Vacantes con sueldos desde $5 millones: revise las oportunidades activas

En un contexto en el que cada vez más profesionales buscan estabilidad y crecimiento económico, distintas empresas en Colombia están ofreciendo vacantes con salarios que parten desde los $5 millones de pesos mensuales. Esta tendencia evidencia la reactivación de sectores estratégicos y la apuesta por atraer talento altamente calificado para roles clave dentro de sus equipos.

Los cargos con mejores remuneraciones se concentran en áreas como tecnología, ingeniería, salud, finanzas, logística y gestión comercial. Además, muchas de estas ofertas incorporan beneficios como horarios flexibles, formación continua y planes de bienestar que enriquecen la experiencia laboral. Este tipo de incentivos se ha consolidado como una herramienta clave para retener talento y fomentar entornos de trabajo más sostenibles.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique sin costo a las opciones que mejor se ajusten a su experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Especialista de workforce – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: 5.037.645 a 5.449.029

Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Coordinar actividades del área de capacidad operativa.

Garantizar la óptima planificación del talento humano.

Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.

Líderar equipo de Analistas de Workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.

Requerimientos:

Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.

Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en WorkForce en Contact Center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.

Residencia en Bogotá.

Director creativo – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: 5.000.000 a 6.000.000

Si es un responsable de diseño creativo interesado en dejar su huella en campañas 360, activaciones de marca y más, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

Liderar el equipo creativo compuesto por diseñadores y ejecutivos de cuenta.

Desarrollar conceptos creativos para campañas 360 y activaciones de marca.

Coordinar y supervisar todas las etapas del proceso creativo.

Asegurar la satisfacción del cliente con entregas efectivas.

Participar en retroalimentación diaria con socios y directores.

Gestionar recursos y herramientas creativas.

Supervisar el cumplimiento de KPI clave del área.

Colaborar con otras áreas para propuestas integrales al cliente.

Apoyar la formación del equipo en conocimientos y prácticas BTL.

Requerimientos:

Mucho conocimiento en marca y BTL.

Experiencia dirigiendo equipos creativos.

Dominio de inteligencia artificial y trademarketing.

Especialización o Maestría en áreas relacionadas.

Analista de producto – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 5.280.000

Su misión principal será construir y administrar la información necesaria para monitorear el cumplimiento de la estrategia digital definida, enlazando a todos los componentes del equipo y la organización para garantizar el crecimiento de la compañía en el mediano y largo plazo.

Responsabilidades:

Desarrollar una gestión integral y efectiva del flujo de información corporativa en relación con lo digital, requerida por entes internos y externos, garantizando la calidad, confiabilidad y oportunidad de la información administrada

Acompañar la construcción de los casos de negocio de las iniciativas, con el fin de hacer el posterior cálculo y seguimiento de presupuestos, KPI y OKR del equipo.

Desarrollar y administrar herramientas que permitan realizar una adecuada visualización, medición y validación del progreso de la ejecución de la estrategia para lograr el cumplimiento de los KPI/OKR/Presupuestos planteados.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, administración financiera, ingeniería administrativa.

Experiencia mínima de 1 año en áreas de producto, negocio u operaciones.

Conocimiento de productos financieros.

Manejo de metodologías de proyectos.

Manejo de Excel intermedio-avanzado

Plus: manejo de SAS y AS400

Conocimiento en metodologías de procesos como: Lean y Six sigma

Gerente de comercio exterior – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: 13.000.000

Este puesto estratégico es clave para liderar las operaciones internacionales, desarrollando y ejecutando estrategias para optimizar el comercio exterior.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de comercio exterior.

Gestionar y coordinar las operaciones de exportación.

Asegurar el cumplimiento de normativas internacionales.

Optimizar procesos de comercio exterior.

Liderar el equipo de comercio internacional.

Requerimientos:

Profesional en Negociación Internacional o afines.

4 años de experiencia en roles de liderazgo.

Disponibilidad para residir en Barranquilla.

Conocimiento en exportaciones aéreas (Indispensable).

Experiencia en manejo de Zona Franca (Indispensable).