Vacantes para practicantes en distintas áreas: aplique hoy mismo
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada vez más empresas en Colombia están apostándole al talento joven y ofreciendo oportunidades de práctica en áreas como administración, ingeniería, mercadeo, comunicación, contabilidad y tecnología. Estas vacantes permiten que los estudiantes adquieran experiencia laboral real, desarrollen habilidades profesionales y fortalezcan su perfil para futuros procesos de selección.
En respuesta a esta tendencia, tanto organizaciones públicas como privadas están ampliando sus programas de formación empresarial, buscando perfiles con alto potencial y disposición para aprender. Además, varias de estas ofertas ofrecen apoyo económico, flexibilidad horaria y posibilidades de vinculación al finalizar la práctica. A continuación le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.
Aprendiz/practicante administrativo – Cali
Empresa: Coéxito
Salario: 1.423.500
Si está listo para hacer parte de una empresa que valora el talento, promueve el desarrollo profesional y trabaja por un impacto real en la movilidad sostenible del país, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Realizar labores administrativas relacionadas con gestión documental, reportes, informes y análisis de datos.
- Atención al cliente
Requerimientos:
- Estar disponible para la etapa productiva o contar con el AVAL de la universidad para prácticas profesionales
- Interés por el área administrativa
- Buenas habilidades comunicativas.
Aprendiz de ingeniería industrial, gestión empresarial y afines - Tunja
Empresa: Postobón
Salario: A convenir
Esta experiencia como pasante le brindará una visión práctica del mundo profesional, permitiéndole crecer y contribuir a proyectos apasionantes.
Responsabilidades:
- Apoyar al jefe inmediato en tareas diarias.
- Manejar herramientas de análisis.
- Utilizar herramientas ofimáticas para tareas administrativas.
- Participar en reuniones y tomar notas.
- Asistir en la planificación y ejecución de proyectos.
Requerimientos:
- Ser estudiante de Ingeniería Industrial, Gestión Empresarial o afines.
- Conocimientos básicos en herramientas de análisis.
- Habilidades en ofimática (Word, Excel, PowerPoint).
- Buena comunicación verbal y escrita.
- Proactividad y ganas de aprender.
Aprendiz de recepción – Medellín
Empresa: ARUS
Salario: 1.423.500
Si tiene habilidades en atención al cliente, organización y gestión administrativa, esta es su oportunidad para desarrollar su talento en un entorno profesional dinámico.
Responsabilidades:
- Atención y recepción de visitantes en la sede.
- Apoyo en procesos administrativos y de gestión documental.
- Coordinación de agenda y comunicación interna.
- Manejo de correspondencia y logística de reuniones.
Requerimientos:
- Estudiante de últimos semestres de Técnico en Recursos Humanos, Técnico Administrativo, Recepción o áreas afines.
- Contar con aval institucional para realizar prácticas bajo contrato de aprendizaje.
- Excelentes habilidades de comunicación y orientación al servicio.
- Capacidad organizativa y manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, Outlook).
Practicante en psicología – Bogotá D.C.
Empresa: Grupo Éxito
Salario: 1.736.000
Esta posición está enfocada en el apoyo integral a los procesos del área de talento humano, desde la atracción hasta la contratación del talento, así como en la gestión documental y soporte en procesos clave para la operación.
Responsabilidades
- Publicación de vacantes y búsqueda activa de candidatos.
- Revisión y preselección de hojas de vida.
- Realización de entrevistas preliminares y aplicación de pruebas psicotécnicas.
- Coordinación de entrevistas con líderes de área.
- Apoyo en la contratación y vinculación de personal.
- Creación y organización de carpetas con documentación de los colaboradores.
- Apoyo en procesos de reclutamiento para el cumplimiento de cuota SENA.
- Acompañamiento en procesos de selección para temporadas comerciales (alto volumen).
- Apoyo en iniciativas de atracción y fidelización del talento.
Requerimientos:
- Estudiante universitario de Psicología con aval vigente para práctica profesional de 1 año.
- Interés en el área de Talento Humano, especialmente en procesos de selección y documentación.
- Habilidades de organización, comunicación y trabajo en equipo.
- Manejo básico de herramientas ofimáticas (Excel, Word, etc.).
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.