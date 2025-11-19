Vacantes de empleo en Barranquilla: oportunidades para diferentes perfiles

Barranquilla atraviesa una etapa de alta actividad empresarial y eso se refleja en nuevas oportunidades de trabajo. Durante las últimas semanas, compañías de distintos sectores han comenzado a ampliar sus equipos para responder a proyectos en ejecución y a la demanda creciente de servicios, lo que abre espacio para candidatos con diversos niveles de formación.

Este movimiento ha generado un aumento en las opciones laborales para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales que buscan una vinculación estable y con todas las prestaciones de ley. Además, varios empleadores están agilizando sus procesos de selección para incorporar personal en el corto plazo, lo que facilita el acceso a quienes necesitan empleo inmediato.

Para muchos aspirantes, este panorama representa una oportunidad para actualizar su hoja de vida y explorar alternativas que se ajusten a sus metas laborales. La variedad de vacantes disponibles permite acceder a cargos con posibilidades de continuidad y proyección dentro de las organizaciones.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Vendedor fin de semana – Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asesor de ventas, tendrá la oportunidad de impactar positivamente en la experiencia de compra de cada cliente, convirtiéndose en parte esencial de sus historias de hogar.

Responsabilidades:

Ofrecer productos y servicios de manera amigable y profesional.

Asesorar a los clientes en sus proyectos de hogar.

Mantener un conocimiento actualizado de los productos disponibles.

Cumplir con las metas de ventas semanales.

Brindar un excelente servicio al cliente en todo momento.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Habilidades de comunicación efectivas.

Actitud proactiva y orientada al servicio.

Asesor comercial de vivienda – Conconcreto

Salario: 1.878.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este consultor de ventas de vivienda será fundamental en la identificación y contacto de clientes potenciales, garantizando el logro de los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

Realizar labores comerciales establecidas para generar nuevos negocios.

Realizar estudios de mercado para identificar clientes potenciales.

Contactar y visitar a clientes potenciales.

Gestionar contactos comerciales en el CRM.

Acompañar a clientes en el proceso de vinculación al proyecto.

Requerimientos:

Formación mínima en bachillerato o técnico profesional en ventas, administración o áreas afines.

Experiencia de al menos 1 año en gestión comercial de vivienda.

Vivir en la ciudad de Barranquilla.

Horario de domingo a domingo, 1 día compensatorio en semana y 1 domingo al mes.

Gerente de tienda - Farmatodo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Asesor comercial externo - Mibanco

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp se encuentra en búsqueda de una persona apasionada por el logro de metas, que le guste trabajar con los pequeños empresarios del país.

Responsabilidades:

Gestionar la cartera de clientes a través de la captación, evaluación y recuperación de créditos.

Poner en práctica estrategias efectivas de fidelización de clientes, con el fin de incrementar las colocaciones del Banco, el número de clientes y la calidad de la cartera.

Requerimientos:

Técnico, Tecnólogo o Profesional de carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, entre otras.

Experiencia laboral mínima de 1 año en entidades de microcrédito, desempeñando el cargo de asesor comercial externo.