidad para liderar equipos multidisciplinarios y establecer procesos estructurados.
  • Perfil analítico, organizado, proactivo y con visión empresarial.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Busca estabilidad laboral? Conozca estas vacantes con contrato a término indefinido

Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 5.847.000

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.
  • Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.
  • Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
  • Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.
  • Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

  • Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
  • Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores)
  • Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.
  • Conocimientos específicos en áreas financieras.
  • Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Diseñador UX – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 4.500.000 a 4.800.000

Como diseñador UX/UI, tendrá la oportunidad de liderar procesos de investigación y desarrollo para asegurar que cada proyecto ofrezca una experiencia fluida y eficiente.

Responsabilidades:

  • Liderar procesos de investigación de usuario para identificar necesidades y oportunidades de mejora.
  • Diseñar interfaces intuitivas y atractivas que optimicen la experiencia del cliente.
  • Validar prototipos y soluciones a través de pruebas de usuario y feedback.
  • Colaborar con equipos de desarrollo para implementar diseños de manera efectiva.
  • Gestionar proyectos de diseño utilizando prácticas ágiles.
  • Asegurar que cada interacción del producto ofrezca una experiencia eficiente y satisfactoria.

Requerimientos:

  • Título profesional en carreras administrativas o afines al sector bancario.
  • Experiencia mínima de 3 años como Diseñador UX o en roles similares.
  • Dominio de herramientas de diseño como Figma y Excel.
  • Conocimiento en gestión de proyectos y prácticas ágiles.
  • Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios.
  • Habilidades de comunicación efectiva y resolución de problemas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

