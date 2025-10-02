Vacantes con sueldos de hasta $10 millones: postúlese aquí

Suscribirse

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

2 de octubre de 2025, 8:51 p. m.
En un mercado laboral cada vez más competitivo, acceder a cargos que ofrecen salarios superiores al promedio representa no solo un incentivo económico, sino también una oportunidad para avanzar en la carrera profesional y fortalecer la estabilidad personal y familiar. Contar con un ingreso de hasta $10 millones de pesos mensuales permite a muchos trabajadores proyectar metas a largo plazo, invertir en educación, vivienda o emprendimientos, y alcanzar una mejor calidad de vida.

Entendiendo su importancia, actualmente hay vacantes con este rango salarial en distintos sectores y ciudades del país. Aquí le presentamos algunas ofertas disponibles.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Creativo
Gerente de comercio exterior – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Como director de comercio exterior, tendrá la oportunidad de negociar con agentes de carga y puertos, fortaleciendo relaciones con clientes para garantizar la entrega oportuna de productos terminados.

Responsabilidades:

  • Liderar el proceso de importación y exportación.
  • Asegurar el cumplimiento normativo internacional.
  • Rediseñar el área de comercio exterior para mejorar la eficiencia financiera y operativa.
  • Negociar con agentes de carga y puertos.
  • Mantener relaciones sólidas con clientes para asegurar la entrega de productos terminados.

Requerimientos:

  • Profesional en comercio exterior, administración de empresas, ingenierías o áreas afines.
  • 3 años de experiencia liderando procesos de importación y exportación en empresas productivas.
  • Conocimiento del régimen franco.
  • Habilidades de negociación y liderazgo comprobadas.

¡Postúlese aquí!

Profesional en medicina especialista SST – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 8.424.300

Tipo de contrato: Término indefinido

Sura está en la búsqueda de una persona, quien desempeñará un rol clave en la gestión de tendencias y riesgos, asegurando el cuidado del cliente y del equipo.

Responsabilidades:

  • Programar actividades con clientes asignados.
  • Realizar capacitaciones y asesorías especializadas.
  • Desarrollar estrategias e implementar proyectos de intervención.
  • Asesorar a las empresas clientes en temas de SST.
  • Gestionar información con la ARL de manera oportuna.
  • Realizar seguimiento a lo gestionado con clientes.
  • Participar en proyectos de investigación según se requiera.
  • Monitorear el cumplimiento de requisitos legales.
  • Garantizar la ejecución eficiente de actividades.

Requerimientos:

  • Profesional en medicina con especialización o maestría culminada en Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente.
  • Tarjeta profesional de medicina y título con convalidación si se realizó en el exterior.
  • ReThus (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud).
  • Carné de vacunación actualizado.
  • Curso de 50 horas SG-SST y Curso de actualización de 20 horas SG-SST vigente.
  • Experiencia de al menos cuatro (4) años acompañamiento todos los programas de vigilancia: Químico, biológico, Hipoacusia.
  • Disponibilidad de tiempo completo con contrato de exclusividad.
  • Nivel intermedio en manejo de herramientas ofimáticas, en especial Excel.

¡Postúlese aquí!

Jefe administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 7.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial abarca la gestión financiera operativa, relación con proveedores, gestión de talento humano, calidad y SST, así como soporte tecnológico y legal.

Responsabilidades:

  • Coordinar la administración de caja menor y reembolsos.
  • Apoyar a jefaturas en el manejo de gastos específicos.
  • Seguimiento a legalización de viajes y control de viáticos.
  • Coordinar insumos no retail y materiales para tiendas y CEDI.
  • Asegurar los procesos de reclutamiento, inducción y contratación de personal.
  • Seguimiento a desvinculación del personal y novedades de nómina.
  • Coordinar inspecciones de calidad y control de plagas.
  • Garantizar la instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos.
  • Coordinar documentación legal y verificación normativa.
  • Gestión de pagos de impuestos municipales.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares.
  • Conocimientos en gestión financiera y operativa.
  • Habilidad para coordinar equipos de trabajo.
  • Experiencia en relaciones con proveedores.
  • Conocimiento de normativas SST y de calidad.
  • Capacidad de gestión de talento humano.

¡Postúlese aquí!

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 8.926.600

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

  • Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
  • Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
  • Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
  • Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
  • Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
  • Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
  • Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
  • Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
  • Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
  • Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
  • Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

