Vacantes de empleo en Bucaramanga: oportunidades disponibles hoy

El mercado laboral en Bucaramanga continúa mostrando señales positivas, con un número creciente de empresas que mantienen abiertos sus procesos de selección. La capital santandereana registra una demanda constante de talento para apoyar operaciones administrativas, comerciales, de servicios y más, lo que abre nuevas posibilidades para quienes buscan empleo formal.

En los últimos días, diferentes compañías han reforzado su búsqueda de personal para cubrir necesidades inmediatas y garantizar la continuidad de sus actividades. Esto ha permitido la apertura de vacantes para perfiles con distintos niveles de formación, desde bachilleres hasta profesionales, ampliando así el rango de candidatos que pueden aplicar.

Además de la estabilidad que ofrecen estas oportunidades, las empresas están priorizando procesos de selección ágiles y modalidades contractuales con todas las prestaciones de ley. Para muchos aspirantes, este escenario facilita retomar la vida laboral o avanzar hacia cargos más alineados con sus metas profesionales.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán un listado actualizado con las vacantes activas en la ciudad. Allí podrán crear su perfil profesional y aplicar directamente a los cargos disponibles. El proceso es gratuito y solo toma unos minutos.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo Colombia

Salario: 4.000.000

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Cajero temporada

Empresa: American Eagle

Salario: A convenir

Trabaje rodeado de marcas que inspiran y forme parte de una empresa que valora a sus colaboradores.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y cortesía.

Gestionar las transacciones en caja de manera eficiente y precisa.

Manejar efectivo y realizar cierres diarios de caja.

Asistir en el inventario y reposición de mercancía.

Colaborar con el equipo para alcanzar las metas diarias.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa como cajero o en atención al cliente (mínimo 1 año).

Habilidades numéricas básicas.

Conocimiento básico en informática.

Asesor comercial

Empresa: Avista Colombia

Salario: 2.000.000

En este rol, también conocido como ejecutivo de ventas o representante de ventas, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente y superar sus propios límites.

Responsabilidades:

Prospección y captación de clientes en calle.

Asesoramiento y cierre de ventas de productos financieros.

Cumplimiento de metas comerciales y objetivos de ventas.

Desarrollo de relaciones sólidas con los clientes.

Participación activa en reuniones y capacitaciones de ventas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en ventas o asesoría comercial, preferiblemente en el sector financiero.

Habilidades comprobadas en ventas en frío y prospección de clientes.

Orientación al cliente y capacidad de negociación.

Pasión por las ventas y motivación por alcanzar metas.

Educación mínima a nivel profesional.

Técnico mecánico

Empresa: Kenworth de la Montaña

Salario: 1.650.000

El candidato ideal debe tener competencias sólidas en mecánica automotriz, sistemas eléctricos y electromecánicos, además de conocimientos en el uso seguro de herramientas especializadas.

Responsabilidades:

Realizar diagnósticos avanzados de fallas mecánicas eléctricas y electromecánicas.

Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos según especificaciones del fabricante.

Operar herramientas especializadas, equipos de medición y software de diagnóstico.

Interpretar manuales técnicos, diagramas automotrices y planos mecánicos.

Realizar pruebas operativas y validaciones posteriores a las reparaciones.

Elaborar informes técnicos completos y trazables.

Asegurar el cumplimiento de los estándares SST en las actividades de taller.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnológica en Mecánica Automotriz, Mecánica Diesel o afines.

Experiencia mínima de 3 años en el sector de vehículos pesados.

Conocimiento en motores diésel, frenos, transmisión, sistemas electrónicos y normativa de seguridad.

Capacidad de análisis, precisión técnica y trabajo bajo altos estándares operativos.