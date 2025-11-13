Vacantes en Colombia con contratación inmediata: postúlese gratis

El empleo en el país continúa en crecimiento y esta semana se reporta una alta demanda de personal en distintos sectores. Más de 170 mil vacantes están disponibles a nivel nacional, muchas de ellas con contratación inmediata, dirigidas a personas que buscan vincularse rápidamente al mercado laboral.

Las empresas requieren con urgencia talento para cubrir cargos en áreas como ventas, atención al cliente, logística, administración, tecnología, salud y manufactura. Las ofertas incluyen tanto empleos presenciales como remotos, con contratos que ofrecen todas las prestaciones de ley y posibilidades de estabilidad a mediano plazo.

Esta tendencia refleja el esfuerzo de las organizaciones por fortalecer sus equipos antes del cierre del año y atender el aumento de la actividad económica en temporada alta.

¿Cómo postularse?

Las convocatorias están abiertas para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales en todo el país. Si desea consultar las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, encontrará una selección de las vacantes con contratación inmediata. Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock / Magneto

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Auxiliar logístico zona franca – Rionegro

Empresa: VaxThera

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo apoyarás la gestión logística de la zona franca, asegurando el cumplimiento de la normativa aduanera y legal, la correcta recepción, inspección y registro de mercancías, y la actualización de los sistemas de inventario, bajo los estándares de buenas prácticas de manufactura y almacenamiento.

Responsabilidades:

Ejecutar la revisión documental de las operaciones de ingreso y salida de mercancías en la Zona Franca, garantizando el cumplimiento de la regulación aduanera y legal.

Revisar que la información de la orden de compra coincida con la factura comercial del proveedor; reportar inconsistencias al jefe inmediato.

Recibir, inspeccionar y descargar mercancía, siguiendo los procesos estándar y reportando cualquier falla o anomalía.

Elaborar y registrar los Formatos de Movimiento de Mercancías (FMM) con datos precisos sobre ingreso, salida y traslado de mercancías.

Verificar que los datos registrados en los FMM coincidan con los documentos soporte (facturas, órdenes de compra, remisiones, etc.).

Participar activamente en programas de capacitación y reentrenamiento para fortalecer conocimientos y cumplir con Buenas Prácticas (GxP).

Requerimientos:

Tecnólogo en Negocios Internacionales, Comercio Exterior, Logística o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en operaciones logísticas en Zona Franca, manejo documental aduanero, gestión de inventarios y control de mercancías y uso de sistemas de información logística.

Coordinador comercial inmobiliario – Cali

Empresa: Prada Talent Group

Salario: 4.000.000 a 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un jefe de ventas inmobiliarias apasionado por impactar positivamente en la comunidad a través de proyectos innovadores, este es su próximo paso.

Responsabilidades:

Liderar y coordinar proyectos inmobiliarios de principio a fin.

Asegurar el cumplimiento de cronogramas y presupuestos.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para optimizar proyectos.

Garantizar la satisfacción de clientes e inversionistas.

Supervisar estándares de calidad en cada proyecto.

Requerimientos:

Experiencia comprobable en coordinación de proyectos inmobiliarios.

Habilidades excepcionales de liderazgo y coordinación.

Conocimiento en gestión de presupuestos y cronogramas.

Experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios.

Auxiliar administrativo – Bogotá

Empresa: Alkosto-Corbeta

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo es fundamental para coordinar y gestionar todos los procesos relacionados con la revisión de nómina, gestión de vacaciones, manejo de procesos disciplinarios, y administración de dotación, entre otros.

Responsabilidades:

Coordinar la revisión de nómina para más de 600 empleados.

Gestionar el proceso de vacaciones y licencias.

Administrar los procesos disciplinarios del personal.

Supervisar el manejo de la dotación de los empleados.

Apoyar a la gerencia en tareas administrativas diarias.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Administración, Recursos Humanos o afines.

Experiencia mínima de 3 años en gestión de nómina.

Conocimiento avanzado en sistemas de nómina y administración de personal.

Capacidad para manejar procesos para más de 600 empleados.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.