Vacantes de empleo que pagan más de $7 millones en Bogotá: aplique ya mismo

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

4 de diciembre de 2025, 10:18 p. m.
Varias empresas han abierto una variedad significativa de empleos para aquellos que estén en búsqueda laboral.
La capital colombiana continúa posicionándose como uno de los mercados laborales más dinámicos del país, y parte de ese impulso se refleja en las ofertas que superan los $7 millones de pesos mensuales, dirigidas a perfiles con alta preparación y responsabilidades estratégicas.

Las empresas que buscan este tipo de talento suelen requerir profesionales con sólida capacidad analítica, dominio de herramientas digitales, experiencia certificada y habilidades blandas como liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo y resolución de problemas, cualidades clave para asumir retos de mayor complejidad.

Para muchos candidatos, estas oportunidades representan una vía para impulsar su carrera, acceder a mejores ingresos o avanzar hacia roles de mayor impacto dentro de organizaciones que continúan ampliando sus operaciones y reforzando equipos especializados.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Coordinador/a acreditación

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 8.500.000 a 9.000.000

Como coordinador/a de acreditación, tendrá la oportunidad de liderar la articulación institucional y asegurar el cumplimiento de los más altos estándares en una institución de IV nivel reconocida por su innovación y profesionalismo.

Responsabilidades:

  • Liderar el proceso de acreditación institucional.
  • Coordinar autoevaluaciones, auditorías y planes de mejora.
  • Acompañar a los servicios en el cumplimiento de estándares.
  • Articular equipos asistenciales, administrativos y de apoyo.
  • Mantener actualizados los estándares y normatividad aplicable.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas de la salud, administración en salud o áreas afines.
  • Mínimo 5 años en acreditación en salud (nacional e internacional).
  • Conocimiento en ICONTEC estándares de Habilitación Joint Commission Planetree.
  • Experiencia en instituciones de alta complejidad (IV nivel).
  • Manejo de indicadores, mejora continua, auditoría interna y gestión documental.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico especialista en salud ocupacional

Empresa: Keralty

Salario: 7.500.000 a 8.000.000

Este rol está diseñado para un profesional en medicina con especialización en salud ocupacional, quien será responsable de evaluar y gestionar los riesgos laborales y promover la seguridad y bienestar de los empleados.

Responsabilidades:

  • Evaluar y gestionar riesgos laborales.
  • Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
  • Realizar exámenes médicos ocupacionales.
  • Asesorar en prevención de enfermedades laborales.
  • Coordinar actividades de promoción de la salud.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina.
  • Especialización en Salud Ocupacional.
  • Experiencia mínima de 4 años como médico ocupacional.
  • Habilidades de comunicación efectiva.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Vacantes con contrato a término indefinido: oportunidades para lograr estabilidad laboral

Director de obra

Empresa: Coninsa

Salario: 10.000.000

Si es un jefe de proyecto apasionado por trabajar en equipo y alcanzar resultados sobresalientes, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Supervisar y coordinar todas las fases de los proyectos de construcción.
  • Asegurar el cumplimiento de los plazos y presupuestos establecidos.
  • Liderar equipos multifuncionales para alcanzar los objetivos del proyecto.
  • Desarrollar y mantener relaciones con clientes y proveedores.
  • Gestionar recursos materiales y humanos de manera eficiente.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Arquitectura Constructora.
  • Más de 12 años de experiencia en construcción de grandes proyectos.
  • Manejo intermedio de Excel y Word.
  • Dominio de AutoCAD y software de programación de obra (Project).
  • Conocimiento en manejo y control de presupuesto (APU) Sinco y Adpro.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de obra vivienda

Empresa: Conconcreto

Salario: 10.000.000

Conconcreto busca un profesional con sólidos conocimientos y experiencia en la dirección de obras, que sea capaz de liderar equipos multidisciplinarios en diferentes frentes de trabajo de manera simultánea y garantizar la correcta ejecución de los proyectos en tiempo, forma y presupuesto.

Responsabilidades

  • Supervisar y asignar tareas al personal técnico y administrativo según el plan del proyecto.
  • Definir procedimientos constructivos, recursos y materiales necesarios, asegurando el cumplimiento de plazos, presupuesto y estándares de calidad.
  • Gestionar comunicaciones con los interesados, liderar comités de obra, negociar con subcontratistas y proveedores, y supervisar contratos.
  • Controlar las actividades del proyecto, implementar medidas preventivas, mantener relaciones con el cliente y realizar inspecciones.
  • Garantizar un flujo de caja positivo y el éxito general del proyecto.

Requerimientos:

  • Formación académica: Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor.
  • Experiencia: Mínimo 10 años en proyectos de vivienda en alturas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

