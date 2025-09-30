¿Vive en Bogotá y busca trabajo? Estas vacantes son para usted

Con más de 80 mil oportunidades disponibles esta semana, empresas de diferentes sectores en la capital del país están en la búsqueda de nuevos talentos que fortalezcan sus equipos y aporten al crecimiento de la ciudad. Desde cargos operativos hasta posiciones especializadas, hay opciones para todo tipo de perfiles y niveles de experiencia.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y virtual.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Enfermera/o hospitalización pediatría

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un especialista en cuidado infantil que desee formar parte de un equipo que prioriza la calidad del servicio y la empatía.

Responsabilidades:

Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.

Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.

Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.

Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.

Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.

Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.

Habilidades de empatía y vocación al servicio.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.

Auxiliar fábrica de pagos

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

El candidato ideal será responsable de asistir en la gestión de conciliaciones bancarias, garantizando la precisión y consistencia de los registros financieros.

Responsabilidades:

Asistir en la gestión de conciliaciones bancarias diarias.

Verificar y asegurar la precisión de los registros financieros.

Colaborar con otros departamentos para resolver discrepancias.

Preparar reportes financieros relacionados con conciliaciones.

Mantener una comunicación efectiva con el equipo financiero.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en conciliaciones bancarias.

Conocimiento intermedio de Excel.

Atención al detalle y habilidades analíticas.

Capacidad de trabajar de forma independiente y en equipo.

Habilidades de comunicación efectiva.

Analista de información logística

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista de información logística y sea parte esencial en la optimización de la operación logística.

Responsabilidades:

Generar reportes e indicadores de operación logística.

Divulgar información a las diferentes áreas de la empresa.

Medir el correcto funcionamiento de la operación logística.

Proponer planes de acción para el mejoramiento de procesos.

Mantener el flujo de información en la cadena logística.

Requerimientos:

Título profesional en logística administración o afines.

Experiencia mínima de 2 años en análisis logístico.

Habilidades avanzadas en manejo de datos y reportes.

Conocimiento en el diseño operacional de planes logísticos.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Líder de tesorería

Empresa: Croydon

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

Gestión del flujo de caja.

Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.

Elaboración de reportes financieros.

Realización de conciliaciones bancarias.

Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.

Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.

Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.