EMPLEO
Vacantes temporales en Bogotá y Medellín: aplique ya
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Bogotá y Medellín cuentan con plazas de empleo temporales ideales para quienes buscan generar ingresos adicionales, adquirir experiencia o incorporarse al mercado laboral de manera rápida durante temporadas específicas.
Estas vacantes suelen abrirse en sectores como comercio, atención al cliente, logística, servicios y eventos, respondiendo a la demanda por temporadas de alta actividad o proyectos puntuales. Muchos de estos puestos permiten flexibilidad horaria y ofrecen beneficios adicionales, e incluso algunas empresas consideran la posibilidad de contratación a largo plazo según el desempeño del colaborador.
¿Cómo postularse?
Si desea consultar todas las vacantes temporales, ingrese a la sección de Semana Empleos y aplique sin costo a las ofertas que más se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos una selección de algunas de las oportunidades disponibles.
Asesora de belleza – Bogotá D.C.
Empresa: Farmatodo
Salario: 1.970.000
Si es una persona apasionada por el mundo cosmético y tiene una actitud excepcional hacia las ventas y el servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Impulsar la venta de productos cosméticos.
- Brindar asesoría personalizada a los clientes.
- Optimizar la rentabilidad del espacio asignado.
- Mantener un servicio al cliente de alta calidad.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas de productos cosméticos.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.
Asesor comercial de moda – Bogotá D.C.
Empresa: Studio F
Salario: 1.425.500
Si tiene experiencia en el sector retail y un genuino interés por el mundo de la moda, esta oportunidad es ideal para usted.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en tienda.
- Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
- Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
- Mantener el orden y la presentación de la tienda.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 4 meses en ventas.
- Conocimiento del sector retail y moda.
- Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.
Vendedor 6h temporada navidad – Medellín
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Como asesor de ventas, será responsable de ofrecer asesoría completa en productos y servicios, utilizando canales de venta digitales y asegurando una experiencia de compra memorable.
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes en la venta y posventa de productos y servicios.
- Asegurar una adecuada presentación de las áreas de venta a cargo.
- Utilizar canales de venta digitales para brindar asesoría completa.
- Abordar, indagar y ofrecer demostraciones de productos.
- Manejar objeciones y cerrar ventas de manera efectiva.
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.
Requerimientos:
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo.
- Habilidad para manejar herramientas digitales.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Orientación al cliente y resultados.
Asesora medio tiempo temporada – Medellín
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Maaji está buscando a una persona apasionada por el servicio al cliente y con ganas de enfrentar nuevos retos en el mundo de las ventas.
Responsabilidades:
- Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.
- Atender a los clientes en todo momento bajo los estándares de la marca y garantizando que vivan una experiencia de compras excepcional.
- Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones de manera efectiva.
- Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y mantener los indicadores KPI al día.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
- Conocimientos en sistemas POS y manejo de KPI de retail.
- Excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente.
- Capacidad para manejar objeciones de clientes con eficacia.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.