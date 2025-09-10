Vacantes en logística y transporte: revise los cargos disponibles

La logística y el transporte se consolidan como ejes fundamentales para el crecimiento económico del país, ya que permiten la movilidad de mercancías, el abastecimiento de comercios y la conexión entre regiones. Por eso, empresas del sector están en la búsqueda de conductores, auxiliares de bodega, coordinadores de operaciones y otros perfiles que garanticen la eficiencia en la cadena de suministro.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles en esta área. Puede registrarse y aplicar sin costo en la sección de Semana Empleos, en la que también hay miles de ofertas activas en distintas ciudades del país.

Conductor – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 1.950.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ísimo busca una persona responsable y eficaz que desee contribuir al crecimiento y éxito de la compañía.

Responsabilidades:

Conducir camiones para el transporte seguro de mercancías.

Cumplir con las rutas y horarios establecidos.

Realizar el mantenimiento preventivo básico del vehículo.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de tránsito vigentes.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia mínima de dos años como conductor en camiones.

Poseer licencia de conducir categoría C2 vigente.

Líder de producción – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 2.655.512

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de envasado, será responsable de optimizar el uso de recursos y liderar procesos eficientes, cumpliendo con los estándares establecidos.

Responsabilidades:

Planificar y desarrollar el proceso de producción teniendo en cuenta tiempos de entrega y recursos.

Monitorear recursos para asegurar el cumplimiento de la programación de producción.

Optimizar y asegurar el buen uso de recursos en procesos de fabricación.

Requerimientos:

Tecnólogo Industrial en Producción y Calidad.

Experiencia mínima de un año en procesos productivos, preferiblemente en empresas de producción de cosméticos y alimentos.

Conocimiento en buenas prácticas de manufactura y normas de calidad.

Gestor de bodega – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 1.900.000 a $ 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco de Occidente busca un gestor de bodega apasionado por la logística y la administración de inventarios.

Responsabilidades:

Gestionar la recepción y entrega de activos en la bodega.

Custodiar y mantener el inventario actualizado.

Apoyar en los procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles.

Acompañar a clientes interesados en la compra de activos.

Realizar mantenimiento y control de la bodega.

Requerimientos:

Técnico en Mecánica Automotriz o carreras afines.

Experiencia en manejo de activos y logística.

Conocimientos en conducción de maquinaria amarilla y vehículos de carga.

Licencia de conducción B2 o C2.

Certificación en trabajo en alturas.

Manejo de equipos de cómputo.

Curso de manejo de montacargas.

Operador logístico – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Su rol será clave para garantizar que la experiencia de compra de los clientes sea excepcional, asegurando que todos los procedimientos se alineen con las políticas y normas de seguridad.

Responsabilidades:

Ejecutar labores operativas de recibo, alistamiento y despacho.

Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y procedimientos.

Coordinar el flujo de mercancía en la tienda.

Mantener registros precisos de operaciones logísticas.

Colaborar con otros departamentos para mejorar la experiencia de compra.

Requerimientos:

Técnico en logística o áreas afines.

Experiencia previa en operaciones logísticas.

Conocimiento de normativas de seguridad en el trabajo.

Habilidades organizativas y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo de manera efectiva.