Vacantes con sueldos desde $7 millones: oportunidades disponibles en Colombia
Varias empresas en el país están adelantando nuevos procesos de contratación para perfiles con experiencia específica y habilidades técnicas avanzadas. Estas ofertas se destacan no solo por sus condiciones laborales, sino también por contar con salarios competitivos que superan los $7 millones mensuales, una cifra que continúa ubicándose por encima del promedio nacional.
En este tipo de convocatorias suelen participar compañías de sectores como recursos humanos, proyectos, planeación, compras y comercio exterior, que actualmente requieren profesionales capaces de liderar proyectos, gestionar equipos o asumir funciones estratégicas dentro de sus organizaciones. Para muchos candidatos, estas vacantes representan una opción para avanzar en su carrera y acceder a roles de mayor responsabilidad.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas que más se ajusten a su experiencia. El proceso es completamente gratuito. A continuación encontrará una selección de vacantes destacadas.
Coordinador/a clima, bienestar y cultural – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 7.500.000 a 8.000.000
Si es una persona apasionada por crear entornos laborales positivos donde las personas se sientan valoradas, motivadas y felices, esta es tu oportunidad.
Responsabilidades:
- Medir y gestionar el clima organizacional para impulsar el compromiso laboral.
- Diseñar estrategias innovadoras de Clima y Bienestar.
- Coordinar un equipo de analistas en la implementación de iniciativas.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en todas las iniciativas.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología, Administración, Comunicación Social, Ingeniería Industrial o afines.
- Especialización en Gestión Humana y Clima Organizacional o similares.
- Más de 5 años de experiencia en clima y bienestar laboral.
- Habilidades en liderazgo, comunicación asertiva e innovación.
Director de construcciones – Medellín y Bogotá
Empresa: Coninsa
Salario: 14.000.000 a 16.000.000
El gerente de proyectos de construcción será responsable de coordinar la calidad, el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados para proyectos de infraestructura en el sector público.
Responsabilidades:
- Coordinar la calidad de los proyectos de infraestructura.
- Asegurar el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados.
- Administrar y coordinar obras delegadas o proyectos a terceros y propios.
- Monitorear la ejecución de por lo menos 3 proyectos simultáneamente.
- Elaborar y controlar presupuestos y programación.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil con especialización en Gestión de Proyectos.
- Tarjeta profesional vigente.
- 10 años de experiencia en administración de proyectos de construcción.
- Experiencia en sector salud, educación, industria, comercio y vivienda.
- 5 proyectos certificados de 1000m² o más.
Gerente de importaciones y exportaciones – Barranquilla
Empresa: Lextalento
Salario: 10.000.000
Como director de comercio internacional, usted será responsable de la supervisión y optimización de las operaciones de comercio exterior, garantizando el cumplimiento de normativas y mejorando la eficiencia de las transacciones.
Responsabilidades:
- Supervisar las operaciones de importación y exportación.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas comerciales internacionales.
- Optimizar la logística de transporte aéreo y marítimo.
- Gestionar y coordinar las actividades en la Zona Franca.
- Analizar y mejorar la eficiencia de las transacciones comerciales.
Requerimientos:
- Título profesional en Comercio Internacional o afines.
- Mínimo 5 años de experiencia en roles similares.
- Conocimiento en operaciones de Zona Franca.
- Experiencia en importaciones y exportaciones aéreas y marítimas.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
Estratega / Especialista de planeación senior – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 8.515.300
El propósito del cargo es diseñar, estructurar, ejecutar y dar seguimiento a la estrategia integral y permanente de la Unidad de Bienestar, asegurando su alineación con la estrategia institucional de Compensar y con los objetivos de sostenibilidad, impacto social e innovación organizacional.
Responsabilidades:
- Diseñar y actualizar periódicamente la estrategia de la Unidad de Bienestar, asegurando su coherencia con la planeación institucional y los retos del entorno.
- Estructurar y evaluar el modelo de negocio de la unidad, incluyendo proyecciones financieras, análisis de valor, sostenibilidad y posicionamiento.
- Definir e implementar indicadores estratégicos y operativos que permitan medir impacto, rentabilidad social y eficiencia de las iniciativas.
- Analizar el entorno sectorial, social y económico, identificando tendencias, riesgos y oportunidades para el desarrollo del portafolio de bienestar.
- Acompañar al Gerente de la Unidad en la formulación de decisiones estratégicas, sustentadas en evidencia, análisis financiero y prospectiva.
- Coordinar ejercicios de planeación participativa, involucrando actores internos y externos clave para fortalecer la visión estratégica de largo plazo.
- Optimizar procesos, estructuras y mecanismos de gobernanza que aseguren la agilidad y efectividad de la gestión.
- Diseñar tableros ejecutivos y reportes de seguimiento para los diferentes niveles de decisión de la organización.
- Articularse con las áreas corporativas de planeación, innovación y sostenibilidad para garantizar coherencia metodológica e institucional.
- Promover la mejora continua de los programas, productos y servicios del bienestar, con base en análisis de impacto y valor generado.
Requerimientos:
- Profesional en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ciencia Política o áreas afines con especialización en Planeación Estratégica, Gerencia de Proyectos o Dirección Estratégica.
- Deseable: Maestría en Innovación, Dirección Estratégica, Desarrollo Social o Gestión Pública.
- Mínimo 5 años de experiencia en planeación estratégica, diseño de modelos de negocio o gestión institucional.
- Experiencia en organizaciones del sector social, público o mixto, idealmente en cajas de compensación o entidades con programas de bienestar y sostenibilidad social.
- Experiencia demostrada en acompañamiento a alta dirección y diseño de estrategias de largo plazo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.