Vacantes en Bogotá, Medellín y Cali: revise las ofertas activas esta semana
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El empleo formal en Colombia continúa fortaleciéndose y las grandes capitales encabezan la generación de nuevas oportunidades. Durante esta semana, Bogotá, Medellín y Cali concentran un alto número de vacantes disponibles en distintos sectores, reflejo del movimiento económico y empresarial que caracteriza el cierre del año.
En Bogotá se destacan las ofertas para personal administrativo, asesores comerciales, analistas contables y profesionales en tecnología. Medellín mantiene una alta demanda en áreas de ingeniería, logística, servicio al cliente y desarrollo digital, impulsada por su ecosistema de innovación. Cali, por su parte, registra un crecimiento constante en empleos industriales, comerciales y de talento humano, con opciones de contratación estable y beneficios de ley.
También aumentan las vacantes híbridas y remotas, que ofrecen mayor flexibilidad y permiten acceder a empleos sin necesidad de trasladarse. Esta tendencia refleja la transformación del mercado laboral y el interés de las empresas por atraer talento desde diferentes regiones del país.
¿Cómo postularse?
Si desea consultar todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, complete su perfil profesional y postúlese al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, encontrará una selección de las ofertas más recientes en estas ciudades. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.
Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: 5.847.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.
- Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.
- Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
- Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.
- Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.
Requerimientos:
- Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
- Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).
- Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.
- Conocimientos específicos en áreas financieras.
- Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.
Auxiliar de operador logístico en call center – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: 1.750.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene experiencia en logística, abastecimiento o transporte y le apasionan los retos, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Revisar y analizar novedades de ingreso y despacho pendientes de gestión.
- Realizar seguimiento y cruces de información entre Melonn y Siesa.
- Gestionar correcciones de base de datos entre Vtex y Siesa.
- Conciliar pedidos con pagos contra entrega y coordinar con contabilidad.
- Actualizar instrucciones de empaque según estrategias de mercadeo.
- Seguimiento a diferencias de inventarios y ajustes en Siesa.
- Actualizar informes y seguimiento a indicadores contractuales.
- Programar y liderar reuniones de seguimiento a la operación.
- Administrar inventario y material de empaque en bodegas.
- Asegurar actualizaciones de bases de datos y cumplimiento de tiempos.
Requerimientos:
- Formación profesional en áreas administrativas o afines a logística.
- Mínimo 2 años de experiencia en logística, abastecimiento o retail.
- Manejo avanzado de Excel y herramientas ofimáticas.
- Conocimiento en modelos estadísticos para prever la demanda.
Asesor/a comercial – Cali
Empresa: Constructora Bolívar
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
Tu rol será fundamental para guiar y asesorar a los clientes, asegurando una experiencia de compra satisfactoria.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría personalizada y profesional a cada cliente.
- Gestionar y dar seguimiento a las oportunidades de venta.
- Cumplir con las metas de venta establecidas por la empresa.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en ventas y servicio al cliente.
- Habilidades en atención al cliente y cierre de ventas.
- Dominio de herramientas digitales.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Auxiliar contable – Bogotá D.C.
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 1.400.000 a 1.600.000
Tipo de contrato: Término fijo
El Banco de Occidente, reconocido como el mejor lugar para trabajar, está en busca de un apasionado auxiliar junior contable con conocimiento y experiencia en digitalización.
Responsabilidades:
- Asistir en la preparación de reportes financieros.
- Mantener actualizados los registros contables.
- Realizar conciliaciones bancarias.
- Apoyar en la elaboración de estados financieros.
- Colaborar en la auditoría interna y externa.
Requerimientos:
- Estudiante técnico, tecnólogo o carreras universitarias afines al área.
- Mínimo 6 meses de experiencia en roles contables.
- Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.