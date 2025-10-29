Vacantes para psicólogos: revise las oportunidades activas esta semana

El campo de la psicología está cobrando una relevancia creciente en Colombia, y las vacantes para profesionales en esta área no dejan de abrirse. Instituciones de salud, organizaciones educativas, empresas de recursos humanos y entidades de bienestar laboral requieren cada vez más psicólogos para dar soporte a sus procesos de selección, acompañamiento emocional, desarrollo organizacional y atención clínica.

Estas oportunidades representan una doble ventaja: por un lado, permiten que los psicólogos ejerzan en entornos diversos y con impacto directo en la comunidad; por otro, ofrecen opciones de crecimiento profesional en organizaciones que valoran la salud mental y el capital humano como eje estratégico.

¿Cómo postularse?

A continuación, le presentamos una muestra de las vacantes más destacadas.

Asistente de gestión humana – Barranquilla

Empresa: Cerámicas y Materiales Castellón

Salario: 3.200.000

En Cerámicas y Materiales Castellón, empresa líder en el sector productivo, están en la búsqueda de un asistente de gestión humana en Barranquilla —Zona Franca La Cayena, sector Juan Mina— que asuma el reto de transformar la gestión del talento.

Responsabilidades:

Asistir el área de Gestión Humana.

Coordinar equipos de trabajo y procesos de desarrollo del talento.

Implementar estrategias de bienestar, formación y cultura organizacional.

Garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral y legal vigente.

Ser puente entre la dirección y los colaboradores, fortaleciendo la comunicación y el sentido de pertenencia.

Aportar a la construcción de un clima laboral positivo y sostenible.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Preferiblemente con experiencia mínima de 1 año en empresas de producción o industriales, liderando equipos de gestión humana.

Conocimientos sólidos en normatividad laboral y desarrollo organizacional.

Excelentes habilidades de comunicación, liderazgo cercano y visión estratégica.

Psicólogo de atracción – Bogotá D.C.

Empresa: Amarilo

Salario: A convenir

Su misión será ejecutar los procesos de selección de cargos operativos, así como analizar y consolidar los informes de gestión del área, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidos, para asegurar la vinculación oportuna del talento de acuerdo con los términos de competencias técnicas.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de selección para cargos operativos en construcción.

Analizar y consolidar informes de gestión del área de recursos humanos.

Asegurar la vinculación oportuna de talento según competencias técnicas.

Trabajar bajo los lineamientos y directrices establecidos por la empresa.

Requerimientos:

Profesional en Psicología

Experiencia de 3 años en selección de personal.

Psicólogo hospitalario – Medellín

Empresa: Hospital Alma Máter de Antioquia

Salario: 4.909.000

Como especialista en salud mental hospitalaria, será clave para proporcionar un soporte emocional efectivo a los pacientes y sus cuidadores, ayudándolos a enfrentar adaptativamente las etapas de diagnóstico, curso de enfermedad y otros desenlaces.

Responsabilidades:

Identificar y evaluar aspectos psicológicos de los pacientes hospitalizados.

Intervenir en procesos cognitivos, emocionales y conductuales.

Brindar apoyo emocional y estrategias de afrontamiento a pacientes y cuidadores.

Colaborar con el equipo médico para un enfoque integral de salud.

Realizar seguimiento y ajuste de intervenciones psicológicas.

Participar en reuniones multidisciplinarias para discusión de casos.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia previa en entornos hospitalarios.

Conocimiento en psicología clínica y terapias cognitivo-conductuales.

Habilidad para trabajar con pacientes en situaciones críticas.

Excelentes habilidades de comunicación y empatía.

Psicólogo – Cali

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

El terapeuta psicológico desempeñará un papel crucial en el acompañamiento y orientación de pacientes en cuidados paliativos, garantizando que sus prioridades sean siempre atendidas.

Responsabilidades:

Brindar apoyo emocional a pacientes y sus familias.

Realizar evaluaciones psicológicas especializadas en cuidados paliativos.

Desarrollar planes de intervención adaptados a las necesidades de los pacientes.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un enfoque integral.

Facilitar la comunicación afectiva entre pacientes y familiares.

Identificar prioridades de los pacientes para mejorar su calidad de vida.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 2 años en cuidados paliativos.

Conocimiento avanzado en comunicación afectiva.

Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Habilidades en evaluación psicológica y desarrollo de planes de intervención.