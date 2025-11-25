Vacantes para psicólogos: revise las ofertas disponibles hoy en Colombia

El mercado laboral en Colombia continúa abriendo oportunidades para los profesionales en psicología, especialmente en áreas como recursos humanos, bienestar laboral, acompañamiento clínico y procesos de selección. Diversas empresas del sector privado, instituciones educativas y entidades de salud están reclutando perfiles con experiencia en intervención, evaluación y desarrollo del talento humano. Además de la formación profesional, se valora la experiencia previa, el manejo de herramientas de evaluación y las habilidades de comunicación efectiva.

El dinamismo del sector también ha impulsado una mayor diversidad en los tipos de contratación y en los entornos laborales. Hoy es posible encontrar vacantes tanto para trabajo presencial como para modalidades híbridas o remotas, según las responsabilidades del cargo. Debido a esta demanda, actualmente hay más de 100 vacantes disponibles para psicólogos en diferentes regiones del país.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Analista de reclutamiento bilingüe – Medellín

Empresa: Poder Humano

Salario: 3.000.000

Este rol vital garantiza la atracción, evaluación y vinculación efectiva de talento bilingüe, promoviendo la diversidad, equidad e inclusión dentro de la organización.

Responsabilidades:

Recibir y validar solicitudes de personal de las diferentes áreas.

Publicar vacantes en medios internos y externos autorizados.

Filtrar, evaluar y preseleccionar candidatos conforme a los perfiles definidos.

Coordinar entrevistas, pruebas psicotécnicas y validaciones de competencias.

Elaborar informes de selección y apoyar la decisión final de contratación.

Acompañar el proceso de ingreso, inducción y documentación del nuevo colaborador.

Actualizar la base de datos de candidatos y mantener indicadores de gestión.

Asegurar el cumplimiento de políticas de igualdad, diversidad y confidencialidad.

Participar en ferias de empleo, alianzas educativas y estrategias de atracción de talento.

Diseñar estrategias de atracción inclusivas colaborando con diversas comunidades.

Cumplir con las políticas de confidencialidad ética y transparencia en el manejo de información.

Cumplir y acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración o afines.

Mínimo 1 a 2 años de experiencia en reclutamiento masivo o selección por competencias.

Dominio del inglés y español.

Conocimiento en procesos de reclutamiento y evaluación de competencias.

Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.

Analista de reclutamiento – Bogotá D.C.

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Este especialista en selección de personal será responsable de garantizar una experiencia positiva para los candidatos y aportar criterios técnicos en la toma de decisiones de contratación.

Responsabilidades:

Gestionar el ciclo completo de reclutamiento: levantamiento de perfil, publicación, búsqueda activa, entrevistas y presentación de candidatos finalistas.

Realizar filtros telefónicos y entrevistas por competencias.

Utilizar herramientas digitales y plataformas de empleo para atraer candidatos calificados.

Elaborar reportes de avance y métricas clave del proceso.

Acompañar a los líderes en la validación del perfil y en la toma de decisiones.

Garantizar una experiencia positiva y clara para el candidato durante todo el proceso.

Apoyar iniciativas de marca empleadora cuando se requiera.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en procesos de reclutamiento y selección.

Conocimiento avanzado de herramientas digitales de reclutamiento y plataformas de empleo.

Habilidades en entrevistas por competencias y manejo de reportes.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Analista de selección temporal – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

¿Es una apasionada por el área de selección, atracción y fidelización y le encanta el desafío de encontrar talento excepcional? En esta compañía, líder en el sector salud, buscan una analista de selección para unirse a su equipo dinámico.

Responsabilidades:

Cumplir con los tiempos y estándares de ANS.

Manejar SAP para procesos relacionados con el área.

Desarrollar estrategias innovadoras para la atracción y retención de perfiles en el sector salud.

Llevar a cabo procesos de selección masivos para las diferentes áreas, abarcando perfiles operativos, tácticos y estratégicos.

Implementar la metodología STAR en la evaluación por competencias.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología (Indispensable).

Especialización en áreas de Desarrollo Humano o afines (opcional).

Experiencia mínima de cuatro años en selección de personal.

Psicóloga preescolares – Barranquilla

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

El candidato ideal será un psicólogo escolar con experiencia en el ámbito educativo y un enfoque especializado en promover y prevenir situaciones que afecten el bienestar de la comunidad infantil.

Requerimientos:

Título en Psicología con especialización en manejo de primera infancia.

Mínimo tres años de experiencia en el ámbito escolar.

Preferible: conocimientos sólidos en neuropsicología y trastornos del aprendizaje.

Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con educadores y padres.

Excelentes habilidades de comunicación.