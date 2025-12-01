Vacantes para temporada navideña en Bogotá: postúlese aquí

La temporada navideña impulsa uno de los picos más altos de demanda laboral en Bogotá. Sectores como comercio, logística, ventas y servicio al cliente están reforzando sus equipos mediante contrataciones temporales para atender el incremento en la actividad y el flujo operativo característico de fin de año.

Las oportunidades están dirigidas a personas con y sin experiencia, incluyendo bachilleres, estudiantes y candidatos que buscan ingresos adicionales o una vinculación laboral corta con posibilidad de extensión según el desempeño y las necesidades operativas de cada empresa.

Entre los perfiles más solicitados se encuentran operarios de montacarga, asesores de tienda, cajeros, promotores, entre otros. Varias de estas vacantes ofrecen turnos rotativos y contratación inmediata.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas de trabajo que más se ajusten a su experiencia o disponibilidad. Tenga en cuenta que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

En el mercado laboral actual, la variedad de trabajos y modalidades es impresionante, destacando las vacantes para los fines de semana. | Foto: Stock / Magneto

Operario montacarga

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.875.000 a 2.000.000

Si tiene experiencia como operador de montacargas y cuenta con certificación vigente y licencia de conducción sin comparendos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Operar montacargas para el manejo y transporte de mercancías en el aeropuerto.

Verificar el estado y funcionamiento del montacargas antes de cada turno.

Cumplir con las normas de seguridad y procedimientos establecidos para el manejo de montacargas.

Colaborar con el equipo de logística para asegurar el flujo eficiente de carga.

Realizar reportes de incidentes o anomalías observadas durante la operación.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como montacarguista.

Certificación vigente para operar montacargas.

Licencia de conducción sin comparendos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y fines de semana.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y bajo presión.

Asesor tiendas temporada

Empresa: Grupo Ambiente

Salario: 1.623.000

Únase al equipo como asesor comercial, donde podrá desarrollar y planificar estrategias comerciales que impulsarán el crecimiento de la organización.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias comerciales efectivas.

Planificar e implementar tácticas de ventas.

Asesorar a los clientes sobre productos o servicios.

Mantener relaciones sólidas con los clientes.

Conducir al cliente hacia el cierre exitoso de ventas.

Requisitos:

Experiencia previa en ventas y atención al cliente.

Excelentes habilidades comunicativas.

Orientación al cliente y resultados.

Capacidad para trabajar en equipo.

Cajero temporada

Empresa: Studio F

Salario: A convenir

Trabaje en el centro comercial más cercano a su hogar en Bogotá, con horarios rotativos de domingo a domingo y un día compensatorio a la semana. ¡No deje pasar esta oportunidad!

Responsabilidades:

Manejo de caja registradora y transacciones en efectivo y tarjeta.

Atención al cliente y asesoramiento sobre productos.

Realizar cierres de caja y reportar discrepancias.

Apoyar en la organización y presentación de productos en el punto de venta.

Coordinar con el equipo de ventas para mejorar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

Ser Bachiller.

Mayor de edad.

Cédula de Ciudadanía vigente.

Disponibilidad inmediata para trabajar en Bogotá.

Disponibilidad de tiempo completo y para horarios rotativos.

Promotor temporada

Empresa: Pernine

Salario: 1.423.500

En este rol, actuará como representante de ventas, asegurando que las estrategias de trade marketing se ejecuten de manera impecable.

Responsabilidades:

Garantizar la correcta ejecución de estrategias de trade marketing en tienda.

Levantar información del mercado en tiempo real.

Asegurar la visibilidad de marca en los puntos de venta de clientes mayoristas.

Visitar puntos de venta según ruta asignada, incluyendo tiendas por departamentos y grandes superficies.

Verificar la correcta exhibición de productos siguiendo los lineamientos de marca.

Resurtir el producto en el punto de venta según necesidad.

Implementar materiales POP y promociones en tienda.

Recoger información del mercado y reportes de competencia.

Asegurar la rotación del producto y gestión efectiva del inventario.

Identificar oportunidades para espacios adicionales o exhibiciones preferenciales.

Enviar reportes diarios/semanales de las visitas a puntos de venta asignados.

Realizar otras funciones solicitadas por el jefe inmediato.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en Marketing, Administración, Ventas o afines.

Experiencia en cargos similares en el sector retail.

Conocimiento básico de bodega.

Habilidad para levantar información y reportes de mercado.

Capacidad para visitar y gestionar múltiples puntos de venta.

Buen manejo de inventarios y exhibiciones.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.