Vacantes en recursos humanos: oportunidades abiertas en todo el país

El área de recursos humanos es un pilar fundamental para el éxito de cualquier organización, ya que se encarga de atraer, desarrollar y retener el talento que impulsa el crecimiento empresarial. Por eso, las empresas en Colombia están fortaleciendo sus equipos con profesionales y técnicos que puedan gestionar procesos de selección, bienestar laboral, administración de personal y capacitación interna.
Quienes buscan oportunidades en este sector pueden destacar si cuentan con habilidades en comunicación efectiva, manejo de herramientas digitales, de gestión de talento y capacidad para trabajar en equipo. Además, demostrar interés por la formación continua y comprensión de la cultura organizacional suele ser un plus para acceder a puestos como analista, asistente o coordinador de recursos humanos.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
A continuación, se presentan algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.
Generalista de talento humano – Bogotá D.C.
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 2.576.000
En este rol, será responsable de gestionar de manera eficiente la nómina, liderar procesos disciplinarios y participar en la selección de personal.
Responsabilidades:
- Gestión completa de la nómina para más de 1000 colaboradores.
- Liderar procesos disciplinarios con imparcialidad.
- Participar activamente en la selección y contratación de personal.
- Asegurar el cumplimiento de KPI establecidos.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, ingeniería, psicología o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.
- Experiencia en reporte de nómina para más de 1000 colaboradores.
- Capacidad para manejar procesos disciplinarios y de selección.
- Conocimiento en reporte de novedades de nómina y atención de solicitudes o dudas de colaboradores y cliente.
- Disponibilidad para iniciar de inmediata.
Analista de calidad y experiencia de cliente – Medellín
Empresa: Recurso Humano Positivo
Salario: 2.130.000
Si le entusiasma el análisis y la mejora continua, esta es su oportunidad de crecer y contribuir en un ambiente dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Apoyar la implementación, seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- Llevar el control de inventario, compras y movimientos de herramientas y equipos técnicos.
- Mantener actualizada la documentación e información en los sistemas del área.
- Apoyar la elaboración de informes e indicadores de gestión para clientes y gerencia.
- Verificar que órdenes de trabajo, informes técnicos y comunicaciones cumplan los estándares establecidos.
- Elaborar y mantener actualizados los procedimientos y formatos del área de Servicio Técnico.
- Tramitar solicitudes de compra y facturación relacionadas con el departamento.
- Identificar desviaciones y apoyar en la formulación de planes de mejora y acciones correctivas.
- Apoyar la gestión de alertas sanitarias, reportes e interacciones con clientes, proveedores y entidades regulatorias.
- Preparar y organizar la documentación requerida para entregas de equipos médicos y cumplimiento de contratos.
- Mantener la trazabilidad de equipos y dispositivos médicos.
- Colaborar con la Dirección Técnica en la supervisión del cumplimiento normativo.
- Apoyar en la gestión de quejas, retiros del mercado y reportes de incidentes adversos.
- Realizar seguimiento al proceso de Servicio Técnico y postventa para asegurar la satisfacción del cliente.
- Apoyar la aplicación de encuestas y herramientas de medición de satisfacción.
- Participar en la recopilación de comentarios, quejas y sugerencias.
- Apoyar la elaboración de informes de satisfacción y propuestas de mejora.
- Mantener comunicación constante con las áreas de Servicio Técnico Comercial y Logística.
- Responsable de realizar las solicitudes de facturación del departamento de servicio técnico.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas de calidad, ingenierías o afines.
- Conocimiento en gestión de calidad y experiencia del cliente.
- Habilidad para manejar sistemas de información como BI Fracttal Maestro de Contratos.
- Capacidad para gestionar inventarios y control de equipos técnicos.
- Habilidad para elaborar informes y gestionar indicadores de gestión.
- Capacidad para identificar desviaciones y proponer acciones correctivas.
- Conocimiento de procesos regulatorios y normativos relacionados con la gestión de calidad.
Practicante de reclutamiento y selección – Bogotá D.C.
Empresa: Farmatodo Colombia
Salario: A convenir
Si está listo para iniciar su práctica universitaria en 2026, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Apoyar al equipo de selección en procesos de reclutamiento.
- Realizar validación inicial y filtrado de candidatos.
- Ayudar en la elaboración de informes relacionados con la selección.
- Colaborar en la gestión administrativa del área.
Requerimientos:
- Estudiante de últimos semestres de Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.
- Habilitado para iniciar prácticas en 2026.
- Buena expresión verbal y ortografía.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali
Empresa: Magneto Global
Salario: 3.500.000 a 5.500.000
Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.
Responsabilidades:
- Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
- Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
- Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
- Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
- Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
- Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
- Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
- Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
- Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.
- Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
- Conocimiento avanzado en HCM ERP ATS o CRM.
- Capacidad de medir la satisfacción del cliente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.