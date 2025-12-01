Vacantes en recursos humanos: oportunidades abiertas en todo el país

El área de recursos humanos es un pilar fundamental para el éxito de cualquier organización, ya que se encarga de atraer, desarrollar y retener el talento que impulsa el crecimiento empresarial. Por eso, las empresas en Colombia están fortaleciendo sus equipos con profesionales y técnicos que puedan gestionar procesos de selección, bienestar laboral, administración de personal y capacitación interna.

Quienes buscan oportunidades en este sector pueden destacar si cuentan con habilidades en comunicación efectiva, manejo de herramientas digitales, de gestión de talento y capacidad para trabajar en equipo. Además, demostrar interés por la formación continua y comprensión de la cultura organizacional suele ser un plus para acceder a puestos como analista, asistente o coordinador de recursos humanos.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, se presentan algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Estos puestos requieren habilidades interpersonales excepcionales, así como la atracción y selección de candidatos, la gestión de beneficios y compensaciones, la implementación de programas de capacitación y la resolución de conflictos laborales. | Foto: Stock

Generalista de talento humano – Bogotá D.C.

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 2.576.000

En este rol, será responsable de gestionar de manera eficiente la nómina, liderar procesos disciplinarios y participar en la selección de personal.

Responsabilidades:

Gestión completa de la nómina para más de 1000 colaboradores.

Liderar procesos disciplinarios con imparcialidad.

Participar activamente en la selección y contratación de personal.

Asegurar el cumplimiento de KPI establecidos.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, ingeniería, psicología o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.

Experiencia en reporte de nómina para más de 1000 colaboradores.

Capacidad para manejar procesos disciplinarios y de selección.

Conocimiento en reporte de novedades de nómina y atención de solicitudes o dudas de colaboradores y cliente.

Disponibilidad para iniciar de inmediata.

Analista de calidad y experiencia de cliente – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: 2.130.000

Si le entusiasma el análisis y la mejora continua, esta es su oportunidad de crecer y contribuir en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Apoyar la implementación, seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

Llevar el control de inventario, compras y movimientos de herramientas y equipos técnicos.

Mantener actualizada la documentación e información en los sistemas del área.

Apoyar la elaboración de informes e indicadores de gestión para clientes y gerencia.

Verificar que órdenes de trabajo, informes técnicos y comunicaciones cumplan los estándares establecidos.

Elaborar y mantener actualizados los procedimientos y formatos del área de Servicio Técnico.

Tramitar solicitudes de compra y facturación relacionadas con el departamento.

Identificar desviaciones y apoyar en la formulación de planes de mejora y acciones correctivas.

Apoyar la gestión de alertas sanitarias, reportes e interacciones con clientes, proveedores y entidades regulatorias.

Preparar y organizar la documentación requerida para entregas de equipos médicos y cumplimiento de contratos.

Mantener la trazabilidad de equipos y dispositivos médicos.

Colaborar con la Dirección Técnica en la supervisión del cumplimiento normativo.

Apoyar en la gestión de quejas, retiros del mercado y reportes de incidentes adversos.

Realizar seguimiento al proceso de Servicio Técnico y postventa para asegurar la satisfacción del cliente.

Apoyar la aplicación de encuestas y herramientas de medición de satisfacción.

Participar en la recopilación de comentarios, quejas y sugerencias.

Apoyar la elaboración de informes de satisfacción y propuestas de mejora.

Mantener comunicación constante con las áreas de Servicio Técnico Comercial y Logística.

Responsable de realizar las solicitudes de facturación del departamento de servicio técnico.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas de calidad, ingenierías o afines.

Conocimiento en gestión de calidad y experiencia del cliente.

Habilidad para manejar sistemas de información como BI Fracttal Maestro de Contratos.

Capacidad para gestionar inventarios y control de equipos técnicos.

Habilidad para elaborar informes y gestionar indicadores de gestión.

Capacidad para identificar desviaciones y proponer acciones correctivas.

Conocimiento de procesos regulatorios y normativos relacionados con la gestión de calidad.

Practicante de reclutamiento y selección – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo Colombia

Salario: A convenir

Si está listo para iniciar su práctica universitaria en 2026, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Apoyar al equipo de selección en procesos de reclutamiento.

Realizar validación inicial y filtrado de candidatos.

Ayudar en la elaboración de informes relacionados con la selección.

Colaborar en la gestión administrativa del área.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.

Habilitado para iniciar prácticas en 2026.

Buena expresión verbal y ortografía.

Capacidad para trabajar en equipo.

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM ERP ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.