Vacantes en logística y transporte: revise los cargos disponibles
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La logística y el transporte se consolidan como ejes fundamentales para el crecimiento económico del país, ya que permiten la movilidad de mercancías, el abastecimiento de comercios y la conexión entre regiones. Por eso, empresas del sector están en la búsqueda de conductores, auxiliares de bodega, coordinadores de operaciones y otros perfiles que garanticen la eficiencia en la cadena de suministro.
A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles en esta área. Puede registrarse y aplicar sin costo en la sección de Semana Empleos, en la que también hay miles de ofertas activas en distintas ciudades del país.
Conductor – Ibagué
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: $ 1.950.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Tiendas Ísimo busca una persona responsable y eficaz que desee contribuir al crecimiento y éxito de la compañía.
Responsabilidades:
- Conducir camiones para el transporte seguro de mercancías.
- Cumplir con las rutas y horarios establecidos.
- Realizar el mantenimiento preventivo básico del vehículo.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas de tránsito vigentes.
Requerimientos:
- Bachiller académico.
- Experiencia mínima de dos años como conductor en camiones.
- Poseer licencia de conducir categoría C2 vigente.
Líder de producción – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 2.655.512
Tipo de contrato: Término indefinido
Como coordinador de envasado, será responsable de optimizar el uso de recursos y liderar procesos eficientes, cumpliendo con los estándares establecidos.
Responsabilidades:
- Planificar y desarrollar el proceso de producción teniendo en cuenta tiempos de entrega y recursos.
- Monitorear recursos para asegurar el cumplimiento de la programación de producción.
- Optimizar y asegurar el buen uso de recursos en procesos de fabricación.
Requerimientos:
- Tecnólogo Industrial en Producción y Calidad.
- Experiencia mínima de un año en procesos productivos, preferiblemente en empresas de producción de cosméticos y alimentos.
- Conocimiento en buenas prácticas de manufactura y normas de calidad.
Gestor de bodega – Bogotá D.C.
Empresa: Banco de Occidente
Salario: $ 1.900.000 a $ 2.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Banco de Occidente busca un gestor de bodega apasionado por la logística y la administración de inventarios.
Responsabilidades:
- Gestionar la recepción y entrega de activos en la bodega.
- Custodiar y mantener el inventario actualizado.
- Apoyar en los procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles.
- Acompañar a clientes interesados en la compra de activos.
- Realizar mantenimiento y control de la bodega.
Requerimientos:
- Técnico en Mecánica Automotriz o carreras afines.
- Experiencia en manejo de activos y logística.
- Conocimientos en conducción de maquinaria amarilla y vehículos de carga.
- Licencia de conducción B2 o C2.
- Certificación en trabajo en alturas.
- Manejo de equipos de cómputo.
- Curso de manejo de montacargas.
Operador logístico – Envigado
Empresa: Homecenter
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Su rol será clave para garantizar que la experiencia de compra de los clientes sea excepcional, asegurando que todos los procedimientos se alineen con las políticas y normas de seguridad.
Responsabilidades:
- Ejecutar labores operativas de recibo, alistamiento y despacho.
- Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y procedimientos.
- Coordinar el flujo de mercancía en la tienda.
- Mantener registros precisos de operaciones logísticas.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar la experiencia de compra.
Requerimientos:
- Técnico en logística o áreas afines.
- Experiencia previa en operaciones logísticas.
- Conocimiento de normativas de seguridad en el trabajo.
- Habilidades organizativas y atención al detalle.
- Capacidad para trabajar en equipo de manera efectiva.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.