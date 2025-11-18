Vacantes con sueldos desde $7 millones: oportunidades disponibles en Colombia

Varias empresas en el país están adelantando nuevos procesos de contratación para perfiles con experiencia específica y habilidades técnicas avanzadas. Estas ofertas se destacan no solo por sus condiciones laborales, sino también por contar con salarios competitivos que superan los $7 millones mensuales, una cifra que continúa ubicándose por encima del promedio nacional.

En este tipo de convocatorias suelen participar compañías de sectores como recursos humanos, proyectos, planeación, compras y comercio exterior, que actualmente requieren profesionales capaces de liderar proyectos, gestionar equipos o asumir funciones estratégicas dentro de sus organizaciones. Para muchos candidatos, estas vacantes representan una opción para avanzar en su carrera y acceder a roles de mayor responsabilidad.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas que más se ajusten a su experiencia. El proceso es completamente gratuito. A continuación encontrará una selección de vacantes destacadas.

Varias empresas han abierto una variedad significativa de empleos para aquellos que estén en búsqueda laboral. | Foto: Stock

Coordinador/a clima, bienestar y cultural – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 7.500.000 a 8.000.000

Si es una persona apasionada por crear entornos laborales positivos donde las personas se sientan valoradas, motivadas y felices, esta es tu oportunidad.

Responsabilidades:

Medir y gestionar el clima organizacional para impulsar el compromiso laboral.

Diseñar estrategias innovadoras de Clima y Bienestar.

Coordinar un equipo de analistas en la implementación de iniciativas.

Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en todas las iniciativas.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración, Comunicación Social, Ingeniería Industrial o afines.

Especialización en Gestión Humana y Clima Organizacional o similares.

Más de 5 años de experiencia en clima y bienestar laboral.

Habilidades en liderazgo, comunicación asertiva e innovación.

Director de construcciones – Medellín y Bogotá

Empresa: Coninsa

Salario: 14.000.000 a 16.000.000

El gerente de proyectos de construcción será responsable de coordinar la calidad, el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados para proyectos de infraestructura en el sector público.

Responsabilidades:

Coordinar la calidad de los proyectos de infraestructura.

Asegurar el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados.

Administrar y coordinar obras delegadas o proyectos a terceros y propios.

Monitorear la ejecución de por lo menos 3 proyectos simultáneamente.

Elaborar y controlar presupuestos y programación.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil con especialización en Gestión de Proyectos.

Tarjeta profesional vigente.

10 años de experiencia en administración de proyectos de construcción.

Experiencia en sector salud, educación, industria, comercio y vivienda.

5 proyectos certificados de 1000m² o más.

Gerente de importaciones y exportaciones – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: 10.000.000

Como director de comercio internacional, usted será responsable de la supervisión y optimización de las operaciones de comercio exterior, garantizando el cumplimiento de normativas y mejorando la eficiencia de las transacciones.

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones de importación y exportación.

Asegurar el cumplimiento de las normativas comerciales internacionales.

Optimizar la logística de transporte aéreo y marítimo.

Gestionar y coordinar las actividades en la Zona Franca.

Analizar y mejorar la eficiencia de las transacciones comerciales.

Requerimientos:

Título profesional en Comercio Internacional o afines.

Mínimo 5 años de experiencia en roles similares.

Conocimiento en operaciones de Zona Franca.

Experiencia en importaciones y exportaciones aéreas y marítimas.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Estratega / Especialista de planeación senior – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 8.515.300

El propósito del cargo es diseñar, estructurar, ejecutar y dar seguimiento a la estrategia integral y permanente de la Unidad de Bienestar, asegurando su alineación con la estrategia institucional de Compensar y con los objetivos de sostenibilidad, impacto social e innovación organizacional.

Responsabilidades:

Diseñar y actualizar periódicamente la estrategia de la Unidad de Bienestar, asegurando su coherencia con la planeación institucional y los retos del entorno.

Estructurar y evaluar el modelo de negocio de la unidad, incluyendo proyecciones financieras, análisis de valor, sostenibilidad y posicionamiento.

Definir e implementar indicadores estratégicos y operativos que permitan medir impacto, rentabilidad social y eficiencia de las iniciativas.

Analizar el entorno sectorial, social y económico, identificando tendencias, riesgos y oportunidades para el desarrollo del portafolio de bienestar.

Acompañar al Gerente de la Unidad en la formulación de decisiones estratégicas, sustentadas en evidencia, análisis financiero y prospectiva.

Coordinar ejercicios de planeación participativa, involucrando actores internos y externos clave para fortalecer la visión estratégica de largo plazo.

Optimizar procesos, estructuras y mecanismos de gobernanza que aseguren la agilidad y efectividad de la gestión.

Diseñar tableros ejecutivos y reportes de seguimiento para los diferentes niveles de decisión de la organización.

Articularse con las áreas corporativas de planeación, innovación y sostenibilidad para garantizar coherencia metodológica e institucional.

Promover la mejora continua de los programas, productos y servicios del bienestar, con base en análisis de impacto y valor generado.

Requerimientos:

Profesional en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ciencia Política o áreas afines con especialización en Planeación Estratégica, Gerencia de Proyectos o Dirección Estratégica.

Deseable: Maestría en Innovación, Dirección Estratégica, Desarrollo Social o Gestión Pública.

Mínimo 5 años de experiencia en planeación estratégica, diseño de modelos de negocio o gestión institucional.

Experiencia en organizaciones del sector social, público o mixto, idealmente en cajas de compensación o entidades con programas de bienestar y sostenibilidad social.

Experiencia demostrada en acompañamiento a alta dirección y diseño de estrategias de largo plazo.