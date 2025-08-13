Vacantes en Cali con salarios competitivos: postúlese hoy mismo

Según cifras recientes, la capital vallecaucana está experimentando una mejora en su mercado laboral, con una disminución del desempleo, impulsada por sectores clave como el derecho, la administración, la informática y la industria manufacturera, que ofrecen sueldos competitivos y oportunidades reales de crecimiento profesional.

Actualmente, hay miles de vacantes disponibles con contratación inmediata en empresas locales y nacionales que buscan fortalecer sus equipos en la región. A continuación, le compartimos algunas de las ofertas destacadas. Puede conocer más y aplicar sin costo haciendo clic aquí.

En Cali, se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Gerente jurídico y asuntos corporativos

Empresa: Confidencial

Salario: $ 35.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante empresa en Cali está en busca de un gerente jurídico y asuntos corporativos. Este rol clave se encargará de planear, dirigir, orientar y asesorar a la organización en los aspectos jurídicos y legales, garantizando que las operaciones se desarrollen dentro del marco legal vigente.

Responsabilidades:

Dirigir el asesoramiento jurídico y legal relacionado con las áreas de la organización.

Dirigir y orientar las labores jurídicas del equipo de abogados.

Asesorar a la Gerencia General con estrategias legales para proyectos organizacionales.

Diseñar estrategias legales para minimizar contingencias durante las operaciones del negocio.

Orientar a los abogados en la elaboración de respuestas oportunas a demandas contractuales o legales.

Participar en la definición del plan estratégico del área para asegurar la sostenibilidad del negocio.

Requerimientos:

Profesional en derecho con especialización o maestría en áreas como Comercial, Administrativo, Portuario o Laboral.

Experiencia de 8 a 10 años como gerente o director jurídico en grandes empresas estructuradas.

Disponibilidad para viajes semanales a Buenaventura.

Inglés avanzado preferible.

Especialista en planeación estratégica

Empresa: Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S

Salario: $ 12.000.000 a $ 15.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Su propósito será contribuir al desarrollo y ejecución de iniciativas clave para el crecimiento y sostenibilidad de la organización en el sector salud.

Requerimientos:

Profesional con especialización.

Mínimo 5 años de experiencia, en empresas de aseguramiento en el sector salud, con evidencia de casos de éxito.

Coordinador/a pruebas y estándares TI

Empresa: Bancoomeva

Salario: $ 7.500.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Bancoomeva se encuentran en la búsqueda de un coordinador/a pruebas y estándares TI en la ciudad de Cali.

Responsabilidades:

Estructurar, diseñar y realizar levantamiento de procesos.

Coordinar el cumplimiento de los parámetros y procesos de tecnología.

Garantizar la documentación y actualización constante de procedimientos y procesos del área de tecnología.

Coordinar la realización de pruebas de software a demanda.

Velar por la alineación y estandarización de los procesos de la Gerencia TI.

Requerimientos:

Formación académica: Profesional en ingeniería de sistemas, informática, computación o carreras afines.

Conocimientos: Desarrollo de software, metodologías Lean en procesos y conocimientos en ciberseguridad y estándares de seguridad de TI.

Experiencia: 3 a 5 años en roles similares, preferiblemente en el sector bancario.

Horario: lunes a viernes (7:30 am – 5:00 pm).

Rango salarial: Entre $7.500.000 - $8.000.000.

Ejecutivo comercial

Empresa: Organización Carvajal

Salario: $ 6.322.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

Manejo de cuentas de clientes clave.

Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.

Intermediación en la entrega oportuna de productos.

Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.

Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines.

Experiencia en gestión de cuentas y ventas.

Habilidades analíticas y estratégicas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.