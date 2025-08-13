Suscribirse

EMPLEO

Vacantes en Cali con salarios competitivos: postúlese hoy mismo

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

13 de agosto de 2025, 1:39 p. m.
Conozca las vacantes de empleo disponibles.
Conozca las vacantes disponibles en Cali. | Foto: Getty Images

Según cifras recientes, la capital vallecaucana está experimentando una mejora en su mercado laboral, con una disminución del desempleo, impulsada por sectores clave como el derecho, la administración, la informática y la industria manufacturera, que ofrecen sueldos competitivos y oportunidades reales de crecimiento profesional.

Actualmente, hay miles de vacantes disponibles con contratación inmediata en empresas locales y nacionales que buscan fortalecer sus equipos en la región. A continuación, le compartimos algunas de las ofertas destacadas. Puede conocer más y aplicar sin costo haciendo clic aquí.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
En Cali, se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Gerente jurídico y asuntos corporativos

Empresa: Confidencial

Salario: $ 35.000.000

Lo más leído

1. Miguel Uribe Turbay era el candidato de Álvaro Uribe a la Presidencia: el hijo de Ernesto Samper contó en SEMANA la revelación que le hizo el expresidente
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. �� EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: “A ti Alejandro, te pedimos perdón. La sociedad no pudo proteger la vida de tu padre”

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante empresa en Cali está en busca de un gerente jurídico y asuntos corporativos. Este rol clave se encargará de planear, dirigir, orientar y asesorar a la organización en los aspectos jurídicos y legales, garantizando que las operaciones se desarrollen dentro del marco legal vigente.

Responsabilidades:

  • Dirigir el asesoramiento jurídico y legal relacionado con las áreas de la organización.
  • Dirigir y orientar las labores jurídicas del equipo de abogados.
  • Asesorar a la Gerencia General con estrategias legales para proyectos organizacionales.
  • Diseñar estrategias legales para minimizar contingencias durante las operaciones del negocio.
  • Orientar a los abogados en la elaboración de respuestas oportunas a demandas contractuales o legales.
  • Participar en la definición del plan estratégico del área para asegurar la sostenibilidad del negocio.

Requerimientos:

  • Profesional en derecho con especialización o maestría en áreas como Comercial, Administrativo, Portuario o Laboral.
  • Experiencia de 8 a 10 años como gerente o director jurídico en grandes empresas estructuradas.
  • Disponibilidad para viajes semanales a Buenaventura.
  • Inglés avanzado preferible.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista en planeación estratégica

Empresa: Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S

Salario: $ 12.000.000 a $ 15.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Su propósito será contribuir al desarrollo y ejecución de iniciativas clave para el crecimiento y sostenibilidad de la organización en el sector salud.

Requerimientos:

  • Profesional con especialización.
  • Mínimo 5 años de experiencia, en empresas de aseguramiento en el sector salud, con evidencia de casos de éxito.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: ¿Busca empleo? Estas son las mejores vacantes disponibles hoy

Coordinador/a pruebas y estándares TI

Empresa: Bancoomeva

Salario: $ 7.500.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Bancoomeva se encuentran en la búsqueda de un coordinador/a pruebas y estándares TI en la ciudad de Cali.

Responsabilidades:

  • Estructurar, diseñar y realizar levantamiento de procesos.
  • Coordinar el cumplimiento de los parámetros y procesos de tecnología.
  • Garantizar la documentación y actualización constante de procedimientos y procesos del área de tecnología.
  • Coordinar la realización de pruebas de software a demanda.
  • Velar por la alineación y estandarización de los procesos de la Gerencia TI.

Requerimientos:

  • Formación académica: Profesional en ingeniería de sistemas, informática, computación o carreras afines.
  • Conocimientos: Desarrollo de software, metodologías Lean en procesos y conocimientos en ciberseguridad y estándares de seguridad de TI.
  • Experiencia: 3 a 5 años en roles similares, preferiblemente en el sector bancario.
  • Horario: lunes a viernes (7:30 am – 5:00 pm).
  • Rango salarial: Entre $7.500.000 - $8.000.000.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo comercial

Empresa: Organización Carvajal

Salario: $ 6.322.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

  • Manejo de cuentas de clientes clave.
  • Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.
  • Intermediación en la entrega oportuna de productos.
  • Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.
  • Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas afines.
  • Experiencia en gestión de cuentas y ventas.
  • Habilidades analíticas y estratégicas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá deja un muerto: varios vehículos resultaron involucrados

2. Presidente del Senado: “Nadie quería imaginar este día, lloramos a Miguel Uribe con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia”

3. EE.UU. confirma incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

4. Ramón Jesurún se lava las manos y tira la pelota a Lorenzo por sonado caso: “Pregúntele”

5. Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Nacional vs. São Paulo: esto dijo sobre Edwin Cardona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayCaliempleo en CaliOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.