Vacantes de empleo disponibles a nivel nacional: aplique hoy mismo

El mercado laboral colombiano continúa mostrando dinamismo, con cientos de empresas que abren nuevas oportunidades de empleo en distintas regiones del país. Este movimiento refleja el crecimiento sostenido de sectores como salud, administración, ventas y contabilidad, que hoy requieren talento en todos los niveles: desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y de liderazgo.

En este contexto, cada vez más organizaciones buscan atraer y retener personal calificado que contribuya al desarrollo de sus operaciones. Por eso, las vacantes disponibles representan una excelente opción para quienes desean estabilidad, crecimiento y la posibilidad de proyectar su carrera en entornos laborales competitivos y en expansión.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación, le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Oportunidad única en Colombia: Vacantes disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock / Magneto

Tecnólogo en imágenes diagnósticas o radiología – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un tecnólogo en imágenes diagnósticas para unirse a su equipo de profesionales de salud.

Responsabilidades:

Realizar radiología convencional con alta precisión.

Manejar equipos portátiles de radiología.

Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.

Aplicar protocolos de atención de alta calidad.

Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en radiología convencional.

Conocimiento en manejo de equipos portátiles.

Deseable manejo de sistemas RIS y AGFA.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

Especialista en planeación de demanda – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será una pieza clave dentro del equipo para alinear la demanda proyectada con nuestras capacidades de producción, inventario y abastecimiento.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener modelos de forecast rolling de 12 meses para distintos canales.

de 12 meses para distintos canales. Incorporar variables de moda y tendencias en el pronóstico.

Construir escenarios pesimista, realista y optimista para la toma de decisiones.

Definir niveles de stock de seguridad por categoría y canal.

Realizar análisis ABC por volumen y valor.

Colaborar con otros departamentos para integrar campañas en el forecast .

. Construir tableros en Power BI con KPI relevantes.

Monitorear en tiempo real ventas y disponibilidad de productos.

Anticipar riesgos de sobrestock o quiebres de inventario.

Requerimientos:

Formación en Ingeniería en Administración, Administración de Empresas, Economía o afines.

Experiencia de 2-3 años en planeación de demanda, preferiblemente en moda o retail.

Conocimientos avanzados en Excel, Power BI y ERP como Dynamics SAP u Oracle.

SAP u Oracle. Inglés avanzado.

Conocimiento en modelos de forecast estadístico.

Cajero – Villavicencio

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un empleado de caja apasionado por el servicio al cliente y quiere hacer parte de una empresa que valora a su personal, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Registrar productos y servicios adquiridos por clientes en el sistema de cajas.

Verificar títulos valores como efectivo y tarjetas de crédito/débito.

Orientar y asesorar a clientes en el uso de cajas de autopago.

Ejecutar el protocolo de servicio al cliente en el área de cajas.

Recibir y verificar pagos de recaudos no venta.

Controlar y cuidar recursos de trabajo como papelería y dispositivos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en manejo de cajas o atención al cliente.

Habilidades en el manejo de sistemas POS y SCO.

Buena comunicación y orientación al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Auxiliar de contabilidad – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene pasión por los números y la contabilidad? En Acepalma están buscando un auxiliar contable para unirse a su equipo y garantizar la precisión y confiabilidad de los hechos económicos de la compañía.

Responsabilidades:

Recopilar y registrar información contable.

Validar transacciones económicas de la compañía.

Participar en la preparación de reportes contables.

Apoyar en actividades de cierre contable.

Asegurar el cumplimiento de normatividad legal y políticas contables.

Registrar causaciones de facturas de compra.

Realizar registros de reembolsos de gastos y legalización de anticipos.

Analizar cuentas contables y elaborar informes.

Requerimientos:

Tecnólogo en Gestión Contable y Financiera, o estudiante de contaduría pública.

Mínimo 2 años de experiencia en registros contables.

Conocimiento en análisis de cuentas y elaboración de reportes.

Manejo de Excel Intermedio.

Deseable manejo SAP.