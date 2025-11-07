Vacantes por temporada: oportunidades laborales para fin de año

Con la llegada de fin de año, muchas empresas reconocidas en Colombia buscan reforzar sus equipos para atender la alta demanda de productos y servicios. Las vacantes por temporada se presentan como una oportunidad ideal para quienes desean generar ingresos adicionales, adquirir experiencia laboral y, en algunos casos, abrir la puerta a una vinculación permanente.

Este tipo de empleo tiene varias ventajas: permite adaptarse a horarios flexibles, desarrollar habilidades en atención al cliente y trabajo en equipo, y conocer de primera mano la dinámica de diferentes sectores. Además, es una excelente alternativa para quienes buscan complementar su ingreso durante la temporada decembrina sin comprometer otros proyectos personales o académicos.

Las oportunidades por temporada están disponibles en reconocidas empresas y abarcan áreas como comercio, logística, atención al cliente, ventas, servicios y operativos. Entre los cargos más solicitados se encuentran asesores de ventas, auxiliares logísticos, cajeros, operarios de producción y personal de atención al cliente. Las convocatorias están abiertas tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Auxiliar temporada navideña – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Éxito

Salario: 1.318.000

Como asistente de empaque, operario de caja o ayudante de surtido, tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades en un entorno colaborativo y de alto ritmo, garantizando siempre la satisfacción de los clientes.

Responsabilidades:

Manejo de caja registradora y atención al cliente.

Surtido y organización de productos en estanterías.

Empaque de mercancías para los clientes.

Colaboración en la limpieza y orden del área de trabajo.

Asistencia en inventarios y control de stock.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Tener al menos el noveno grado o bachillerato completo.

No estar inscrito como estudiante durante el período de trabajo.

Actitud proactiva y capacidad para trabajar en equipo.

Asesor comercial temporada – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.700.000 a 1.900.000

Si es apasionado por las ventas y busca una oportunidad temporal para demostrar sus habilidades, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el punto de venta.

Promover productos y servicios de manera efectiva.

Manejar transacciones de venta de manera precisa.

Mantener la exhibición de productos organizada y atractiva.

Ofrecer una experiencia de compra excepcional a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas o atención al cliente, aunque se considerarán candidatos sin experiencia.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.

Residencia en Medellín o facilidad para desplazarse a las ubicaciones especificadas.

Operador logístico para temporada – Cali

Empresa: Nases

Salario: 1.423.500

Este rol es clave para asegurar que las mercancías se procesen y despachen a tiempo, manteniendo nuestros estándares de calidad y satisfacción al cliente.

Responsabilidades:

Gestionar las Notas de Pedido y asegurarse de su correcta ejecución.

Realizar el alistamiento y grabado de mercancías de manera eficiente.

Supervisar y gestionar los quiebres de stock buscando soluciones rápidas.

Coordinar reprogramaciones y procesar devoluciones de manera oportuna.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos logísticos existentes.

Requerimientos:

Técnico en logística o áreas relacionadas.

Experiencia previa en coordinación logística, especialmente en temporadas altas.

Habilidad para gestionar múltiples tareas y priorizar eficientemente.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Atención al detalle y enfoque en la calidad del servicio.

Cajero temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.550.000

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

3 meses de experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Supernumerario temporada – Villavicencio

Empresa: Outlet todo al 50

Salario: 1.423.500 a 2.500.000

Si le apasiona el mundo de la moda y el servicio al cliente, esta es su oportunidad para brillar como supernumerario de temporada.

Responsabilidades:

Atención al cliente personalizada.

Call Center.

Ventas por WhatsApp y redes sociales.

Colaboración en la organización de la tienda.

Asesoramiento en moda y tendencias actuales.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en tiendas de ropa o marcas reconocidas del sector retail.

Pasión por la moda y el servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Excelentes habilidades de comunicación.

Residencia en Bogotá.