Vacantes de empleo que pagan más de $7 millones en Bogotá: aplique ya mismo

La capital colombiana continúa posicionándose como uno de los mercados laborales más dinámicos del país, y parte de ese impulso se refleja en las ofertas que superan los $7 millones de pesos mensuales, dirigidas a perfiles con alta preparación y responsabilidades estratégicas.

Las empresas que buscan este tipo de talento suelen requerir profesionales con sólida capacidad analítica, dominio de herramientas digitales, experiencia certificada y habilidades blandas como liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo y resolución de problemas, cualidades clave para asumir retos de mayor complejidad.

Para muchos candidatos, estas oportunidades representan una vía para impulsar su carrera, acceder a mejores ingresos o avanzar hacia roles de mayor impacto dentro de organizaciones que continúan ampliando sus operaciones y reforzando equipos especializados.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Coordinador/a acreditación

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 8.500.000 a 9.000.000

Como coordinador/a de acreditación, tendrá la oportunidad de liderar la articulación institucional y asegurar el cumplimiento de los más altos estándares en una institución de IV nivel reconocida por su innovación y profesionalismo.

Responsabilidades:

Liderar el proceso de acreditación institucional.

Coordinar autoevaluaciones, auditorías y planes de mejora.

Acompañar a los servicios en el cumplimiento de estándares.

Articular equipos asistenciales, administrativos y de apoyo.

Mantener actualizados los estándares y normatividad aplicable.

Requerimientos:

Título profesional en áreas de la salud, administración en salud o áreas afines.

Mínimo 5 años en acreditación en salud (nacional e internacional).

Conocimiento en ICONTEC estándares de Habilitación Joint Commission Planetree.

Experiencia en instituciones de alta complejidad (IV nivel).

Manejo de indicadores, mejora continua, auditoría interna y gestión documental.

Médico especialista en salud ocupacional

Empresa: Keralty

Salario: 7.500.000 a 8.000.000

Este rol está diseñado para un profesional en medicina con especialización en salud ocupacional, quien será responsable de evaluar y gestionar los riesgos laborales y promover la seguridad y bienestar de los empleados.

Responsabilidades:

Evaluar y gestionar riesgos laborales.

Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.

Realizar exámenes médicos ocupacionales.

Asesorar en prevención de enfermedades laborales.

Coordinar actividades de promoción de la salud.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Especialización en Salud Ocupacional.

Experiencia mínima de 4 años como médico ocupacional.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad de análisis y resolución de problemas.

Director de obra

Empresa: Coninsa

Salario: 10.000.000

Si es un jefe de proyecto apasionado por trabajar en equipo y alcanzar resultados sobresalientes, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar todas las fases de los proyectos de construcción.

Asegurar el cumplimiento de los plazos y presupuestos establecidos.

Liderar equipos multifuncionales para alcanzar los objetivos del proyecto.

Desarrollar y mantener relaciones con clientes y proveedores.

Gestionar recursos materiales y humanos de manera eficiente.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Arquitectura Constructora.

Más de 12 años de experiencia en construcción de grandes proyectos.

Manejo intermedio de Excel y Word.

Dominio de AutoCAD y software de programación de obra (Project).

Conocimiento en manejo y control de presupuesto (APU) Sinco y Adpro.

Director de obra vivienda

Empresa: Conconcreto

Salario: 10.000.000

Conconcreto busca un profesional con sólidos conocimientos y experiencia en la dirección de obras, que sea capaz de liderar equipos multidisciplinarios en diferentes frentes de trabajo de manera simultánea y garantizar la correcta ejecución de los proyectos en tiempo, forma y presupuesto.

Responsabilidades

Supervisar y asignar tareas al personal técnico y administrativo según el plan del proyecto.

Definir procedimientos constructivos, recursos y materiales necesarios, asegurando el cumplimiento de plazos, presupuesto y estándares de calidad.

Gestionar comunicaciones con los interesados, liderar comités de obra, negociar con subcontratistas y proveedores, y supervisar contratos.

Controlar las actividades del proyecto, implementar medidas preventivas, mantener relaciones con el cliente y realizar inspecciones.

Garantizar un flujo de caja positivo y el éxito general del proyecto.

Requerimientos:

Formación académica: Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor.

Experiencia: Mínimo 10 años en proyectos de vivienda en alturas.