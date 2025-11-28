Vacantes con salarios desde $4 millones: múltiples empresas están contratando hoy

El mercado laboral en Colombia continúa ofreciendo oportunidades atractivas para perfiles profesionales y técnicos con experiencia específica. Durante esta semana, diferentes compañías abrieron convocatorias para cargos que superan los $4 millones de salario, un rango que responde a la alta demanda de talento en áreas especializadas.

Las vacantes disponibles están dirigidas a candidatos con conocimientos en áreas administrativas, tecnológicas, comerciales y financieras. Varias empresas están buscando perfiles capaces de asumir responsabilidades estratégicas, liderar procesos, manejar equipos o ejecutar funciones técnicas de alto impacto.

Entre las posiciones más frecuentes se encuentran analistas de soporte, administradores, ejecutivos de ahorro y diseñadores. Las organizaciones buscan candidatos que cuenten con formación académica pertinente, experiencia previa y habilidades orientadas al logro y la resolución de problemas.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, revisar los requisitos y postularse a la oferta que mejor se ajuste a su perfil profesional. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Varias empresas han abierto una variedad significativa de empleos para aquellos que estén en búsqueda laboral. | Foto: Stock

Analista de soporte senior – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 4.207.617

En este rol, tendrá la oportunidad de procesar, analizar y aplicar modelos estadísticos avanzados y metodologías de ciencia de datos, como el machine learning, para generar informes que mejoren nuestros procesos y apoyen el diseño de soluciones para los clientes corporativos.

Responsabilidades:

Procesar y analizar grandes volúmenes de datos.

Proporcionar soporte técnico avanzado y mantenimiento de sistemas

Aplicar modelos estadísticos y metodologías de ciencia de datos.

Generar informes detallados para la toma de decisiones.

Apoyar el diseño de soluciones y productos innovadores para clientes corporativos.

Colaborar con equipos interdisciplinarios para mejorar los procesos.

Requerimientos

Profesional en carreras: Estadística, Economía, Matemáticas, Ingeniería industrial, Sistemas, Procesos, Producción y afines.

Experiencia comprobada en análisis de datos y machine learning.

Conocimiento de modelos estadísticos y herramientas de ciencia de datos.

Conocimientos en Programación en los lenguajes Python o R con nivel medio.

Habilidad para generar informes claros y concisos.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Administrador general – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: 5.500.000 a 7.000.000

Como director general, será responsable de organizar, fortalecer y optimizar las áreas clave de la compañía, asegurando una gestión eficiente y alineada con las tendencias del sector.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las áreas de compras, logística, inventarios, ventas y administración.

Implementar procesos y controles para mejorar la productividad y eficiencia.

Analizar indicadores de gestión y desarrollar planes de mejora continua.

Acompañar el área comercial desde una perspectiva estratégica.

Fortalecer la gestión de compras nacionales e internacionales y relaciones con proveedores.

Supervisar inventarios, tiempos de entrega y control de costos.

Apoyar la gerencia en planeación financiera, presupuestos y decisiones estratégicas.

Promover la modernización tecnológica y organizacional.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales o afines.

Experiencia de 3 a 5 años en dirección o coordinación general en empresas industriales o de repuestos.

Conocimiento en compras, logística, control de inventarios, gestión administrativa y financiera.

Habilidad para liderar equipos multidisciplinarios y establecer procesos estructurados.

Perfil analítico, organizado, proactivo y con visión empresarial.

Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 5.847.000

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.

Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.

Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.

Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.

Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores)

Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.

Conocimientos específicos en áreas financieras.

Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

Diseñador UX – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 4.500.000 a 4.800.000

Como diseñador UX/UI, tendrá la oportunidad de liderar procesos de investigación y desarrollo para asegurar que cada proyecto ofrezca una experiencia fluida y eficiente.

Responsabilidades:

Liderar procesos de investigación de usuario para identificar necesidades y oportunidades de mejora.

Diseñar interfaces intuitivas y atractivas que optimicen la experiencia del cliente.

Validar prototipos y soluciones a través de pruebas de usuario y feedback.

Colaborar con equipos de desarrollo para implementar diseños de manera efectiva.

Gestionar proyectos de diseño utilizando prácticas ágiles.

Asegurar que cada interacción del producto ofrezca una experiencia eficiente y satisfactoria.

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas o afines al sector bancario.

Experiencia mínima de 3 años como Diseñador UX o en roles similares.

Dominio de herramientas de diseño como Figma y Excel.

Conocimiento en gestión de proyectos y prácticas ágiles.

Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios.

Habilidades de comunicación efectiva y resolución de problemas.