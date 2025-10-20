EMPLEO
Vacantes con sueldos desde $5 millones: revise las oportunidades activas
Postulaciones abiertas sin costo.
En un contexto en el que cada vez más profesionales buscan estabilidad y crecimiento económico, distintas empresas en Colombia están ofreciendo vacantes con salarios que parten desde los $5 millones de pesos mensuales. Esta tendencia evidencia la reactivación de sectores estratégicos y la apuesta por atraer talento altamente calificado para roles clave dentro de sus equipos.
Los cargos con mejores remuneraciones se concentran en áreas como tecnología, ingeniería, salud, finanzas, logística y gestión comercial. Además, muchas de estas ofertas incorporan beneficios como horarios flexibles, formación continua y planes de bienestar que enriquecen la experiencia laboral. Este tipo de incentivos se ha consolidado como una herramienta clave para retener talento y fomentar entornos de trabajo más sostenibles.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las vacantes activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique sin costo a las opciones que mejor se ajusten a su experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Especialista de workforce – Bogotá D.C.
Empresa: Emtelco
Salario: 5.037.645 a 5.449.029
Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Coordinar actividades del área de capacidad operativa.
- Garantizar la óptima planificación del talento humano.
- Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.
- Líderar equipo de Analistas de Workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.
Requerimientos:
- Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.
- Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en WorkForce en Contact Center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.
- Residencia en Bogotá.
Director creativo – Medellín
Empresa: Recurso Humano Positivo
Salario: 5.000.000 a 6.000.000
Si es un responsable de diseño creativo interesado en dejar su huella en campañas 360, activaciones de marca y más, ¡este es el lugar para usted!
Responsabilidades:
- Liderar el equipo creativo compuesto por diseñadores y ejecutivos de cuenta.
- Desarrollar conceptos creativos para campañas 360 y activaciones de marca.
- Coordinar y supervisar todas las etapas del proceso creativo.
- Asegurar la satisfacción del cliente con entregas efectivas.
- Participar en retroalimentación diaria con socios y directores.
- Gestionar recursos y herramientas creativas.
- Supervisar el cumplimiento de KPI clave del área.
- Colaborar con otras áreas para propuestas integrales al cliente.
- Apoyar la formación del equipo en conocimientos y prácticas BTL.
Requerimientos:
- Mucho conocimiento en marca y BTL.
- Experiencia dirigiendo equipos creativos.
- Dominio de inteligencia artificial y trademarketing.
- Especialización o Maestría en áreas relacionadas.
Analista de producto – Medellín
Empresa: Tuya
Salario: 5.280.000
Su misión principal será construir y administrar la información necesaria para monitorear el cumplimiento de la estrategia digital definida, enlazando a todos los componentes del equipo y la organización para garantizar el crecimiento de la compañía en el mediano y largo plazo.
Responsabilidades:
- Desarrollar una gestión integral y efectiva del flujo de información corporativa en relación con lo digital, requerida por entes internos y externos, garantizando la calidad, confiabilidad y oportunidad de la información administrada
- Acompañar la construcción de los casos de negocio de las iniciativas, con el fin de hacer el posterior cálculo y seguimiento de presupuestos, KPI y OKR del equipo.
- Desarrollar y administrar herramientas que permitan realizar una adecuada visualización, medición y validación del progreso de la ejecución de la estrategia para lograr el cumplimiento de los KPI/OKR/Presupuestos planteados.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, administración financiera, ingeniería administrativa.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas de producto, negocio u operaciones.
- Conocimiento de productos financieros.
- Manejo de metodologías de proyectos.
- Manejo de Excel intermedio-avanzado
- Plus: manejo de SAS y AS400
- Conocimiento en metodologías de procesos como: Lean y Six sigma
Gerente de comercio exterior – Barranquilla
Empresa: Lextalento
Salario: 13.000.000
Este puesto estratégico es clave para liderar las operaciones internacionales, desarrollando y ejecutando estrategias para optimizar el comercio exterior.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias de comercio exterior.
- Gestionar y coordinar las operaciones de exportación.
- Asegurar el cumplimiento de normativas internacionales.
- Optimizar procesos de comercio exterior.
- Liderar el equipo de comercio internacional.
Requerimientos:
- Profesional en Negociación Internacional o afines.
- 4 años de experiencia en roles de liderazgo.
- Disponibilidad para residir en Barranquilla.
- Conocimiento en exportaciones aéreas (Indispensable).
- Experiencia en manejo de Zona Franca (Indispensable).
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.