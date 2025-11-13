Suscribirse

Vacantes en Colombia con contratación inmediata: postúlese gratis

Gran convocatoria laboral abierta para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

13 de noviembre de 2025, 8:03 p. m.
Vista superior del espacio de trabajo conjunto moderno, personal de oficina de mediana edad y joven que celebra el crecimiento profesional mostrando solidaridad, la igualdad racial de género apilaron las manos juntas dando un máximo de cinco, concepto de trabajo en equipo
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El empleo en el país continúa en crecimiento y esta semana se reporta una alta demanda de personal en distintos sectores. Más de 170 mil vacantes están disponibles a nivel nacional, muchas de ellas con contratación inmediata, dirigidas a personas que buscan vincularse rápidamente al mercado laboral.

Las empresas requieren con urgencia talento para cubrir cargos en áreas como ventas, atención al cliente, logística, administración, tecnología, salud y manufactura. Las ofertas incluyen tanto empleos presenciales como remotos, con contratos que ofrecen todas las prestaciones de ley y posibilidades de estabilidad a mediano plazo.

Esta tendencia refleja el esfuerzo de las organizaciones por fortalecer sus equipos antes del cierre del año y atender el aumento de la actividad económica en temporada alta.

¿Cómo postularse?

Las convocatorias están abiertas para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales en todo el país. Si desea consultar las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, encontrará una selección de las vacantes con contratación inmediata. Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock / Magneto

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

  • Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
  • Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
  • Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
  • Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
  • Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
  • Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
  • Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
  • Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
  • Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.
  • Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
  • Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
  • Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

¡Aplique aquí!

Auxiliar logístico zona franca – Rionegro

Empresa: VaxThera

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo apoyarás la gestión logística de la zona franca, asegurando el cumplimiento de la normativa aduanera y legal, la correcta recepción, inspección y registro de mercancías, y la actualización de los sistemas de inventario, bajo los estándares de buenas prácticas de manufactura y almacenamiento.

Responsabilidades:

  • Ejecutar la revisión documental de las operaciones de ingreso y salida de mercancías en la Zona Franca, garantizando el cumplimiento de la regulación aduanera y legal.
  • Revisar que la información de la orden de compra coincida con la factura comercial del proveedor; reportar inconsistencias al jefe inmediato.
  • Recibir, inspeccionar y descargar mercancía, siguiendo los procesos estándar y reportando cualquier falla o anomalía.
  • Elaborar y registrar los Formatos de Movimiento de Mercancías (FMM) con datos precisos sobre ingreso, salida y traslado de mercancías.
  • Verificar que los datos registrados en los FMM coincidan con los documentos soporte (facturas, órdenes de compra, remisiones, etc.).
  • Participar activamente en programas de capacitación y reentrenamiento para fortalecer conocimientos y cumplir con Buenas Prácticas (GxP).

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Negocios Internacionales, Comercio Exterior, Logística o carreras afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en operaciones logísticas en Zona Franca, manejo documental aduanero, gestión de inventarios y control de mercancías y uso de sistemas de información logística.

¡Aplique aquí!

Contexto: ¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes disponibles hoy en Colombia

Coordinador comercial inmobiliario – Cali

Empresa: Prada Talent Group

Salario: 4.000.000 a 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un jefe de ventas inmobiliarias apasionado por impactar positivamente en la comunidad a través de proyectos innovadores, este es su próximo paso.

Responsabilidades:

  • Liderar y coordinar proyectos inmobiliarios de principio a fin.
  • Asegurar el cumplimiento de cronogramas y presupuestos.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para optimizar proyectos.
  • Garantizar la satisfacción de clientes e inversionistas.
  • Supervisar estándares de calidad en cada proyecto.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobable en coordinación de proyectos inmobiliarios.
  • Habilidades excepcionales de liderazgo y coordinación.
  • Conocimiento en gestión de presupuestos y cronogramas.
  • Experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios.

¡Aplique aquí!

Auxiliar administrativo – Bogotá

Empresa: Alkosto-Corbeta

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo es fundamental para coordinar y gestionar todos los procesos relacionados con la revisión de nómina, gestión de vacaciones, manejo de procesos disciplinarios, y administración de dotación, entre otros.

Responsabilidades:

  • Coordinar la revisión de nómina para más de 600 empleados.
  • Gestionar el proceso de vacaciones y licencias.
  • Administrar los procesos disciplinarios del personal.
  • Supervisar el manejo de la dotación de los empleados.
  • Apoyar a la gerencia en tareas administrativas diarias.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en Administración, Recursos Humanos o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en gestión de nómina.
  • Conocimiento avanzado en sistemas de nómina y administración de personal.
  • Capacidad para manejar procesos para más de 600 empleados.
  • Excelentes habilidades de comunicación y organización.

¡Aplique aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

