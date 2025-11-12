Vacantes en Bogotá, Medellín y Cali: revise las ofertas activas esta semana

El empleo formal en Colombia continúa fortaleciéndose y las grandes capitales encabezan la generación de nuevas oportunidades. Durante esta semana, Bogotá, Medellín y Cali concentran un alto número de vacantes disponibles en distintos sectores, reflejo del movimiento económico y empresarial que caracteriza el cierre del año.

En Bogotá se destacan las ofertas para personal administrativo, asesores comerciales, analistas contables y profesionales en tecnología. Medellín mantiene una alta demanda en áreas de ingeniería, logística, servicio al cliente y desarrollo digital, impulsada por su ecosistema de innovación. Cali, por su parte, registra un crecimiento constante en empleos industriales, comerciales y de talento humano, con opciones de contratación estable y beneficios de ley.

También aumentan las vacantes híbridas y remotas, que ofrecen mayor flexibilidad y permiten acceder a empleos sin necesidad de trasladarse. Esta tendencia refleja la transformación del mercado laboral y el interés de las empresas por atraer talento desde diferentes regiones del país.

¿Cómo postularse?

Si desea consultar todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, complete su perfil profesional y postúlese al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, encontrará una selección de las ofertas más recientes en estas ciudades. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

¡No deje pasar esta oportunidad laboral! | Foto: Getty Images

Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 5.847.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.

Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.

Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.

Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.

Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).

Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.

Conocimientos específicos en áreas financieras.

Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

Auxiliar de operador logístico en call center – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 1.750.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en logística, abastecimiento o transporte y le apasionan los retos, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Revisar y analizar novedades de ingreso y despacho pendientes de gestión.

Realizar seguimiento y cruces de información entre Melonn y Siesa.

Gestionar correcciones de base de datos entre Vtex y Siesa.

Conciliar pedidos con pagos contra entrega y coordinar con contabilidad.

Actualizar instrucciones de empaque según estrategias de mercadeo.

Seguimiento a diferencias de inventarios y ajustes en Siesa.

Actualizar informes y seguimiento a indicadores contractuales.

Programar y liderar reuniones de seguimiento a la operación.

Administrar inventario y material de empaque en bodegas.

Asegurar actualizaciones de bases de datos y cumplimiento de tiempos.

Requerimientos:

Formación profesional en áreas administrativas o afines a logística.

Mínimo 2 años de experiencia en logística, abastecimiento o retail.

Manejo avanzado de Excel y herramientas ofimáticas.

Conocimiento en modelos estadísticos para prever la demanda.

Asesor/a comercial – Cali

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Tu rol será fundamental para guiar y asesorar a los clientes, asegurando una experiencia de compra satisfactoria.

Responsabilidades:

Brindar asesoría personalizada y profesional a cada cliente.

Gestionar y dar seguimiento a las oportunidades de venta.

Cumplir con las metas de venta establecidas por la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en ventas y servicio al cliente.

Habilidades en atención al cliente y cierre de ventas.

Dominio de herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Auxiliar contable – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 1.400.000 a 1.600.000

Tipo de contrato: Término fijo

El Banco de Occidente, reconocido como el mejor lugar para trabajar, está en busca de un apasionado auxiliar junior contable con conocimiento y experiencia en digitalización.

Responsabilidades:

Asistir en la preparación de reportes financieros.

Mantener actualizados los registros contables.

Realizar conciliaciones bancarias.

Apoyar en la elaboración de estados financieros.

Colaborar en la auditoría interna y externa.

Requerimientos:

Estudiante técnico, tecnólogo o carreras universitarias afines al área.

Mínimo 6 meses de experiencia en roles contables.

Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.