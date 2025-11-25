EMPLEO
Vacantes para practicantes: revise las ofertas activas en Bogotá
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Diversas compañías en Bogotá han abierto nuevos cupos de prácticas para apoyar la formación de estudiantes que buscan iniciar o fortalecer su experiencia profesional. Estas oportunidades permiten cumplir con los requisitos académicos mientras se adquieren habilidades clave en entornos reales de trabajo, bajo acompañamiento y supervisión especializada.
Las organizaciones que abren estas convocatorias están implementando planes de acompañamiento, tutorías y esquemas de aprendizaje estructurados para garantizar una experiencia formativa completa y alineada con las necesidades actuales del mercado.
¿Qué perfiles se están buscando?
Las vacantes están dirigidas a estudiantes de sectores como ingeniera, contaduría, administración, derecho, comunicación, psicología, económica, entre otros programas de formación.
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, revisar los requisitos y postularse a la práctica que mejor se ajuste a sus estudios.
Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.
Practicante de contaduría pública 2026 – 1
Empresa: Grupo Vardí
Salario: A convenir
Si es estudiante de los últimos semestres de contaduría pública y cuenta con el aval para realizar prácticas, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Apoyar el área de área en tareas diarias.
- Manejar herramientas ofimáticas para la realización de informes.
- Utilizar Power BI para análisis de datos financieros.
- Colaborar con el equipo en proyectos contables.
- Aprender y aplicar conocimientos contables en situaciones reales.
Requerimientos:
- Ser estudiante de últimos semestres de contaduría pública.
- Tener aval para realizar prácticas en el primer semestre del 2026.
- Contar con habilidades en herramientas ofimáticas y Power BI.
Practicantes universitarios 2026-1
Empresa: Amarilo
Salario: 1.508.000
Amarilo está buscando practicantes universitarios comprometidos y apasionados para ser parte de un viaje hacia la transformación de entornos y el empoderamiento de comunidades.
Responsabilidades:
- Participar activamente en proyectos empresariales.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios.
- Apoyar en tareas administrativas y operativas.
- Contribuir al cumplimiento de objetivos organizacionales.
- Aprender y aplicar conocimientos teóricos a situaciones reales.
Requerimientos:
- Ser estudiante de últimos semestres en ingeniería industrial, administración de empresas, derecho, mercadeo y publicidad, comunicación social, psicología o economía.
- Contar con aval universitario para realizar prácticas.
- Disponibilidad inmediata para el segundo semestre de 2026-1.
- Conocimientos básicos de herramientas Office.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarte efectivamente.
Aprendiz SENA
Empresa: Banco Agrario
Salario: A convenir
Esta es una oportunidad única para adquirir experiencia práctica y comenzar una carrera prometedora en el sector financiero.
Responsabilidades:
- Apoyo en la gestión documental y archivo.
- Elaboración y seguimiento de informes administrativos.
- Atención a clientes internos y externos.
- Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).
- Apoyo en procesos de compras, facturación o talento humano (según el área asignada).
- Otras funciones administrativas asignadas por el supervisor.
Requerimientos:
- Ser estudiante activo de programas tecnólogos del SENA.
- Estar disponible para realizar la etapa práctica en Bogotá.
- Interés por la industria bancaria y financiera.
- No haber firmado contrato de aprendizaje.
Aprendiz ambiental
Empresa: Cerescos
Salario: 1.423.500
Este rol es ideal para estudiantes de administración ambiental, ingeniería ambiental, saneamiento ambiental o campos relacionados.
Responsabilidades:
- Apoyar el cumplimiento de requisitos legales ambientales.
- Implementar proyectos de gestión ambiental.
- Colaborar en la renovación de certificaciones ambientales.
- Registrar información para indicadores de desempeño.
- Manejar residuos sólidos tanto peligrosos como no peligrosos.
Requerimientos:
- Estudiante universitario en campos relacionados con el medio ambiente.
- Disponibilidad de trabajo de lunes a viernes de 7:00 AM a 5:00 PM.
- Capacidad para trabajar de manera presencial.
- Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
- Proactividad y responsabilidad en la gestión de tareas.
