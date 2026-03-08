Finanzas
¿Adiós al guarda de seguridad? El plan de los edificios para frenar el alza de la administración en 2026
El aumento del salario mínimo llevó a la toma de nuevas opciones de seguridad.
8 de marzo de 2026, 4:09 p. m.
La mayoría de conjuntos cuentan con grupos de seguridad privada Foto: David Amado
