EMPLEO
Vacantes para temporada navideña en Bogotá: postúlese aquí
¡No deje pasar esta oportunidad!
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La temporada navideña impulsa uno de los picos más altos de demanda laboral en Bogotá. Sectores como comercio, logística, ventas y servicio al cliente están reforzando sus equipos mediante contrataciones temporales para atender el incremento en la actividad y el flujo operativo característico de fin de año.
Las oportunidades están dirigidas a personas con y sin experiencia, incluyendo bachilleres, estudiantes y candidatos que buscan ingresos adicionales o una vinculación laboral corta con posibilidad de extensión según el desempeño y las necesidades operativas de cada empresa.
Entre los perfiles más solicitados se encuentran operarios de montacarga, asesores de tienda, cajeros, promotores, entre otros. Varias de estas vacantes ofrecen turnos rotativos y contratación inmediata.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas de trabajo que más se ajusten a su experiencia o disponibilidad. Tenga en cuenta que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.
Operario montacarga
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.875.000 a 2.000.000
Si tiene experiencia como operador de montacargas y cuenta con certificación vigente y licencia de conducción sin comparendos, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Operar montacargas para el manejo y transporte de mercancías en el aeropuerto.
- Verificar el estado y funcionamiento del montacargas antes de cada turno.
- Cumplir con las normas de seguridad y procedimientos establecidos para el manejo de montacargas.
- Colaborar con el equipo de logística para asegurar el flujo eficiente de carga.
- Realizar reportes de incidentes o anomalías observadas durante la operación.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses como montacarguista.
- Certificación vigente para operar montacargas.
- Licencia de conducción sin comparendos.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y fines de semana.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y bajo presión.
Asesor tiendas temporada
Empresa: Grupo Ambiente
Salario: 1.623.000
Únase al equipo como asesor comercial, donde podrá desarrollar y planificar estrategias comerciales que impulsarán el crecimiento de la organización.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias comerciales efectivas.
- Planificar e implementar tácticas de ventas.
- Asesorar a los clientes sobre productos o servicios.
- Mantener relaciones sólidas con los clientes.
- Conducir al cliente hacia el cierre exitoso de ventas.
Requisitos:
- Experiencia previa en ventas y atención al cliente.
- Excelentes habilidades comunicativas.
- Orientación al cliente y resultados.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Cajero temporada
Empresa: Studio F
Salario: A convenir
Trabaje en el centro comercial más cercano a su hogar en Bogotá, con horarios rotativos de domingo a domingo y un día compensatorio a la semana. ¡No deje pasar esta oportunidad!
Responsabilidades:
- Manejo de caja registradora y transacciones en efectivo y tarjeta.
- Atención al cliente y asesoramiento sobre productos.
- Realizar cierres de caja y reportar discrepancias.
- Apoyar en la organización y presentación de productos en el punto de venta.
- Coordinar con el equipo de ventas para mejorar la experiencia del cliente.
Requerimientos:
- Ser Bachiller.
- Mayor de edad.
- Cédula de Ciudadanía vigente.
- Disponibilidad inmediata para trabajar en Bogotá.
- Disponibilidad de tiempo completo y para horarios rotativos.
Promotor temporada
Empresa: Pernine
Salario: 1.423.500
En este rol, actuará como representante de ventas, asegurando que las estrategias de trade marketing se ejecuten de manera impecable.
Responsabilidades:
- Garantizar la correcta ejecución de estrategias de trade marketing en tienda.
- Levantar información del mercado en tiempo real.
- Asegurar la visibilidad de marca en los puntos de venta de clientes mayoristas.
- Visitar puntos de venta según ruta asignada, incluyendo tiendas por departamentos y grandes superficies.
- Verificar la correcta exhibición de productos siguiendo los lineamientos de marca.
- Resurtir el producto en el punto de venta según necesidad.
- Implementar materiales POP y promociones en tienda.
- Recoger información del mercado y reportes de competencia.
- Asegurar la rotación del producto y gestión efectiva del inventario.
- Identificar oportunidades para espacios adicionales o exhibiciones preferenciales.
- Enviar reportes diarios/semanales de las visitas a puntos de venta asignados.
- Realizar otras funciones solicitadas por el jefe inmediato.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en Marketing, Administración, Ventas o afines.
- Experiencia en cargos similares en el sector retail.
- Conocimiento básico de bodega.
- Habilidad para levantar información y reportes de mercado.
- Capacidad para visitar y gestionar múltiples puntos de venta.
- Buen manejo de inventarios y exhibiciones.
- Excelentes habilidades de comunicación y organización.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.