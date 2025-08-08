Villavicencio: hay más de 2.000 vacantes activas esta semana

La capital del Meta continúa posicionándose como un punto clave para la generación de empleo en el país. Actualmente, empresas de la región y del resto del país están en búsqueda de nuevo talento para fortalecer sus operaciones, ofreciendo opciones tanto para quienes buscan su primer empleo como para quienes desean avanzar en su carrera profesional.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, ventas, mecánica, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Jefe de gestión humana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como jefe de gestión humana, será el responsable de liderar y administrar los procesos y proyectos de gestión de personal, asegurando que se alineen con la normatividad y cultura organizacional.

Responsabilidades:

Garantizar la consecución del personal en el tiempo y según los requerimientos establecidos.

Asesorar y administrar los procesos de gestión de personal.

Vigilar el cumplimiento de la normativa interna y legislativa.

Mejorar la calidad de vida de los colaboradores.

Impulsar la capacitación y desarrollo de personal.

Incrementar la productividad del almacén.

Lograr las metas de la tienda en clima laboral adecuado.

Gestionar proyectos y programas de gestión humana.

Requerimientos:

Especialización/Maestría en Recursos Humanos o afines.

Experiencia mínima de 5 años en roles similares.

Conocimiento profundo de normativas laborales.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad de análisis y resolución de problemas.

Excelentes habilidades de comunicación.

Asesor tienda de ropa

Empresa: GCO

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Comodín S.A.S., una renombrada empresa de moda que colabora con prestigiosas marcas como RIFLE, Chevignon, Naf Naf, Esprit, Americanino, AmericanEagle, OUTLET TODO 50%, está en la búsqueda de asesores comerciales para la ciudad de Villavicencio, talentosos y apasionados por el mundo de la moda.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en sus compras.

Mantener una excelente presentación del punto de venta.

Conseguir los objetivos de ventas establecidos.

Gestionar las actividades administrativas propias del puesto.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente, en el sector moda.

Habilidades comunicativas sobresalientes.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo domingo a domingo.

Asesor(a) comercial de motos

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como ejecutivo de ventas de motos, tendrá la oportunidad de impulsar sus habilidades comerciales y crecer profesionalmente en un entorno dinámico y enriquecedor.

Responsabilidades:

Atender a los clientes interesados en la compra de motocicletas.

Asesorar a los clientes sobre las características de diferentes modelos de motos.

Realizar seguimientos postventa para asegurar la satisfacción del cliente.

Gestionar el proceso de venta desde el inicio hasta el cierre.

Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado de motocicletas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas preferiblemente en el sector automotriz.

Conocimiento sobre motocicletas y sus características.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Orientación al cliente y resultados.

Técnico mecánico B

Empresa: Corautos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en mecánica automotriz, será responsable de realizar trabajos asignados por el supervisor, asegurando la reparación adecuada de vehículos, incluyendo sistemas como embrague, refrigeración, frenos y suspensión.

Responsabilidades:

Realizar reparaciones de vehículos según asignaciones del supervisor.

Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de las marcas durante las reparaciones.

Reparar sistemas de embrague, refrigeración, frenos y suspensión.

Diagnosticar y reparar motores de vehículos pesados.

Mantener registros detallados de las reparaciones realizadas.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz o áreas afines.

Dos años de experiencia en el sector automotriz, específicamente en reparación de motores de vehículos pesados o buses.

Habilidades en diagnóstico de sistemas automotrices actuales, incluyendo diagnóstico electrónico y reparación de motores.