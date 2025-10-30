Vigilantes y guardas de seguridad: conozca las ofertas laborales disponibles

El sector de la seguridad privada en Colombia continúa consolidándose como uno de los mayores generadores de empleo formal en el país. Con el crecimiento de empresas, centros comerciales, entidades financieras y conjuntos residenciales, la demanda de vigilantes y guardas de seguridad se mantiene en constante aumento.

Actualmente, hay cientos de vacantes activas para personas con o sin experiencia que cuenten con la certificación en vigilancia y estén interesados en trabajar en turnos rotativos o fijos. Las empresas del sector buscan talento comprometido, responsable y con alta orientación al servicio, ofreciendo contratación directa, estabilidad laboral y prestaciones de ley.

Además, este tipo de empleos representan una alternativa accesible para quienes buscan estabilidad y proyección, ya que muchas compañías ofrecen procesos de formación continua y posibilidades de ascenso dentro de la organización.

Si desea explorar las oportunidades activas, puede ingresar al portal de Semana Empleos, completar su perfil profesional y acceder a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia. Es un proceso gratuito, ágil y 100 % en línea.

A continuación, encontrará una selección de vacantes destacadas en el sector de la seguridad privada que podrían ajustarse a su perfil.

Los guardas de seguridad son cruciales porque protegen a las personas y los bienes, previenen incidentes y brindan tranquilidad al actuar como elemento disuasorio contra delitos, vandalismo e intrusiones. | Foto: Getty Images

Vigilante parqueadero – Pereira

Empresa: Farmatodo

Salario: 1.489.000

¿Quiere formar parte de una empresa líder en el sector retail? Farmatodo está en busca de un vigilante parquadero comprometido, para unirse a su equipo en Bogotá.

Responsabilidades:

Vigilar y asegurar el orden de los vehículos en el parqueadero.

Mantener el área de estacionamiento limpia y organizada.

Proveer un servicio al cliente amable y seguro.

Reportar cualquier anomalía o incidencia en el estacionamiento.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de 8 horas, incluyendo fines de semana.

Atención al detalle y responsabilidad.

Orientación al cliente.

Vigilante de recepción y control – Barranquilla

Empresa: Alkosto

Salario: A convenir

Como guarda de seguridad, su compromiso será fundamental para proteger lo que más importa, garantizando la seguridad y el orden. Únase al equipo de personal de vigilancia y contribuya a mantener la confianza en cada jornada.

Responsabilidades:

Realizar control de accesos de personal interno clientes y proveedores.

Custodiar mercancía en zonas de recibo y despacho.

Apoyar el cumplimiento de protocolos de seguridad y prevención de pérdidas.

Hacer rondas y reportes periódicos de novedades o alertas.

Brindar atención y orientación al cliente desde la entrada.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia mínima de 6 meses en seguridad, vigilancia o control de accesos.

Persona respetuosa, atenta, con sentido de pertenencia.

Excelente presentación personal y actitud de servicio.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (mañana, tarde o noche).

Vigilante – Medellín

Empresa: Crystal

Salario: A convenir

El objetivo del cargo es garantizar el cumplimiento de las normas, procedimientos, funciones y responsabilidades a través de inspecciones, y registros a las personas, vehículos e instalaciones de la empresa.

Responsabilidades:

Controlar que los ingresos y salidas de empleados, proveedores, contratistas, visitantes, vehículos y activos fijos cumplan con los procedimientos de seguridad a través de plan estratégico de seguridad y protocolo de bioseguridad.

Garantizar la integridad de la carga que sale para los despachos nacionales, exportación e importaciones, con su respectiva documentación y con los precintos de seguridad designados.

Controlar los elementos en custodia (armamento, munición, caja menor, linterna, elementos de empleados, radios de comunicación, entre otros) que estén bajo su responsabilidad.

Realizar vigilancia continua en el turno de trabajo, con el fin de verificar que todo se encuentre en condiciones normales.

Participar activamente en la preparación y respuesta ante emergencias de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.

Revisar en forma correcta y cuidadosa el ingreso y salida del personal a la planta.

Reportar a sus superiores cualquier anormalidad que se presente con el personal que ingresa y sale de la planta.

Solicitar al ingreso los documentos de identificación a todo el personal y dar el carné respectivo, invitando a leer las normas de seguridad (que se encuentran al respaldo de estas) tanto a proveedores, contratistas y visitantes.

Requerimientos:

Bachiller - Curso actualizado en seguridad en vigilancia privada.

Guarda de seguridad – Medellín

Empresa: Pash

Salario: 1.430.000 a 1.700.000

Pash está buscando personas apasionadas que contribuyan a mantener el orden, seguridad y la eficiencia en las tiendas.

Responsabilidades:

Seguridad de tiendas.

Control de tiendas.

Guarda.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Conocimientos en seguridad.