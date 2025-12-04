EMPLEO
Vacantes de empleo que pagan más de $7 millones en Bogotá: aplique ya mismo
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La capital colombiana continúa posicionándose como uno de los mercados laborales más dinámicos del país, y parte de ese impulso se refleja en las ofertas que superan los $7 millones de pesos mensuales, dirigidas a perfiles con alta preparación y responsabilidades estratégicas.
Las empresas que buscan este tipo de talento suelen requerir profesionales con sólida capacidad analítica, dominio de herramientas digitales, experiencia certificada y habilidades blandas como liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo y resolución de problemas, cualidades clave para asumir retos de mayor complejidad.
Para muchos candidatos, estas oportunidades representan una vía para impulsar su carrera, acceder a mejores ingresos o avanzar hacia roles de mayor impacto dentro de organizaciones que continúan ampliando sus operaciones y reforzando equipos especializados.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Coordinador/a acreditación
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 8.500.000 a 9.000.000
Como coordinador/a de acreditación, tendrá la oportunidad de liderar la articulación institucional y asegurar el cumplimiento de los más altos estándares en una institución de IV nivel reconocida por su innovación y profesionalismo.
Responsabilidades:
- Liderar el proceso de acreditación institucional.
- Coordinar autoevaluaciones, auditorías y planes de mejora.
- Acompañar a los servicios en el cumplimiento de estándares.
- Articular equipos asistenciales, administrativos y de apoyo.
- Mantener actualizados los estándares y normatividad aplicable.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas de la salud, administración en salud o áreas afines.
- Mínimo 5 años en acreditación en salud (nacional e internacional).
- Conocimiento en ICONTEC estándares de Habilitación Joint Commission Planetree.
- Experiencia en instituciones de alta complejidad (IV nivel).
- Manejo de indicadores, mejora continua, auditoría interna y gestión documental.
Médico especialista en salud ocupacional
Empresa: Keralty
Salario: 7.500.000 a 8.000.000
Este rol está diseñado para un profesional en medicina con especialización en salud ocupacional, quien será responsable de evaluar y gestionar los riesgos laborales y promover la seguridad y bienestar de los empleados.
Responsabilidades:
- Evaluar y gestionar riesgos laborales.
- Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
- Realizar exámenes médicos ocupacionales.
- Asesorar en prevención de enfermedades laborales.
- Coordinar actividades de promoción de la salud.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina.
- Especialización en Salud Ocupacional.
- Experiencia mínima de 4 años como médico ocupacional.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Capacidad de análisis y resolución de problemas.
Director de obra
Empresa: Coninsa
Salario: 10.000.000
Si es un jefe de proyecto apasionado por trabajar en equipo y alcanzar resultados sobresalientes, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar todas las fases de los proyectos de construcción.
- Asegurar el cumplimiento de los plazos y presupuestos establecidos.
- Liderar equipos multifuncionales para alcanzar los objetivos del proyecto.
- Desarrollar y mantener relaciones con clientes y proveedores.
- Gestionar recursos materiales y humanos de manera eficiente.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Arquitectura Constructora.
- Más de 12 años de experiencia en construcción de grandes proyectos.
- Manejo intermedio de Excel y Word.
- Dominio de AutoCAD y software de programación de obra (Project).
- Conocimiento en manejo y control de presupuesto (APU) Sinco y Adpro.
Director de obra vivienda
Empresa: Conconcreto
Salario: 10.000.000
Conconcreto busca un profesional con sólidos conocimientos y experiencia en la dirección de obras, que sea capaz de liderar equipos multidisciplinarios en diferentes frentes de trabajo de manera simultánea y garantizar la correcta ejecución de los proyectos en tiempo, forma y presupuesto.
Responsabilidades
- Supervisar y asignar tareas al personal técnico y administrativo según el plan del proyecto.
- Definir procedimientos constructivos, recursos y materiales necesarios, asegurando el cumplimiento de plazos, presupuesto y estándares de calidad.
- Gestionar comunicaciones con los interesados, liderar comités de obra, negociar con subcontratistas y proveedores, y supervisar contratos.
- Controlar las actividades del proyecto, implementar medidas preventivas, mantener relaciones con el cliente y realizar inspecciones.
- Garantizar un flujo de caja positivo y el éxito general del proyecto.
Requerimientos:
- Formación académica: Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor.
- Experiencia: Mínimo 10 años en proyectos de vivienda en alturas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.