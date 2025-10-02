Vacantes con sueldos de hasta $10 millones: postúlese aquí

En un mercado laboral cada vez más competitivo, acceder a cargos que ofrecen salarios superiores al promedio representa no solo un incentivo económico, sino también una oportunidad para avanzar en la carrera profesional y fortalecer la estabilidad personal y familiar. Contar con un ingreso de hasta $10 millones de pesos mensuales permite a muchos trabajadores proyectar metas a largo plazo, invertir en educación, vivienda o emprendimientos, y alcanzar una mejor calidad de vida.

Entendiendo su importancia, actualmente hay vacantes con este rango salarial en distintos sectores y ciudades del país. Aquí le presentamos algunas ofertas disponibles.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Gerente de comercio exterior – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Como director de comercio exterior, tendrá la oportunidad de negociar con agentes de carga y puertos, fortaleciendo relaciones con clientes para garantizar la entrega oportuna de productos terminados.

Responsabilidades:

Liderar el proceso de importación y exportación.

Asegurar el cumplimiento normativo internacional.

Rediseñar el área de comercio exterior para mejorar la eficiencia financiera y operativa.

Negociar con agentes de carga y puertos.

Mantener relaciones sólidas con clientes para asegurar la entrega de productos terminados.

Requerimientos:

Profesional en comercio exterior, administración de empresas, ingenierías o áreas afines.

3 años de experiencia liderando procesos de importación y exportación en empresas productivas.

Conocimiento del régimen franco.

Habilidades de negociación y liderazgo comprobadas.

Profesional en medicina especialista SST – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 8.424.300

Tipo de contrato: Término indefinido

Sura está en la búsqueda de una persona, quien desempeñará un rol clave en la gestión de tendencias y riesgos, asegurando el cuidado del cliente y del equipo.

Responsabilidades:

Programar actividades con clientes asignados.

Realizar capacitaciones y asesorías especializadas.

Desarrollar estrategias e implementar proyectos de intervención.

Asesorar a las empresas clientes en temas de SST.

Gestionar información con la ARL de manera oportuna.

Realizar seguimiento a lo gestionado con clientes.

Participar en proyectos de investigación según se requiera.

Monitorear el cumplimiento de requisitos legales.

Garantizar la ejecución eficiente de actividades.

Requerimientos:

Profesional en medicina con especialización o maestría culminada en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente.

Tarjeta profesional de medicina y título con convalidación si se realizó en el exterior.

ReThus (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud).

Carné de vacunación actualizado.

Curso de 50 horas SG-SST y Curso de actualización de 20 horas SG-SST vigente.

Experiencia de al menos cuatro (4) años acompañamiento todos los programas de vigilancia: Químico, biológico, Hipoacusia.

Disponibilidad de tiempo completo con contrato de exclusividad.

Nivel intermedio en manejo de herramientas ofimáticas, en especial Excel.

Jefe administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 7.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial abarca la gestión financiera operativa, relación con proveedores, gestión de talento humano, calidad y SST, así como soporte tecnológico y legal.

Responsabilidades:

Coordinar la administración de caja menor y reembolsos.

Apoyar a jefaturas en el manejo de gastos específicos.

Seguimiento a legalización de viajes y control de viáticos.

Coordinar insumos no retail y materiales para tiendas y CEDI.

Asegurar los procesos de reclutamiento, inducción y contratación de personal.

Seguimiento a desvinculación del personal y novedades de nómina.

Coordinar inspecciones de calidad y control de plagas.

Garantizar la instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos.

Coordinar documentación legal y verificación normativa.

Gestión de pagos de impuestos municipales.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares.

Conocimientos en gestión financiera y operativa.

Habilidad para coordinar equipos de trabajo.

Experiencia en relaciones con proveedores.

Conocimiento de normativas SST y de calidad.

Capacidad de gestión de talento humano.

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 8.926.600

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.