Vacantes para practicantes en distintas áreas: aplique hoy mismo

Cada vez más empresas en Colombia están apostándole al talento joven y ofreciendo oportunidades de práctica en áreas como administración, ingeniería, mercadeo, comunicación, contabilidad y tecnología. Estas vacantes permiten que los estudiantes adquieran experiencia laboral real, desarrollen habilidades profesionales y fortalezcan su perfil para futuros procesos de selección.

En respuesta a esta tendencia, tanto organizaciones públicas como privadas están ampliando sus programas de formación empresarial, buscando perfiles con alto potencial y disposición para aprender. Además, varias de estas ofertas ofrecen apoyo económico, flexibilidad horaria y posibilidades de vinculación al finalizar la práctica. A continuación le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Las prácticas universitarias son cruciales porque permiten aplicar conocimientos en el mundo real, desarrollar habilidades técnicas y blandas, y mejorar la empleabilidad al adquirir experiencia valiosa. | Foto: Adobe Stock

Aprendiz/practicante administrativo – Cali

Empresa: Coéxito

Salario: 1.423.500

Si está listo para hacer parte de una empresa que valora el talento, promueve el desarrollo profesional y trabaja por un impacto real en la movilidad sostenible del país, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar labores administrativas relacionadas con gestión documental, reportes, informes y análisis de datos.

Atención al cliente

Requerimientos:

Estar disponible para la etapa productiva o contar con el AVAL de la universidad para prácticas profesionales

Interés por el área administrativa

Buenas habilidades comunicativas.

Aprendiz de ingeniería industrial, gestión empresarial y afines - Tunja

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Esta experiencia como pasante le brindará una visión práctica del mundo profesional, permitiéndole crecer y contribuir a proyectos apasionantes.

Responsabilidades:

Apoyar al jefe inmediato en tareas diarias.

Manejar herramientas de análisis.

Utilizar herramientas ofimáticas para tareas administrativas.

Participar en reuniones y tomar notas.

Asistir en la planificación y ejecución de proyectos.

Requerimientos:

Ser estudiante de Ingeniería Industrial, Gestión Empresarial o afines.

Conocimientos básicos en herramientas de análisis.

Habilidades en ofimática (Word, Excel, PowerPoint).

Buena comunicación verbal y escrita.

Proactividad y ganas de aprender.

Aprendiz de recepción – Medellín

Empresa: ARUS

Salario: 1.423.500

Si tiene habilidades en atención al cliente, organización y gestión administrativa, esta es su oportunidad para desarrollar su talento en un entorno profesional dinámico.

Responsabilidades:

Atención y recepción de visitantes en la sede.

Apoyo en procesos administrativos y de gestión documental.

Coordinación de agenda y comunicación interna.

Manejo de correspondencia y logística de reuniones.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de Técnico en Recursos Humanos, Técnico Administrativo, Recepción o áreas afines.

Contar con aval institucional para realizar prácticas bajo contrato de aprendizaje.

Excelentes habilidades de comunicación y orientación al servicio.

Capacidad organizativa y manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, Outlook).

Practicante en psicología – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Éxito

Salario: 1.736.000

Esta posición está enfocada en el apoyo integral a los procesos del área de talento humano, desde la atracción hasta la contratación del talento, así como en la gestión documental y soporte en procesos clave para la operación.

Responsabilidades

Publicación de vacantes y búsqueda activa de candidatos.

Revisión y preselección de hojas de vida.

Realización de entrevistas preliminares y aplicación de pruebas psicotécnicas.

Coordinación de entrevistas con líderes de área.

Apoyo en la contratación y vinculación de personal.

Creación y organización de carpetas con documentación de los colaboradores.

Apoyo en procesos de reclutamiento para el cumplimiento de cuota SENA.

Acompañamiento en procesos de selección para temporadas comerciales (alto volumen).

Apoyo en iniciativas de atracción y fidelización del talento.

Requerimientos:

Estudiante universitario de Psicología con aval vigente para práctica profesional de 1 año.

Interés en el área de Talento Humano, especialmente en procesos de selección y documentación.

Habilidades de organización, comunicación y trabajo en equipo.

Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel, Word, etc.).