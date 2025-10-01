EMPLEO
Vacantes para psicólogos en Colombia: así puede aplicar
Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional.
Juliana Flórez
Juliana Flórez
Los psicólogos son profesionales esenciales para el bienestar de las personas y el fortalecimiento de los equipos de trabajo. Su labor no solo impacta en la salud mental, sino también en la productividad, el clima organizacional y el desarrollo integral de la sociedad.
Es por eso que, en la actualidad, múltiples empresas, instituciones educativas, clínicas y organizaciones están en la búsqueda de psicólogos en distintas ciudades del país, ofreciendo oportunidades en áreas como psicología clínica, organizacional, educativa y social.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Psicólogo hospitalario – Medellín
Empresa: Hospital Alma Máter de Antioquia
Salario: $ 4.909.000
Tipo de contrato: Término fijo
Como especialista en salud mental hospitalaria, será clave para proporcionar un soporte emocional efectivo a los pacientes y sus cuidadores, ayudándolos a enfrentar adaptativamente las etapas de diagnóstico, curso de enfermedad y otros desenlaces.
Responsabilidades:
- Identificar y evaluar aspectos psicológicos de los pacientes hospitalizados.
- Intervenir en procesos cognitivos, emocionales y conductuales.
- Brindar apoyo emocional y estrategias de afrontamiento a pacientes y cuidadores.
- Colaborar con el equipo médico para un enfoque integral de salud.
- Realizar seguimiento y ajuste de intervenciones psicológicas.
- Participar en reuniones multidisciplinarias para discusión de casos.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia previa en entornos hospitalarios.
- Conocimiento en psicología clínica y terapias cognitivo-conductuales.
- Habilidad para trabajar con pacientes en situaciones críticas.
- Excelentes habilidades de comunicación y empatía.
Psicólogo de selección— Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: $ 3.700.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Compañía nacional está en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de gestión humana.
Responsabilidades:
- Liderar procesos de selección de inicio a fin.
- Garantizar una experiencia positiva para cada candidato.
- Cumplir con tiempos y estándares de calidad en la gestión de vacantes.
- Innovar en estrategias que conecten con el talento ideal.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en selección de personal.
- Experiencia en entornos con alta rotación.
- Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.
- Excelentes habilidades de comunicación asertiva y análisis.
Psicólogo de atracción – Bogotá D.C.
Empresa: Amarilo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
En este cargo su misión será ejecutar los procesos de selección de cargos operativos (obra – construcción), así como analizar y consolidar los informes de gestión del área, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidos, para asegurar la vinculación oportuna del talento de acuerdo a los términos de competencias técnicas.
Responsabilidades:
- Ejecutar procesos de selección para cargos operativos en construcción.
- Analizar y consolidar informes de gestión del área de recursos humanos.
- Asegurar la vinculación oportuna de talento según competencias técnicas.
- Trabajar bajo los lineamientos y directrices establecidos por la empresa.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología.
- Experiencia de 3 años en selección de personal.
Auxiliar de talento humano – Pereira
Empresa: Cartama
Salario: $ 1.700.000 a $ 1.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este puesto es ideal para alguien que quiera crecer en el área de recursos humanos, específicamente en los procesos de selección de personal y bienestar organizacional.
Responsabilidades:
- Publicación de vacantes y reclutamiento de candidatos.
- Realización de entrevistas y verificación de documentos.
- Acompañamiento en el proceso de ingresos de nuevos empleados.
- Organización de eventos y celebraciones especiales para bienestar.
- Comunicación interna y fortalecimiento del clima laboral.
Requerimientos:
- Tecnólogo o Profesional en áreas de talento humano, psicología, ingeniería industrial o administración de empresas.
- Experiencia de 6 meses a 1 año en selección y/o bienestar.
- Pasión por el trabajo con las personas y orientación al servicio.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.