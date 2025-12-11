Vacantes con salarios desde 6 millones en Bogotá: revise las oportunidades activas

Bogotá continúa siendo un centro dinámico del empleo formal en Colombia, con un número creciente de vacantes que ofrecen salarios desde 6 millones de pesos mensuales. Esta tendencia responde a la necesidad de las organizaciones por atraer talento con experiencia y competencias especializadas en cargos estratégicos y técnicos.

Para quienes aspiran a este tipo de posiciones, es clave que su hoja de vida destaque logros cuantificables, dominio de herramientas y tecnologías relevantes al sector, así como experiencia verificable en roles similares. Las habilidades blandas también juegan un papel importante: la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de trabajar en equipo son competencias que las empresas valoran a la hora de tomar decisiones de contratación.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Jefe de desarrollo de software – Bogotá

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 15.000.000 a 17.000.000

Su misión será garantizar el desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas seguras y eficientes.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar el equipo de desarrollo para asegurar el alineamiento con los objetivos de la organización.

Gestionar las fábricas de software y proveedores, garantizando el control presupuestal y la calidad del software entregado.

y proveedores, garantizando el control presupuestal y la calidad del software entregado. Definir y aplicar estándares de desarrollo para asegurar un software seguro, mantenible y costo-eficiente.

seguro, mantenible y costo-eficiente. Velar por la estabilidad y el mejoramiento continuo de las aplicaciones, identificando fallas y optimizando costos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la Computación o afines.

Mínimo 6 años de experiencia en desarrollo de software combinando roles técnicos y de liderazgo.

Mantener actualmente relación directa con el desarrollo de Software

Dominio de lenguajes de programación como Angular, Java, HTML5, entre otros.

Experiencia en manejo de bases de datos como Oracle y MySQL.

Conocimientos en arquitectura de microservicios y herramientas de calidad de código.

Especialista de impuestos – Bogotá

Empresa: Colfondos

Salario: 7.267.800

Como consultor de impuestos, será una pieza fundamental en la elaboración de reportes corporativos y en la interacción con entes de control.

Responsabilidades:

Articular y controlar los procesos de cumplimiento fiscal.

Gestionar requerimientos de entidades de control.

Elaborar reportes corporativos relacionados con impuestos.

Asesorar en materia tributaria acorde a las normas vigentes.

Garantizar el pago adecuado y oportuno de los tributos.

Mitigar riesgos y aprovechar oportunidades fiscales.

Actualizarse constantemente sobre reformas tributarias.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública.

Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Tributaria.

Mínimo cinco años de experiencia en áreas contables y de impuestos.

Conocimientos sólidos en NIIF y últimas reformas tributarias.

Experiencia en manejo de impuestos nacionales y distritales.

Dominio de sistemas contables y herramientas Office.

Excel avanzado obligatorio.

Director de obra vivienda – Bogotá

Empresa: Conconcreto

Salario: 10.000.000

Conconcreto está en búsqueda de un director de obra altamente calificado para gestionar proyectos de edificaciones de vivienda de alto impacto.

Responsabilidades:

Supervisar y asignar tareas al personal técnico y administrativo según el plan del proyecto.

Definir procedimientos constructivos, recursos y materiales necesarios, asegurando el cumplimiento de plazos, presupuesto y estándares de calidad.

Gestionar comunicaciones con los interesados, liderar comités de obra, negociar con subcontratistas y proveedores, y supervisar contratos.

Controlar las actividades del proyecto, implementar medidas preventivas, mantener relaciones con el cliente y realizar inspecciones.

Garantizar un flujo de caja positivo y el éxito general del proyecto.

Requerimientos:

Formación académica: Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor.

Experiencia: Mínimo 10 años en proyectos de vivienda en alturas.

Coordinador(a) de servicios empresariales – Medellín

Empresa: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Salario: 9.170.000

En la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia buscan un(a) coordinador(a) de servicios empresariales que lidere las estrategias de colocación necesarias para cumplir los objetivos de los servicios, programas y proyectos asignados.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar estrategias de colocación para alcanzar las metas e indicadores establecidos.

Liderar el equipo asignado, asegurando la planeación, ejecución y seguimiento de las estrategias definidas.

Realizar análisis de información comercial y de clientes para orientar decisiones.

Participar en la estructuración de servicios y programas desde la perspectiva de colocación.

Hacer seguimiento a los resultados de los servicios y proponer planes de mejora.

Elaborar informes y reportes de gestión para la toma de decisiones.

Promover el trabajo articulado con otras áreas de la Cámara y fortalecer el relacionamiento con empresarios y aliados estratégicos.

Requerimientos:

Formación: profesional en ciencias administrativas, económicas, mercadeo, ventas, servicio al cliente, comunicaciones o áreas afines.

Experiencia: mínimo 5 años en áreas comerciales, preferiblemente en entidades de desarrollo empresarial, cámaras de comercio, gremios o consultoras.