Vacantes en logística y transporte: revise los cargos disponibles

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

10 de septiembre de 2025, 8:23 p. m.
Las personas interesadas en las vacantes pueden postularse a través de la página de Magneto.
Descubra los perfiles más demandados en bodega, logística y transporte. | Foto: Stock

La logística y el transporte se consolidan como ejes fundamentales para el crecimiento económico del país, ya que permiten la movilidad de mercancías, el abastecimiento de comercios y la conexión entre regiones. Por eso, empresas del sector están en la búsqueda de conductores, auxiliares de bodega, coordinadores de operaciones y otros perfiles que garanticen la eficiencia en la cadena de suministro.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles en esta área. Puede registrarse y aplicar sin costo en la sección de Semana Empleos, en la que también hay miles de ofertas activas en distintas ciudades del país.

Por sectores, alojamiento y comidas, logística y actividades profesionales y científicas lideraron el aumento de la ocupación en julio. En contraste, comunicaciones y administración pública, salud y educación fueron los únicos sectores con reducción en el nivel de empleo.
Hay vacantes en esta área. | Foto: adobe stock

Conductor – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 1.950.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ísimo busca una persona responsable y eficaz que desee contribuir al crecimiento y éxito de la compañía.

Responsabilidades:

  • Conducir camiones para el transporte seguro de mercancías.
  • Cumplir con las rutas y horarios establecidos.
  • Realizar el mantenimiento preventivo básico del vehículo.
  • Asegurar el cumplimiento de las normativas de tránsito vigentes.

Requerimientos:

  • Bachiller académico.
  • Experiencia mínima de dos años como conductor en camiones.
  • Poseer licencia de conducir categoría C2 vigente.

Líder de producción – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 2.655.512

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de envasado, será responsable de optimizar el uso de recursos y liderar procesos eficientes, cumpliendo con los estándares establecidos.

Responsabilidades:

  • Planificar y desarrollar el proceso de producción teniendo en cuenta tiempos de entrega y recursos.
  • Monitorear recursos para asegurar el cumplimiento de la programación de producción.
  • Optimizar y asegurar el buen uso de recursos en procesos de fabricación.

Requerimientos:

  • Tecnólogo Industrial en Producción y Calidad.
  • Experiencia mínima de un año en procesos productivos, preferiblemente en empresas de producción de cosméticos y alimentos.
  • Conocimiento en buenas prácticas de manufactura y normas de calidad.

Gestor de bodega – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 1.900.000 a $ 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco de Occidente busca un gestor de bodega apasionado por la logística y la administración de inventarios.

Responsabilidades:

  • Gestionar la recepción y entrega de activos en la bodega.
  • Custodiar y mantener el inventario actualizado.
  • Apoyar en los procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles.
  • Acompañar a clientes interesados en la compra de activos.
  • Realizar mantenimiento y control de la bodega.

Requerimientos:

  • Técnico en Mecánica Automotriz o carreras afines.
  • Experiencia en manejo de activos y logística.
  • Conocimientos en conducción de maquinaria amarilla y vehículos de carga.
  • Licencia de conducción B2 o C2.
  • Certificación en trabajo en alturas.
  • Manejo de equipos de cómputo.
  • Curso de manejo de montacargas.

Operador logístico – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Su rol será clave para garantizar que la experiencia de compra de los clientes sea excepcional, asegurando que todos los procedimientos se alineen con las políticas y normas de seguridad.

Responsabilidades:

  • Ejecutar labores operativas de recibo, alistamiento y despacho.
  • Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y procedimientos.
  • Coordinar el flujo de mercancía en la tienda.
  • Mantener registros precisos de operaciones logísticas.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar la experiencia de compra.

Requerimientos:

  • Técnico en logística o áreas afines.
  • Experiencia previa en operaciones logísticas.
  • Conocimiento de normativas de seguridad en el trabajo.
  • Habilidades organizativas y atención al detalle.
  • Capacidad para trabajar en equipo de manera efectiva.

