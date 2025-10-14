Suscribirse

Vacantes para practicantes en distintas áreas: aplique hoy mismo

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

14 de octubre de 2025, 7:50 p. m.
.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Cada vez más empresas en Colombia están apostándole al talento joven y ofreciendo oportunidades de práctica en áreas como administración, ingeniería, mercadeo, comunicación, contabilidad y tecnología. Estas vacantes permiten que los estudiantes adquieran experiencia laboral real, desarrollen habilidades profesionales y fortalezcan su perfil para futuros procesos de selección.

En respuesta a esta tendencia, tanto organizaciones públicas como privadas están ampliando sus programas de formación empresarial, buscando perfiles con alto potencial y disposición para aprender. Además, varias de estas ofertas ofrecen apoyo económico, flexibilidad horaria y posibilidades de vinculación al finalizar la práctica. A continuación le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Jovenes trabajo
Las prácticas universitarias son cruciales porque permiten aplicar conocimientos en el mundo real, desarrollar habilidades técnicas y blandas, y mejorar la empleabilidad al adquirir experiencia valiosa. | Foto: Adobe Stock

Aprendiz/practicante administrativo – Cali

Empresa: Coéxito

Salario: 1.423.500

Si está listo para hacer parte de una empresa que valora el talento, promueve el desarrollo profesional y trabaja por un impacto real en la movilidad sostenible del país, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Realizar labores administrativas relacionadas con gestión documental, reportes, informes y análisis de datos.
  • Atención al cliente

Requerimientos:

  • Estar disponible para la etapa productiva o contar con el AVAL de la universidad para prácticas profesionales
  • Interés por el área administrativa
  • Buenas habilidades comunicativas.

¡Postúlese aquí!

Aprendiz de ingeniería industrial, gestión empresarial y afines - Tunja

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Esta experiencia como pasante le brindará una visión práctica del mundo profesional, permitiéndole crecer y contribuir a proyectos apasionantes.

Responsabilidades:

  • Apoyar al jefe inmediato en tareas diarias.
  • Manejar herramientas de análisis.
  • Utilizar herramientas ofimáticas para tareas administrativas.
  • Participar en reuniones y tomar notas.
  • Asistir en la planificación y ejecución de proyectos.

Requerimientos:

  • Ser estudiante de Ingeniería Industrial, Gestión Empresarial o afines.
  • Conocimientos básicos en herramientas de análisis.
  • Habilidades en ofimática (Word, Excel, PowerPoint).
  • Buena comunicación verbal y escrita.
  • Proactividad y ganas de aprender.

¡Postúlese aquí!

Aprendiz de recepción – Medellín

Empresa: ARUS

Salario: 1.423.500

Si tiene habilidades en atención al cliente, organización y gestión administrativa, esta es su oportunidad para desarrollar su talento en un entorno profesional dinámico.

Responsabilidades:

  • Atención y recepción de visitantes en la sede.
  • Apoyo en procesos administrativos y de gestión documental.
  • Coordinación de agenda y comunicación interna.
  • Manejo de correspondencia y logística de reuniones.

Requerimientos:

  • Estudiante de últimos semestres de Técnico en Recursos Humanos, Técnico Administrativo, Recepción o áreas afines.
  • Contar con aval institucional para realizar prácticas bajo contrato de aprendizaje.
  • Excelentes habilidades de comunicación y orientación al servicio.
  • Capacidad organizativa y manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, Outlook).

¡Postúlese aquí!

Practicante en psicología – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Éxito

Salario: 1.736.000

Esta posición está enfocada en el apoyo integral a los procesos del área de talento humano, desde la atracción hasta la contratación del talento, así como en la gestión documental y soporte en procesos clave para la operación.

Responsabilidades

  • Publicación de vacantes y búsqueda activa de candidatos.
  • Revisión y preselección de hojas de vida.
  • Realización de entrevistas preliminares y aplicación de pruebas psicotécnicas.
  • Coordinación de entrevistas con líderes de área.
  • Apoyo en la contratación y vinculación de personal.
  • Creación y organización de carpetas con documentación de los colaboradores.
  • Apoyo en procesos de reclutamiento para el cumplimiento de cuota SENA.
  • Acompañamiento en procesos de selección para temporadas comerciales (alto volumen).
  • Apoyo en iniciativas de atracción y fidelización del talento.

Requerimientos:

  • Estudiante universitario de Psicología con aval vigente para práctica profesional de 1 año.
  • Interés en el área de Talento Humano, especialmente en procesos de selección y documentación.
  • Habilidades de organización, comunicación y trabajo en equipo.
  • Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel, Word, etc.).

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

