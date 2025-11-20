Suscribirse

EMPLEO

Vacantes de trabajo remoto: oportunidades para técnicos y profesionales

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

20 de noviembre de 2025, 8:03 p. m.
El trabajo remoto ha ganado confianza y crecimiento por las facilidades que ofrece tanto para empleadores como para empleados.
El trabajo remoto ha ganado confianza y crecimiento por las facilidades que ofrece tanto para empleadores como para empleados. | Foto: Stock

El trabajo remoto sigue ganando terreno en Colombia, y actualmente se reportan múltiples vacantes para técnicos y profesionales que buscan desempeñarse desde casa. Empresas de distintos sectores están adaptando sus procesos y ofreciendo posiciones que permiten mantener la productividad sin necesidad de trasladarse a una oficina.

Las oportunidades disponibles incluyen roles en áreas como tecnología, atención al cliente, administración, traducción e interpretación, entre otras. Estos empleos ofrecen flexibilidad de horarios, contratos formales con prestaciones de ley y, en muchos casos, programas de capacitación para fortalecer habilidades digitales y profesionales.

Además de permitir un balance entre vida laboral y personal, el trabajo remoto amplía las posibilidades de acceder a vacantes en empresas ubicadas en diferentes ciudades, sin importar la ubicación del candidato. Esta modalidad se ha convertido en una alternativa cada vez más buscada por quienes priorizan comodidad, eficiencia y desarrollo profesional.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Según la inteligencia artificial, establecer horarios para desconectar y realizar ejercicio ligero es fundamental para prevenir el agotamiento y mejorar la salud mental en el trabajo remoto.
La IA destaca que el método del "trabajo en bloques" con descansos programados es clave para reducir el estrés y mejorar la productividad en el teletrabajo. | Foto: Getty Images

Intérprete bilingüe remoto

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Se buscan personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.

Responsabilidades:

  • Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.
  • Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.
  • Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.
  • Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.
  • Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.

Requerimientos:

  • Bachillerato culminado.
  • Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.
  • Buena dicción, pronunciación y voz profesional.
  • Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.
  • Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

  • Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.
  • Cierre de ventas durante la llamada.
  • Gestión postventa y fidelización de clientes.
  • Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.
  • Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.
  • Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.
  • Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
  • Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.
  • Perfil consultivo con autogestión de leads.
  • No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Trabajo remoto desde casa: vacantes disponibles para diferentes perfiles

Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto

Empresa: Prada Talent Group

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.

Responsabilidades:

  • Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.
  • Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.
  • Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.
  • Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

  • Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.
  • Experiencia en roles administrativos multifuncionales.
  • Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.
  • Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

  • Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
  • Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
  • Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
  • Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
  • Realizar trámites ante la cámara de comercio.
  • Elaborar facturación electrónica de la organización.
  • Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

  • Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
  • Conocimiento sólido en nómina y novedades.
  • Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
  • Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
  • Excelente organización y gestión documental.
  • Buena redacción y escritura para comunicación interna.
  • Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Blessd destapó su orientación sexual y reveló si le gustan las mujeres trans: “Hay que hacerlo”

2. Llegada de John Poulos a La Tramacúa ha sido caótica: destapan problemas que ha tenido el asesino de Valentina Trespalacios

3. Vanessa Pulgarín lanzó mensaje horas antes de la coronación de Miss Universo 2025: “Voy a ser muy sincera”

4. Futuro de Reinaldo Rueda estaría en la Liga BetPlay: multicampeón lo quiere tras eliminación con Honduras

5. “No puede llegar aquí”: Petro destapó fuerte golpe que recibió Verónica Alcocer. ¿Consecuencia de la lista Clinton?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo remotoTrabajo Sí HayTeletrabajovacantes de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.