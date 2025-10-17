Vacantes temporales en Bogotá y Medellín: aplique ya

Bogotá y Medellín cuentan con plazas de empleo temporales ideales para quienes buscan generar ingresos adicionales, adquirir experiencia o incorporarse al mercado laboral de manera rápida durante temporadas específicas.

Estas vacantes suelen abrirse en sectores como comercio, atención al cliente, logística, servicios y eventos, respondiendo a la demanda por temporadas de alta actividad o proyectos puntuales. Muchos de estos puestos permiten flexibilidad horaria y ofrecen beneficios adicionales, e incluso algunas empresas consideran la posibilidad de contratación a largo plazo según el desempeño del colaborador.

¿Cómo postularse?

Si desea consultar todas las vacantes temporales, ingrese a la sección de Semana Empleos y aplique sin costo a las ofertas que más se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos una selección de algunas de las oportunidades disponibles.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asesora de belleza – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: 1.970.000

Si es una persona apasionada por el mundo cosmético y tiene una actitud excepcional hacia las ventas y el servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Impulsar la venta de productos cosméticos.

Brindar asesoría personalizada a los clientes.

Optimizar la rentabilidad del espacio asignado.

Mantener un servicio al cliente de alta calidad.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de productos cosméticos.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.

Asesor comercial de moda – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.425.500

Si tiene experiencia en el sector retail y un genuino interés por el mundo de la moda, esta oportunidad es ideal para usted.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 4 meses en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

Vendedor 6h temporada navidad – Medellín

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor de ventas, será responsable de ofrecer asesoría completa en productos y servicios, utilizando canales de venta digitales y asegurando una experiencia de compra memorable.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en la venta y posventa de productos y servicios.

Asegurar una adecuada presentación de las áreas de venta a cargo.

Utilizar canales de venta digitales para brindar asesoría completa.

Abordar, indagar y ofrecer demostraciones de productos.

Manejar objeciones y cerrar ventas de manera efectiva.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo.

Habilidad para manejar herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Orientación al cliente y resultados.

Asesora medio tiempo temporada – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Maaji está buscando a una persona apasionada por el servicio al cliente y con ganas de enfrentar nuevos retos en el mundo de las ventas.

Responsabilidades:

Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Atender a los clientes en todo momento bajo los estándares de la marca y garantizando que vivan una experiencia de compras excepcional.

Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones de manera efectiva.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y mantener los indicadores KPI al día.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Conocimientos en sistemas POS y manejo de KPI de retail.

Excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente.

Capacidad para manejar objeciones de clientes con eficacia.