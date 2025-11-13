Empleo
Vacantes en Colombia con contratación inmediata: postúlese gratis
Gran convocatoria laboral abierta para todos los perfiles.
El empleo en el país continúa en crecimiento y esta semana se reporta una alta demanda de personal en distintos sectores. Más de 170 mil vacantes están disponibles a nivel nacional, muchas de ellas con contratación inmediata, dirigidas a personas que buscan vincularse rápidamente al mercado laboral.
Las empresas requieren con urgencia talento para cubrir cargos en áreas como ventas, atención al cliente, logística, administración, tecnología, salud y manufactura. Las ofertas incluyen tanto empleos presenciales como remotos, con contratos que ofrecen todas las prestaciones de ley y posibilidades de estabilidad a mediano plazo.
Esta tendencia refleja el esfuerzo de las organizaciones por fortalecer sus equipos antes del cierre del año y atender el aumento de la actividad económica en temporada alta.
¿Cómo postularse?
Las convocatorias están abiertas para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales en todo el país. Si desea consultar las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, encontrará una selección de las vacantes con contratación inmediata. Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali
Empresa: Magneto Global
Salario: 3.500.000 a 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.
Responsabilidades:
- Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
- Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
- Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
- Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
- Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
- Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
- Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
- Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
- Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.
- Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
- Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
- Capacidad de medir la satisfacción del cliente.
Auxiliar logístico zona franca – Rionegro
Empresa: VaxThera
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este cargo apoyarás la gestión logística de la zona franca, asegurando el cumplimiento de la normativa aduanera y legal, la correcta recepción, inspección y registro de mercancías, y la actualización de los sistemas de inventario, bajo los estándares de buenas prácticas de manufactura y almacenamiento.
Responsabilidades:
- Ejecutar la revisión documental de las operaciones de ingreso y salida de mercancías en la Zona Franca, garantizando el cumplimiento de la regulación aduanera y legal.
- Revisar que la información de la orden de compra coincida con la factura comercial del proveedor; reportar inconsistencias al jefe inmediato.
- Recibir, inspeccionar y descargar mercancía, siguiendo los procesos estándar y reportando cualquier falla o anomalía.
- Elaborar y registrar los Formatos de Movimiento de Mercancías (FMM) con datos precisos sobre ingreso, salida y traslado de mercancías.
- Verificar que los datos registrados en los FMM coincidan con los documentos soporte (facturas, órdenes de compra, remisiones, etc.).
- Participar activamente en programas de capacitación y reentrenamiento para fortalecer conocimientos y cumplir con Buenas Prácticas (GxP).
Requerimientos:
- Tecnólogo en Negocios Internacionales, Comercio Exterior, Logística o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en operaciones logísticas en Zona Franca, manejo documental aduanero, gestión de inventarios y control de mercancías y uso de sistemas de información logística.
Coordinador comercial inmobiliario – Cali
Empresa: Prada Talent Group
Salario: 4.000.000 a 9.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un jefe de ventas inmobiliarias apasionado por impactar positivamente en la comunidad a través de proyectos innovadores, este es su próximo paso.
Responsabilidades:
- Liderar y coordinar proyectos inmobiliarios de principio a fin.
- Asegurar el cumplimiento de cronogramas y presupuestos.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para optimizar proyectos.
- Garantizar la satisfacción de clientes e inversionistas.
- Supervisar estándares de calidad en cada proyecto.
Requerimientos:
- Experiencia comprobable en coordinación de proyectos inmobiliarios.
- Habilidades excepcionales de liderazgo y coordinación.
- Conocimiento en gestión de presupuestos y cronogramas.
- Experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios.
Auxiliar administrativo – Bogotá
Empresa: Alkosto-Corbeta
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Este cargo es fundamental para coordinar y gestionar todos los procesos relacionados con la revisión de nómina, gestión de vacaciones, manejo de procesos disciplinarios, y administración de dotación, entre otros.
Responsabilidades:
- Coordinar la revisión de nómina para más de 600 empleados.
- Gestionar el proceso de vacaciones y licencias.
- Administrar los procesos disciplinarios del personal.
- Supervisar el manejo de la dotación de los empleados.
- Apoyar a la gerencia en tareas administrativas diarias.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Administración, Recursos Humanos o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de nómina.
- Conocimiento avanzado en sistemas de nómina y administración de personal.
- Capacidad para manejar procesos para más de 600 empleados.
- Excelentes habilidades de comunicación y organización.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.