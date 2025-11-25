Vacantes para practicantes: revise las ofertas activas en Bogotá

Diversas compañías en Bogotá han abierto nuevos cupos de prácticas para apoyar la formación de estudiantes que buscan iniciar o fortalecer su experiencia profesional. Estas oportunidades permiten cumplir con los requisitos académicos mientras se adquieren habilidades clave en entornos reales de trabajo, bajo acompañamiento y supervisión especializada.

Las organizaciones que abren estas convocatorias están implementando planes de acompañamiento, tutorías y esquemas de aprendizaje estructurados para garantizar una experiencia formativa completa y alineada con las necesidades actuales del mercado.

¿Qué perfiles se están buscando?

Las vacantes están dirigidas a estudiantes de sectores como ingeniera, contaduría, administración, derecho, comunicación, psicología, económica, entre otros programas de formación.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, revisar los requisitos y postularse a la práctica que mejor se ajuste a sus estudios.

Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Las prácticas son importantes porque permiten a los estudiantes aplicar conocimientos teóricos en un entorno laboral real, desarrollar nuevas habilidades, crear contactos profesionales y aumentar las probabilidades de conseguir un empleo a tiempo completo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Practicante de contaduría pública 2026 – 1

Empresa: Grupo Vardí

Salario: A convenir

Si es estudiante de los últimos semestres de contaduría pública y cuenta con el aval para realizar prácticas, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Apoyar el área de área en tareas diarias.

Manejar herramientas ofimáticas para la realización de informes.

Utilizar Power BI para análisis de datos financieros.

Colaborar con el equipo en proyectos contables.

Aprender y aplicar conocimientos contables en situaciones reales.

Requerimientos:

Ser estudiante de últimos semestres de contaduría pública.

Tener aval para realizar prácticas en el primer semestre del 2026.

Contar con habilidades en herramientas ofimáticas y Power BI.

Practicantes universitarios 2026-1

Empresa: Amarilo

Salario: 1.508.000

Amarilo está buscando practicantes universitarios comprometidos y apasionados para ser parte de un viaje hacia la transformación de entornos y el empoderamiento de comunidades.

Responsabilidades:

Participar activamente en proyectos empresariales.

Colaborar con equipos multidisciplinarios.

Apoyar en tareas administrativas y operativas.

Contribuir al cumplimiento de objetivos organizacionales.

Aprender y aplicar conocimientos teóricos a situaciones reales.

Requerimientos:

Ser estudiante de últimos semestres en ingeniería industrial, administración de empresas, derecho, mercadeo y publicidad, comunicación social, psicología o economía.

Contar con aval universitario para realizar prácticas.

Disponibilidad inmediata para el segundo semestre de 2026-1.

Conocimientos básicos de herramientas Office.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarte efectivamente.

Aprendiz SENA

Empresa: Banco Agrario

Salario: A convenir

Esta es una oportunidad única para adquirir experiencia práctica y comenzar una carrera prometedora en el sector financiero.

Responsabilidades:

Apoyo en la gestión documental y archivo.

Elaboración y seguimiento de informes administrativos.

Atención a clientes internos y externos.

Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).

Apoyo en procesos de compras, facturación o talento humano (según el área asignada).

Otras funciones administrativas asignadas por el supervisor.

Requerimientos:

Ser estudiante activo de programas tecnólogos del SENA.

Estar disponible para realizar la etapa práctica en Bogotá.

Interés por la industria bancaria y financiera.

No haber firmado contrato de aprendizaje.

Aprendiz ambiental

Empresa: Cerescos

Salario: 1.423.500

Este rol es ideal para estudiantes de administración ambiental, ingeniería ambiental, saneamiento ambiental o campos relacionados.

Responsabilidades:

Apoyar el cumplimiento de requisitos legales ambientales.

Implementar proyectos de gestión ambiental.

Colaborar en la renovación de certificaciones ambientales.

Registrar información para indicadores de desempeño.

Manejar residuos sólidos tanto peligrosos como no peligrosos.

Requerimientos:

Estudiante universitario en campos relacionados con el medio ambiente.

Disponibilidad de trabajo de lunes a viernes de 7:00 AM a 5:00 PM.

Capacidad para trabajar de manera presencial.

Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.

Proactividad y responsabilidad en la gestión de tareas.