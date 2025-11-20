EMPLEO
Vacantes de trabajo remoto: oportunidades para técnicos y profesionales
Postulaciones abiertas sin costo.
El trabajo remoto sigue ganando terreno en Colombia, y actualmente se reportan múltiples vacantes para técnicos y profesionales que buscan desempeñarse desde casa. Empresas de distintos sectores están adaptando sus procesos y ofreciendo posiciones que permiten mantener la productividad sin necesidad de trasladarse a una oficina.
Las oportunidades disponibles incluyen roles en áreas como tecnología, atención al cliente, administración, traducción e interpretación, entre otras. Estos empleos ofrecen flexibilidad de horarios, contratos formales con prestaciones de ley y, en muchos casos, programas de capacitación para fortalecer habilidades digitales y profesionales.
Además de permitir un balance entre vida laboral y personal, el trabajo remoto amplía las posibilidades de acceder a vacantes en empresas ubicadas en diferentes ciudades, sin importar la ubicación del candidato. Esta modalidad se ha convertido en una alternativa cada vez más buscada por quienes priorizan comodidad, eficiencia y desarrollo profesional.
¿Cómo postularse?
Intérprete bilingüe remoto
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
Se buscan personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.
Responsabilidades:
- Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.
- Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.
- Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.
- Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.
- Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.
Requerimientos:
- Bachillerato culminado.
- Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.
- Buena dicción, pronunciación y voz profesional.
- Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.
- Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.
Agente call center ventas con experiencia
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.485.000
Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.
Responsabilidades:
- Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.
- Cierre de ventas durante la llamada.
- Gestión postventa y fidelización de clientes.
- Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.
- Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.
- Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.
- Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
- Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.
- Perfil consultivo con autogestión de leads.
- No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.
Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto
Empresa: Prada Talent Group
Salario: 2.100.000 a 2.300.000
Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.
Responsabilidades:
- Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.
- Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.
- Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.
- Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.
Requerimientos:
- Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.
- Experiencia en roles administrativos multifuncionales.
- Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.
- Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.
Auxiliar administrativo remoto
Empresa: Autonomic
Salario: 1.423.500
Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
