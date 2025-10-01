Vacantes para psicólogos en Colombia: así puede aplicar

Los psicólogos son profesionales esenciales para el bienestar de las personas y el fortalecimiento de los equipos de trabajo. Su labor no solo impacta en la salud mental, sino también en la productividad, el clima organizacional y el desarrollo integral de la sociedad.

Es por eso que, en la actualidad, múltiples empresas, instituciones educativas, clínicas y organizaciones están en la búsqueda de psicólogos en distintas ciudades del país, ofreciendo oportunidades en áreas como psicología clínica, organizacional, educativa y social.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas. Si desea conocer más opciones y aplicar de manera gratuita, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y postularse al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Psicólogo hospitalario – Medellín

Empresa: Hospital Alma Máter de Antioquia

Salario: $ 4.909.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como especialista en salud mental hospitalaria, será clave para proporcionar un soporte emocional efectivo a los pacientes y sus cuidadores, ayudándolos a enfrentar adaptativamente las etapas de diagnóstico, curso de enfermedad y otros desenlaces.

Responsabilidades:

Identificar y evaluar aspectos psicológicos de los pacientes hospitalizados.

Intervenir en procesos cognitivos, emocionales y conductuales.

Brindar apoyo emocional y estrategias de afrontamiento a pacientes y cuidadores.

Colaborar con el equipo médico para un enfoque integral de salud.

Realizar seguimiento y ajuste de intervenciones psicológicas.

Participar en reuniones multidisciplinarias para discusión de casos.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia previa en entornos hospitalarios.

Conocimiento en psicología clínica y terapias cognitivo-conductuales.

Habilidad para trabajar con pacientes en situaciones críticas.

Excelentes habilidades de comunicación y empatía.

Psicólogo de selección— Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 3.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Compañía nacional está en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de gestión humana.

Responsabilidades:

Liderar procesos de selección de inicio a fin.

Garantizar una experiencia positiva para cada candidato.

Cumplir con tiempos y estándares de calidad en la gestión de vacantes.

Innovar en estrategias que conecten con el talento ideal.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en selección de personal.

Experiencia en entornos con alta rotación.

Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.

Excelentes habilidades de comunicación asertiva y análisis.

Psicólogo de atracción – Bogotá D.C.

Empresa: Amarilo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

En este cargo su misión será ejecutar los procesos de selección de cargos operativos (obra – construcción), así como analizar y consolidar los informes de gestión del área, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidos, para asegurar la vinculación oportuna del talento de acuerdo a los términos de competencias técnicas.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de selección para cargos operativos en construcción.

Analizar y consolidar informes de gestión del área de recursos humanos.

Asegurar la vinculación oportuna de talento según competencias técnicas.

Trabajar bajo los lineamientos y directrices establecidos por la empresa.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Experiencia de 3 años en selección de personal.

Auxiliar de talento humano – Pereira

Empresa: Cartama

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este puesto es ideal para alguien que quiera crecer en el área de recursos humanos, específicamente en los procesos de selección de personal y bienestar organizacional.

Responsabilidades:

Publicación de vacantes y reclutamiento de candidatos.

Realización de entrevistas y verificación de documentos.

Acompañamiento en el proceso de ingresos de nuevos empleados.

Organización de eventos y celebraciones especiales para bienestar.

Comunicación interna y fortalecimiento del clima laboral.

Requerimientos:

Tecnólogo o Profesional en áreas de talento humano, psicología, ingeniería industrial o administración de empresas.

Experiencia de 6 meses a 1 año en selección y/o bienestar.

Pasión por el trabajo con las personas y orientación al servicio.

Excelentes habilidades de comunicación.