Vacantes para comunicadores en Colombia: aplique aquí
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mundo de la comunicación sigue creciendo y con él, la demanda de profesionales capaces de conectar mensajes, audiencias y estrategias.
En Colombia, las empresas buscan comunicadores que aporten creatividad, pensamiento crítico y habilidades digitales para fortalecer su relación con clientes, comunidades y medios.
Estas oportunidades se extienden a diferentes campos: comunicación organizacional, producción de contenidos, gestión de redes sociales, relaciones públicas, entre otros. Esto abre un abanico de posibilidades tanto para recién egresados como para profesionales con experiencia.
A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles en este sector. Si quiere consultar todas las opciones y postularse sin costo, puede hacerlo a través de la sección de Semana Empleos.
Profesional de comunicaciones – Bogotá D.C.
Empresa: Universidad de los Andes
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
Su misión será fortalecer el posicionamiento, la reputación y la atracción de nuevos estudiantes, asegurando una comunicación clara, oportuna y alineada con los lineamientos institucionales.
Responsabilidades:
- Crear contenidos para redes sociales y sitios web.
- Cubrir eventos, entrevistas y actividades clave.
- Redactar notas y artículos sobre los programas.
- Promocionar eventos de lanzamiento y scouting.
- Diseñar parrillas mensuales de contenido.
- Proponer y actualizar estrategias digitales.
- Analizar métricas y ajustar tácticas.
- Gestionar leads y formularios con SmarCenter.
- Supervisar mejoras SEO y actualización web.
- Apoyar la planeación y cubrimiento de eventos.
- Redactar guiones para videos y piezas audiovisuales.
- Enviar correos masivos y generar reportes.
- Coordinar con agencias e influenciadores.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Comunicación, Periodismo, Publicidad, Administración o afines.
- Mínimo cuatro años de experiencia en roles similares.
- Se valora experiencia en agencias de publicidad o áreas de mercadeo educativo.
Community manager – Bucaramanga
Empresa: Baguer
Salario: $ 2.600.000
Tipo de contrato: Término fijo
¿Es un amante de la moda con pasión por el contenido digital y las redes sociales? Únase a nuestro equipo como community manager con conocimientos en diseño e implementación de estrategias de social media.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar estrategias de social media.
- Generar contenido atractivo y relevante.
- Gestionar herramientas de redes sociales.
- Monitorizar y analizar métricas de engagement.
- Interactuar con la comunidad de manera efectiva.
Requerimientos:
- Afinidad con el sector de la moda.
- Experiencia en gestión de redes sociales.
- Conocimientos básicos de marketing digital.
- Capacidad creativa y analítica.
- Excelente comunicación escrita y oral.
Analista de comunicaciones – Medellín
Empresa: Farmacias Pasteur
Salario: $ 2.615.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su rol será crucial para asegurar que la información llegue de manera oportuna y efectiva a todos los colaboradores, fortaleciendo así la cultura organizacional.
Responsabilidades:
- Desarrollar campañas de comunicación interna alineadas con la estrategia de la empresa.
- Optimizar el uso de canales de comunicación internos para mejorar el flujo de información.
- Colaborar con áreas como Gestión Humana y diseño gráfico para crear contenido atractivo.
- Monitorear y analizar el impacto de las iniciativas de comunicación interna.
- Producir contenido de valor para diferentes plataformas digitales y presenciales.
- Apoyar la producción audiovisual para medios internos y externos.
- Fomentar un entorno de trabajo positivo y comunicativo.
Requerimientos:
- Profesional en Comunicación Social, Comunicación Corporativa, Periodismo o áreas afines.
- 1 a 2 años de experiencia en cargos similares como auxiliar o analista de comunicaciones.
- Habilidad para crear contenido atractivo para públicos internos.
- Capacidad para trabajar con personas de todos los niveles organizacionales.
- Organización y habilidades interpersonales destacadas.
Especialista en comunicaciones externas
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista de comunicaciones externas, usted será responsable de optimizar las relaciones públicas, asegurando que las presencia en medios y redes sociales sea estratégica y efectiva.
Responsabilidades:
- Ejecutar y optimizar estrategias de comunicación externa.
- Fortalecer la reputación de la empresa mediante comunicación clara.
- Realizar seguimiento a medios y redes sociales.
- Identificar menciones y tendencias en foros y plataformas digitales.
- Coordinar la publicación de notas de prensa y entrevistas.
Requerimientos:
- Especialización o maestría en comunicaciones y/o marketing.
- Bilingüe en inglés y español.
- Mínimo tres años de experiencia en comunicaciones y marketing.
- Experiencia en gestión de contenido externo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.