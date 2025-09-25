Suscribirse

Vacantes para comunicadores en Colombia: aplique aquí

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

25 de septiembre de 2025, 10:14 p. m.
Ciudades principales como Bogotá y Medellín ofrecen salarios más competitivos en comparación con áreas rurales, debido al costo de vida y la concentración de oportunidades laborales en comunicación.
Con la digitalización creciente, los comunicadores sociales con habilidades en comunicación digital y gestión de redes sociales son más requeridos.

El mundo de la comunicación sigue creciendo y con él, la demanda de profesionales capaces de conectar mensajes, audiencias y estrategias.

En Colombia, las empresas buscan comunicadores que aporten creatividad, pensamiento crítico y habilidades digitales para fortalecer su relación con clientes, comunidades y medios.

Estas oportunidades se extienden a diferentes campos: comunicación organizacional, producción de contenidos, gestión de redes sociales, relaciones públicas, entre otros. Esto abre un abanico de posibilidades tanto para recién egresados como para profesionales con experiencia.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles en este sector. Si quiere consultar todas las opciones y postularse sin costo, puede hacerlo a través de la sección de Semana Empleos.

Aunque los datos no muestran disparidades significativas de género en los salarios de los comunicadores sociales, la equidad salarial sigue siendo un área de enfoque en el contexto laboral actual.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Profesional de comunicaciones – Bogotá D.C.

Empresa: Universidad de los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Su misión será fortalecer el posicionamiento, la reputación y la atracción de nuevos estudiantes, asegurando una comunicación clara, oportuna y alineada con los lineamientos institucionales.

Responsabilidades:

  • Crear contenidos para redes sociales y sitios web.
  • Cubrir eventos, entrevistas y actividades clave.
  • Redactar notas y artículos sobre los programas.
  • Promocionar eventos de lanzamiento y scouting.
  • Diseñar parrillas mensuales de contenido.
  • Proponer y actualizar estrategias digitales.
  • Analizar métricas y ajustar tácticas.
  • Gestionar leads y formularios con SmarCenter.
  • Supervisar mejoras SEO y actualización web.
  • Apoyar la planeación y cubrimiento de eventos.
  • Redactar guiones para videos y piezas audiovisuales.
  • Enviar correos masivos y generar reportes.
  • Coordinar con agencias e influenciadores.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, Comunicación, Periodismo, Publicidad, Administración o afines.
  • Mínimo cuatro años de experiencia en roles similares.
  • Se valora experiencia en agencias de publicidad o áreas de mercadeo educativo.

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Community manager – Bucaramanga

Empresa: Baguer

Salario: $ 2.600.000

Tipo de contrato: Término fijo

¿Es un amante de la moda con pasión por el contenido digital y las redes sociales? Únase a nuestro equipo como community manager con conocimientos en diseño e implementación de estrategias de social media.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar estrategias de social media.
  • Generar contenido atractivo y relevante.
  • Gestionar herramientas de redes sociales.
  • Monitorizar y analizar métricas de engagement.
  • Interactuar con la comunidad de manera efectiva.

Requerimientos:

  • Afinidad con el sector de la moda.
  • Experiencia en gestión de redes sociales.
  • Conocimientos básicos de marketing digital.
  • Capacidad creativa y analítica.
  • Excelente comunicación escrita y oral.

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Analista de comunicaciones – Medellín

Empresa: Farmacias Pasteur

Salario: $ 2.615.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su rol será crucial para asegurar que la información llegue de manera oportuna y efectiva a todos los colaboradores, fortaleciendo así la cultura organizacional.

Responsabilidades:

  • Desarrollar campañas de comunicación interna alineadas con la estrategia de la empresa.
  • Optimizar el uso de canales de comunicación internos para mejorar el flujo de información.
  • Colaborar con áreas como Gestión Humana y diseño gráfico para crear contenido atractivo.
  • Monitorear y analizar el impacto de las iniciativas de comunicación interna.
  • Producir contenido de valor para diferentes plataformas digitales y presenciales.
  • Apoyar la producción audiovisual para medios internos y externos.
  • Fomentar un entorno de trabajo positivo y comunicativo.

Requerimientos:

  • Profesional en Comunicación Social, Comunicación Corporativa, Periodismo o áreas afines.
  • 1 a 2 años de experiencia en cargos similares como auxiliar o analista de comunicaciones.
  • Habilidad para crear contenido atractivo para públicos internos.
  • Capacidad para trabajar con personas de todos los niveles organizacionales.
  • Organización y habilidades interpersonales destacadas.

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Especialista en comunicaciones externas

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista de comunicaciones externas, usted será responsable de optimizar las relaciones públicas, asegurando que las presencia en medios y redes sociales sea estratégica y efectiva.

Responsabilidades:

  • Ejecutar y optimizar estrategias de comunicación externa.
  • Fortalecer la reputación de la empresa mediante comunicación clara.
  • Realizar seguimiento a medios y redes sociales.
  • Identificar menciones y tendencias en foros y plataformas digitales.
  • Coordinar la publicación de notas de prensa y entrevistas.

Requerimientos:

  • Especialización o maestría en comunicaciones y/o marketing.
  • Bilingüe en inglés y español.
  • Mínimo tres años de experiencia en comunicaciones y marketing.
  • Experiencia en gestión de contenido externo.

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

