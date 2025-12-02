Vacantes de empleo en Medellín: empresas abren nuevas oportunidades laborales

El mercado laboral en Medellín sigue mostrando dinamismo, con empresas de distintos sectores fortaleciendo sus equipos para responder a la demanda de personal. Actualmente, se encuentran abiertas vacantes para perfiles operativos, técnicos y profesionales, ofreciendo oportunidades tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes desean cambiar de posición o mejorar sus condiciones laborales.

Estas vacantes incluyen opciones presenciales, híbridas y remotas, con distintos horarios y beneficios según la empresa y el tipo de cargo. Muchos procesos cuentan con contratación inmediata y formación inicial para los candidatos que requieren experiencia limitada.

Para acceder a todas las oportunidades disponibles, los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, revisar los requisitos de cada vacante y postularse sin costo al cargo que mejor se ajuste a su perfil y aspiraciones.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Asesor comercial – Banco de Occidente

Salario: 2.012.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta organización tendrá la oportunidad de impulsar su crecimiento mientras ayuda a cumplir los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas comerciales.

Atención, mantenimiento y servicio a los clientes usuarios de productos de banca.

Gestión de productos de colocación y captación: (CDT, cta. corriente, cta. de ahorro, fiducia, desembolso, libre inversión, libranza, crédito de vivienda y vehículo; entre otros.)

Requerimientos:

Tecnólogo, Profesional, estudiantes desde 4 semestre en carreras administrativas, financieras y/o comerciales.

Experiencia mínima de 1 año en áreas financieras, cumplimiento de metas, análisis financiero, procesos crediticios y servicio al cliente.

Customer success – Magneto Global

Salario: 6.000.000 a 6.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPI de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Analista worforce- Arus

Salario: 2.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol tendrá la oportunidad de analizar variables críticas de calidad, eficiencia y capacidad, aportando insights que impulsan decisiones estratégicas y aseguran el cumplimiento de los KPI de los contratos y productos.

Responsabilidades:

Identificar, monitorear y gestionar los indicadores que impactan los resultados operacionales.

Analizar el estado de los KPI, generar alertas tempranas y proponer acciones de mejora.

Realizar seguimiento a métricas clave para disminuir brechas frente a las metas establecidas.

Determinar focos de gestión para optimizar el cumplimiento de indicadores.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.

Excel intermedio/avanzado.

Conocimientos en estadística descriptiva e inferencial.

Manejo de Power BI y bases de datos.

Conocimientos en métodos y tiempos, organización y procesos.

Vendedor comercial B2B – Auteco

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como vendedor comercial en Medellín, enfocado en el sector B2B y sea parte de la revolución en movilidad sostenible vendiendo vehículos eléctricos.

Responsabilidades:

Gestionar y cerrar ventas de vehículos eléctricos a clientes empresariales.

Identificar y desarrollar oportunidades de negocio en el sector B2B.

Mantener relaciones sólidas con clientes y brindar asesoría especializada.

Cumplir con los objetivos de ventas mensuales y anuales.

Participar en eventos y ferias para promover los vehículos eléctricos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas B2B.

Educación en tecnología o carrera profesional en áreas administrativas, comerciales o de mercadeo.

Licencia de conducción C1 válida.