Vacantes con sueldos desde $5 millones: revise las oportunidades activas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

20 de octubre de 2025, 9:26 p. m.
Colsubsidio acaba de publicar varias oportunidades laborales en Colombia a través de la página de Magneto.
En un contexto en el que cada vez más profesionales buscan estabilidad y crecimiento económico, distintas empresas en Colombia están ofreciendo vacantes con salarios que parten desde los $5 millones de pesos mensuales. Esta tendencia evidencia la reactivación de sectores estratégicos y la apuesta por atraer talento altamente calificado para roles clave dentro de sus equipos.

Los cargos con mejores remuneraciones se concentran en áreas como tecnología, ingeniería, salud, finanzas, logística y gestión comercial. Además, muchas de estas ofertas incorporan beneficios como horarios flexibles, formación continua y planes de bienestar que enriquecen la experiencia laboral. Este tipo de incentivos se ha consolidado como una herramienta clave para retener talento y fomentar entornos de trabajo más sostenibles.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique sin costo a las opciones que mejor se ajusten a su experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Especialista de workforce – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: 5.037.645 a 5.449.029

Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Coordinar actividades del área de capacidad operativa.
  • Garantizar la óptima planificación del talento humano.
  • Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.
  • Líderar equipo de Analistas de Workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.

Requerimientos:

  • Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.
  • Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en WorkForce en Contact Center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.
  • Residencia en Bogotá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director creativo – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: 5.000.000 a 6.000.000

Si es un responsable de diseño creativo interesado en dejar su huella en campañas 360, activaciones de marca y más, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

  • Liderar el equipo creativo compuesto por diseñadores y ejecutivos de cuenta.
  • Desarrollar conceptos creativos para campañas 360 y activaciones de marca.
  • Coordinar y supervisar todas las etapas del proceso creativo.
  • Asegurar la satisfacción del cliente con entregas efectivas.
  • Participar en retroalimentación diaria con socios y directores.
  • Gestionar recursos y herramientas creativas.
  • Supervisar el cumplimiento de KPI clave del área.
  • Colaborar con otras áreas para propuestas integrales al cliente.
  • Apoyar la formación del equipo en conocimientos y prácticas BTL.

Requerimientos:

  • Mucho conocimiento en marca y BTL.
  • Experiencia dirigiendo equipos creativos.
  • Dominio de inteligencia artificial y trademarketing.
  • Especialización o Maestría en áreas relacionadas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de producto – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 5.280.000

Su misión principal será construir y administrar la información necesaria para monitorear el cumplimiento de la estrategia digital definida, enlazando a todos los componentes del equipo y la organización para garantizar el crecimiento de la compañía en el mediano y largo plazo.

Responsabilidades:

  • Desarrollar una gestión integral y efectiva del flujo de información corporativa en relación con lo digital, requerida por entes internos y externos, garantizando la calidad, confiabilidad y oportunidad de la información administrada
  • Acompañar la construcción de los casos de negocio de las iniciativas, con el fin de hacer el posterior cálculo y seguimiento de presupuestos, KPI y OKR del equipo.
  • Desarrollar y administrar herramientas que permitan realizar una adecuada visualización, medición y validación del progreso de la ejecución de la estrategia para lograr el cumplimiento de los KPI/OKR/Presupuestos planteados.

Requerimientos:

  • Profesional en administración de empresas, administración financiera, ingeniería administrativa.
  • Experiencia mínima de 1 año en áreas de producto, negocio u operaciones.
  • Conocimiento de productos financieros.
  • Manejo de metodologías de proyectos.
  • Manejo de Excel intermedio-avanzado
  • Plus: manejo de SAS y AS400
  • Conocimiento en metodologías de procesos como: Lean y Six sigma

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente de comercio exterior – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: 13.000.000

Este puesto estratégico es clave para liderar las operaciones internacionales, desarrollando y ejecutando estrategias para optimizar el comercio exterior.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias de comercio exterior.
  • Gestionar y coordinar las operaciones de exportación.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas internacionales.
  • Optimizar procesos de comercio exterior.
  • Liderar el equipo de comercio internacional.

Requerimientos:

  • Profesional en Negociación Internacional o afines.
  • 4 años de experiencia en roles de liderazgo.
  • Disponibilidad para residir en Barranquilla.
  • Conocimiento en exportaciones aéreas (Indispensable).
  • Experiencia en manejo de Zona Franca (Indispensable).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

