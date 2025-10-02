EMPLEO
Vacantes con sueldos de hasta $10 millones: postúlese aquí
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
Juliana Flórez
En un mercado laboral cada vez más competitivo, acceder a cargos que ofrecen salarios superiores al promedio representa no solo un incentivo económico, sino también una oportunidad para avanzar en la carrera profesional y fortalecer la estabilidad personal y familiar. Contar con un ingreso de hasta $10 millones de pesos mensuales permite a muchos trabajadores proyectar metas a largo plazo, invertir en educación, vivienda o emprendimientos, y alcanzar una mejor calidad de vida.
Entendiendo su importancia, actualmente hay vacantes con este rango salarial en distintos sectores y ciudades del país. Aquí le presentamos algunas ofertas disponibles.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Gerente de comercio exterior – Barranquilla
Empresa: Lextalento
Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000
Tipo de contrato: Temporal
Como director de comercio exterior, tendrá la oportunidad de negociar con agentes de carga y puertos, fortaleciendo relaciones con clientes para garantizar la entrega oportuna de productos terminados.
Responsabilidades:
- Liderar el proceso de importación y exportación.
- Asegurar el cumplimiento normativo internacional.
- Rediseñar el área de comercio exterior para mejorar la eficiencia financiera y operativa.
- Negociar con agentes de carga y puertos.
- Mantener relaciones sólidas con clientes para asegurar la entrega de productos terminados.
Requerimientos:
- Profesional en comercio exterior, administración de empresas, ingenierías o áreas afines.
- 3 años de experiencia liderando procesos de importación y exportación en empresas productivas.
- Conocimiento del régimen franco.
- Habilidades de negociación y liderazgo comprobadas.
Profesional en medicina especialista SST – Medellín
Empresa: Sura Colombia
Salario: $ 8.424.300
Tipo de contrato: Término indefinido
Sura está en la búsqueda de una persona, quien desempeñará un rol clave en la gestión de tendencias y riesgos, asegurando el cuidado del cliente y del equipo.
Responsabilidades:
- Programar actividades con clientes asignados.
- Realizar capacitaciones y asesorías especializadas.
- Desarrollar estrategias e implementar proyectos de intervención.
- Asesorar a las empresas clientes en temas de SST.
- Gestionar información con la ARL de manera oportuna.
- Realizar seguimiento a lo gestionado con clientes.
- Participar en proyectos de investigación según se requiera.
- Monitorear el cumplimiento de requisitos legales.
- Garantizar la ejecución eficiente de actividades.
Requerimientos:
- Profesional en medicina con especialización o maestría culminada en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente.
- Tarjeta profesional de medicina y título con convalidación si se realizó en el exterior.
- ReThus (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud).
- Carné de vacunación actualizado.
- Curso de 50 horas SG-SST y Curso de actualización de 20 horas SG-SST vigente.
- Experiencia de al menos cuatro (4) años acompañamiento todos los programas de vigilancia: Químico, biológico, Hipoacusia.
- Disponibilidad de tiempo completo con contrato de exclusividad.
- Nivel intermedio en manejo de herramientas ofimáticas, en especial Excel.
Jefe administrativo – Bogotá D.C.
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: $ 7.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol crucial abarca la gestión financiera operativa, relación con proveedores, gestión de talento humano, calidad y SST, así como soporte tecnológico y legal.
Responsabilidades:
- Coordinar la administración de caja menor y reembolsos.
- Apoyar a jefaturas en el manejo de gastos específicos.
- Seguimiento a legalización de viajes y control de viáticos.
- Coordinar insumos no retail y materiales para tiendas y CEDI.
- Asegurar los procesos de reclutamiento, inducción y contratación de personal.
- Seguimiento a desvinculación del personal y novedades de nómina.
- Coordinar inspecciones de calidad y control de plagas.
- Garantizar la instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos.
- Coordinar documentación legal y verificación normativa.
- Gestión de pagos de impuestos municipales.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares.
- Conocimientos en gestión financiera y operativa.
- Habilidad para coordinar equipos de trabajo.
- Experiencia en relaciones con proveedores.
- Conocimiento de normativas SST y de calidad.
- Capacidad de gestión de talento humano.
Coordinador médico – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: $ 8.926.600
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.
Responsabilidades:
- Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
- Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
- Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
- Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
- Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
- Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
- Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
- Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
- Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
- Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
- Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.