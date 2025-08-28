Vacantes disponibles para abogados en diferentes áreas del Derecho

¿Es profesional en derecho y está sin trabajo? ¡Este es su momento! Diversas empresas y organizaciones han abierto cupos para profesionales en varias ciudades del país.

Esta es una excelente oportunidad, pues permite a los interesados postularse de manera gratuita desde cualquier parte del país y tan solo con un dispositivo con acceso a internet.

Para postular solo deberá registrarse en la plataforma y cargar sus datos. Es importante que recuerde que entre más completa su hoja de vida, mayores las posibilidades de ser contratado.

Para conocer las vacantes, tendrá dos opciones: ingresar a Semana Empleos para explorar la oferta laboral completa en el país, o consultar las vacantes que le presentaremos a continuación (el enlace de postulación podrá encontrarlo al final de cada vacante)

Abogado junior - Medellín

Salario: $ 2.500.000

La responsabilidad principal de la persona que ocupe este cargo es brindar apoyo y asistencia al equipo legal de la empresa en diversas tareas relacionadas con la investigación de asuntos jurídicos, el desarrollo y revisión de documentos legales, otrosíes y, demás, documentos con el objetivo de optimizar la eficiencia en la gestión de contratos y procesos, cumpliendo con las normativas establecidas y políticas de la organización.

Desde este rol tendrá asignadas, entre otras, las siguientes funciones:

Preparar contratos de administración y arrendamiento.

Realizar modificaciones a los contratos existentes.

Gestionar la cesión de contratos de arrendamiento y promesas de compraventa de inmuebles.

Redactar acuerdos de terminación de contratos.

Monitorear los procesos legales en curso con aseguradoras o afianzadoras.

Gestionar y revisar documentos jurídicos y administrativos, entre otras tareas asignadas.

Condiciones laborales

Contrato a término indefinido.

Salario mensual de: $ 2.500.000

Reconocimiento del 50 % en pólizas de salud o medicina prepagada.

Descuentos especiales en pólizas de vida.

Convenio con centros de acondicionamiento físico.

Convenios con entidades bancarias.

Descuentos especiales en compra de vivienda en nuestros proyectos.

Convenio en pólizas de vehículos y otros comercios aliados.

Para postularse a este proceso es importante que cuente con los siguientes requisitos:

Ser estudiante en espera de grados o ser egresado de Derecho.

Tener experiencia mínima de un año en roles jurídicos, preferiblemente sector inmobiliario.

Vivir en Medellín o su área metropolitana.

Tener vocación de servicio y habilidades para trabajar en equipo.

Esta vacante está disponible en la ciudad de Medellín. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Abogado(a) especialista en derecho de la competencia - Bogotá

Salario a convenir

Se buscan personas que deseen innovar, crear, liderar y transformar. La compañía quiere atraer talento, pero más allá de eso, busca contar con los mejores profesionales y está comprometida con el desarrollo de cada uno de sus colaboradores. La organización desea que cada persona experimente los desafíos, recompensas y oportunidades de trabajar con la mejor empresa de telecomunicaciones del país.

Objetivo del cargo

Proporcionar asesoría y soporte jurídico a todas y cada una de las etapas del proceso de contratación de clientes y proveedores de la operación de Claro, así como a las áreas de innovación y producto incluyendo estructuración, negociación, ejecución y liquidación de contratos y negocios relacionados con la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo del objeto social de las compañías del grupo, así como participar en el diseño de estrategias jurídicas para materializar negocios que beneficien los intereses del grupo y que estén a cargo de la gerencia.

Formación: pregrado en Derecho, especialización o maestría en Derecho de la Competencia, Derecho Comercial y/o Derecho Administrativo.

Más de 8 años de experiencia en la gestión de procesos jurídicos, con énfasis en trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio y en la Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.

Condiciones laborales:

Ubicación: Bogotá (presencial)

Tipo de Contrato: a término indefinido

Salario: a convenir.

Abogado especialista en tránsito - Pasto

Salario: $ 1.800.000

Importante equipo busca abogado especialista en tránsito en la ciudad de Pasto. La firma requiere a un licenciado en derecho apasionado por el acompañamiento legal en accidentes de tránsito. Si cuenta con moto y le interesa brindar apoyo jurídico en situaciones de emergencia vial, esta es la oportunidad indicada. La organización valora la dedicación y el compromiso para asegurar que los clientes reciban la mejor asesoría legal posible. Como profesional jurídico, la persona seleccionada trabajará en un entorno dinámico, con la posibilidad de crecer y desarrollar sus habilidades.

Responsabilidades:

Proporcionar asesoría legal en casos de accidentes de tránsito.

Realizar acompañamiento en el lugar del accidente para apoyar a los involucrados.

Gestionar documentación legal y seguir los procedimientos adecuados.

Representar a clientes en procesos legales relacionados con tránsito.

Mantenerse actualizado sobre las leyes de tránsito vigentes.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho o similar.

Experiencia previa en manejo de casos de tránsito.

Licencia de conducir moto vigente y experiencia de conducción.

Disponibilidad para desplazarse rápidamente a diferentes ubicaciones.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Abogado (a) cumplimiento - Medellín

Salario: $ 8.000.000 a $ 8.500.000

El Hospital con Alma se encuentra en la búsqueda de una persona para el cargo de abogado (a) de cumplimiento, quien se encargará de responder por las funciones de oficial de cumplimiento suplente.

Requisitos: profesional en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración de Negocios, con posgrado en riesgos o afines.

Abogado junior de licitaciones - Bucaramanga

Salario: $ 2.200.000 a $ 2.400.000

Se encuentra disponible una vacante para abogado junior de licitaciones altamente motivado para unirse al equipo. En este rol, la persona seleccionada será responsable de apoyar la presentación de propuestas contractuales tanto públicas como privadas, en coordinación con el equipo técnico y administrativo.

Se ofrece un contrato a término indefinido con un salario competitivo de $ 2.400.000. Esta es una oportunidad para ser parte de un entorno dinámico donde podrá desarrollar sus habilidades y crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Apoyar la presentación de propuestas contractuales públicas y privadas.

Analizar pliegos de condiciones y elaborar matrices de cumplimiento.

Estructurar propuestas administrativas jurídicas técnicas y financieras.

Hacer seguimiento a procesos licitatorios.

Mantener el orden documental de los procesos licitatorios.

Requerimientos: