Vacantes temporales en Bogotá y Medellín: aplique ya

Postulaciones abiertas sin costo.

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de octubre de 2025, 7:57 p. m.
.
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Bogotá y Medellín cuentan con plazas de empleo temporales ideales para quienes buscan generar ingresos adicionales, adquirir experiencia o incorporarse al mercado laboral de manera rápida durante temporadas específicas.

Estas vacantes suelen abrirse en sectores como comercio, atención al cliente, logística, servicios y eventos, respondiendo a la demanda por temporadas de alta actividad o proyectos puntuales. Muchos de estos puestos permiten flexibilidad horaria y ofrecen beneficios adicionales, e incluso algunas empresas consideran la posibilidad de contratación a largo plazo según el desempeño del colaborador.

¿Cómo postularse?

Si desea consultar todas las vacantes temporales, ingrese a la sección de Semana Empleos y aplique sin costo a las ofertas que más se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos una selección de algunas de las oportunidades disponibles.

.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asesora de belleza – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: 1.970.000

Si es una persona apasionada por el mundo cosmético y tiene una actitud excepcional hacia las ventas y el servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Impulsar la venta de productos cosméticos.
  • Brindar asesoría personalizada a los clientes.
  • Optimizar la rentabilidad del espacio asignado.
  • Mantener un servicio al cliente de alta calidad.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas de productos cosméticos.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial de moda – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.425.500

Si tiene experiencia en el sector retail y un genuino interés por el mundo de la moda, esta oportunidad es ideal para usted.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en tienda.
  • Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
  • Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
  • Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 4 meses en ventas.
  • Conocimiento del sector retail y moda.
  • Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Empresas en Bogotá abren vacantes para fin de semana

Vendedor 6h temporada navidad – Medellín

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor de ventas, será responsable de ofrecer asesoría completa en productos y servicios, utilizando canales de venta digitales y asegurando una experiencia de compra memorable.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes en la venta y posventa de productos y servicios.
  • Asegurar una adecuada presentación de las áreas de venta a cargo.
  • Utilizar canales de venta digitales para brindar asesoría completa.
  • Abordar, indagar y ofrecer demostraciones de productos.
  • Manejar objeciones y cerrar ventas de manera efectiva.
  • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo.
  • Habilidad para manejar herramientas digitales.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Orientación al cliente y resultados.

¡Postúlese aquí!

Asesora medio tiempo temporada – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Maaji está buscando a una persona apasionada por el servicio al cliente y con ganas de enfrentar nuevos retos en el mundo de las ventas.

Responsabilidades:

  • Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.
  • Atender a los clientes en todo momento bajo los estándares de la marca y garantizando que vivan una experiencia de compras excepcional.
  • Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones de manera efectiva.
  • Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y mantener los indicadores KPI al día.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
  • Conocimientos en sistemas POS y manejo de KPI de retail.
  • Excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente.
  • Capacidad para manejar objeciones de clientes con eficacia.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

