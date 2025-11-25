EMPLEO
Vacantes para psicólogos: revise las ofertas disponibles hoy en Colombia
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Colombia continúa abriendo oportunidades para los profesionales en psicología, especialmente en áreas como recursos humanos, bienestar laboral, acompañamiento clínico y procesos de selección. Diversas empresas del sector privado, instituciones educativas y entidades de salud están reclutando perfiles con experiencia en intervención, evaluación y desarrollo del talento humano. Además de la formación profesional, se valora la experiencia previa, el manejo de herramientas de evaluación y las habilidades de comunicación efectiva.
El dinamismo del sector también ha impulsado una mayor diversidad en los tipos de contratación y en los entornos laborales. Hoy es posible encontrar vacantes tanto para trabajo presencial como para modalidades híbridas o remotas, según las responsabilidades del cargo. Debido a esta demanda, actualmente hay más de 100 vacantes disponibles para psicólogos en diferentes regiones del país.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Analista de reclutamiento bilingüe – Medellín
Empresa: Poder Humano
Salario: 3.000.000
Este rol vital garantiza la atracción, evaluación y vinculación efectiva de talento bilingüe, promoviendo la diversidad, equidad e inclusión dentro de la organización.
Responsabilidades:
- Recibir y validar solicitudes de personal de las diferentes áreas.
- Publicar vacantes en medios internos y externos autorizados.
- Filtrar, evaluar y preseleccionar candidatos conforme a los perfiles definidos.
- Coordinar entrevistas, pruebas psicotécnicas y validaciones de competencias.
- Elaborar informes de selección y apoyar la decisión final de contratación.
- Acompañar el proceso de ingreso, inducción y documentación del nuevo colaborador.
- Actualizar la base de datos de candidatos y mantener indicadores de gestión.
- Asegurar el cumplimiento de políticas de igualdad, diversidad y confidencialidad.
- Participar en ferias de empleo, alianzas educativas y estrategias de atracción de talento.
- Diseñar estrategias de atracción inclusivas colaborando con diversas comunidades.
- Cumplir con las políticas de confidencialidad ética y transparencia en el manejo de información.
- Cumplir y acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología, Administración o afines.
- Mínimo 1 a 2 años de experiencia en reclutamiento masivo o selección por competencias.
- Dominio del inglés y español.
- Conocimiento en procesos de reclutamiento y evaluación de competencias.
- Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.
Analista de reclutamiento – Bogotá D.C.
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
Este especialista en selección de personal será responsable de garantizar una experiencia positiva para los candidatos y aportar criterios técnicos en la toma de decisiones de contratación.
Responsabilidades:
- Gestionar el ciclo completo de reclutamiento: levantamiento de perfil, publicación, búsqueda activa, entrevistas y presentación de candidatos finalistas.
- Realizar filtros telefónicos y entrevistas por competencias.
- Utilizar herramientas digitales y plataformas de empleo para atraer candidatos calificados.
- Elaborar reportes de avance y métricas clave del proceso.
- Acompañar a los líderes en la validación del perfil y en la toma de decisiones.
- Garantizar una experiencia positiva y clara para el candidato durante todo el proceso.
- Apoyar iniciativas de marca empleadora cuando se requiera.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en procesos de reclutamiento y selección.
- Conocimiento avanzado de herramientas digitales de reclutamiento y plataformas de empleo.
- Habilidades en entrevistas por competencias y manejo de reportes.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
Analista de selección temporal – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
¿Es una apasionada por el área de selección, atracción y fidelización y le encanta el desafío de encontrar talento excepcional? En esta compañía, líder en el sector salud, buscan una analista de selección para unirse a su equipo dinámico.
Responsabilidades:
- Cumplir con los tiempos y estándares de ANS.
- Manejar SAP para procesos relacionados con el área.
- Desarrollar estrategias innovadoras para la atracción y retención de perfiles en el sector salud.
- Llevar a cabo procesos de selección masivos para las diferentes áreas, abarcando perfiles operativos, tácticos y estratégicos.
- Implementar la metodología STAR en la evaluación por competencias.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología (Indispensable).
- Especialización en áreas de Desarrollo Humano o afines (opcional).
- Experiencia mínima de cuatro años en selección de personal.
Psicóloga preescolares – Barranquilla
Empresa: Aspaen
Salario: A convenir
El candidato ideal será un psicólogo escolar con experiencia en el ámbito educativo y un enfoque especializado en promover y prevenir situaciones que afecten el bienestar de la comunidad infantil.
Requerimientos:
- Título en Psicología con especialización en manejo de primera infancia.
- Mínimo tres años de experiencia en el ámbito escolar.
- Preferible: conocimientos sólidos en neuropsicología y trastornos del aprendizaje.
- Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con educadores y padres.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.