Vacantes de empleo en Cali: oportunidades para bachilleres y profesionales

En Cali, la demanda de talento se mantiene en crecimiento, con vacantes abiertas para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales que buscan incorporarse al mercado laboral o avanzar en su carrera. Las empresas están reclutando personal para distintos roles, ofreciendo oportunidades tanto para quienes cuentan con experiencia como para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo laboral.

Para sobresalir en los procesos de selección, es recomendable que los candidatos cuenten con una hoja de vida clara y actualizada, preparen una breve presentación personal, demuestren actitud proactiva y mantengan una comunicación respetuosa y asertiva durante las entrevistas. La puntualidad, la disposición para aprender y el interés genuino por el cargo siguen siendo factores decisivos al momento de ser evaluados por los reclutadores.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas en la capital vallecaucana.

En Cali, se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Operador logístico – Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, será responsable de ejecutar labores operacionales y administrativas en los procesos de recibo, alistamiento y despacho de mercancía.

Responsabilidades:

Ejecutar labores operacionales y administrativas de recibo, alistamiento y despacho de mercancía.

Asegurar el flujo adecuado y oportuno de mercancía desde el ingreso hasta la salida de la tienda.

Cumplir con las políticas normas y procedimientos de operaciones.

Garantizar una operación segura y eficiente.

Brindar una excelente experiencia de compra al cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en logística o roles similares.

Conocimiento en políticas y procedimientos de operaciones.

Habilidades en salud y seguridad en el trabajo.

Capacidad para trabajar en equipo.

Analista calidad procesos – Auteco

Salario: A convenir

En este rol, será responsable de evaluar, analizar y mejorar la calidad de los procesos internos, garantizando la eficiencia y eficacia en la entrega de los productos.

Responsabilidades:

Analizar y actualizar indicadores de gestión de calidad de productos y procesos

Realizar análisis de causas raíz y definir planes de acción para mejoras de alto impacto.

Garantizar cumplimiento de estándares de aceptación/rechazo y criterios de calidad.

Validar cumplimiento de variables en planes de vigilancia de procesos productivos.

Participar en gestión de refines posventa y acompañar identificación de mejoras.

Actualizar documentación del proceso y participar en auditorías del sistema de gestión.

Desarrollar metodologías de control estadístico de procesos.

Requisitos:

Profesional en ingeniería, producción, industrial, calidad, administrativas o afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles de análisis de calidad de procesos o mejora continua.

Dominio de herramientas de software como Excel, Power BI, Visio o similares.

Asesor comercial – Estudio de Moda

Salario: 1.423.500 a 3.000.000

Como ejecutivo de ventas, disfrutará de formar parte de una compañía líder que valora a sus empleados, ofrece beneficios competitivos y promueve el desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos.

Construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

Garantizar una experiencia satisfactoria para el cliente.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Asegurar el cuidado del inventario asignado.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar efectivamente.

Orientación al detalle y habilidades organizativas.

Customer success – Magneto Global

Salario: A convenir

La misión del cargo es liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPI de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.