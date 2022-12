Aquí el ABC sobre cómo funcionará la reducción del pago del SOAT en Colombia

En las últimas horas, de este sábado 17 de diciembre, el presidente Gustavo Petro expidió el decreto que reduce en 50 % el precio del Soat para motos pequeñas y otros vehículos.

El documento establece que las categorías como motos de menos de 100 cc, motos de 100 cc y hasta 200 cc, motocarros tricimotos y cuadriciclos, motocarros de cinco pasajeros, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas, y vehículos de servicio público intermunicipal establecidas, harán parte de un rango diferencial por riesgo.

Soat y Nequi - Foto: Fotos: Ministerio de Transporte y Nequi

Según el Ministerio de Transporte, la medida se aplica con el ánimo de reducir los índices de siniestralidad en el país, prevenir el fraude en las reclamaciones y enfrentar la evasión en la compra del Soat.

Aproximadamente, el 47 % de los vehículos que transitan por las vías no lo tiene. En el caso de las motocicletas, el panorama es más alarmante y el porcentaje aumenta al 61 %.

¿De dónde salen los recursos para financiar el 50 % del Soat?

Según el Ministerio de Transporte, los recursos para financiar la tarifa diferencial en estas categorías serán del presupuesto General de la Nación, administrados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES.

¿Hay beneficios para los vehículos que no se encuentran en las categorías establecidas para el descuento?

El Gobierno Nacional manifestó que a aquellos propietarios de vehículos que hayan tenido un buen comportamiento durante los años 2020 y 2021, se les aplicará el descuento del 10 % del valor del seguro. Es importante aclarar que, en ningún caso, el tomador del seguro podrá hacerse acreedor del beneficio más de una vez por el mismo vehículo.

¿Cómo quedarán las tarifas?

Tomando como referencia lo que se conoce hasta el momento en el borrador de decreto mostrado por el Ministerio de Transporte, las motos de menos de 100 centímetros cúbicos deberán pagar 207.000 pesos y las que están entre 125 y 150 centímetros cúbicos deberán pagar 278.350 pesos por su seguro.

Cinco páginas tiene el documento en borrador, en el cual se desglosa el amparo y la cuantía del Soat para algunas categorías de vehículos.

Para el caso de los vehículos de transporte público, la norma dice que autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas, y vehículos de servicio público intermunicipal están entre los que harán parte de un rango diferencial por riesgo, en donde la cobertura de servicios médicos será hasta 300 salarios mínimos diarios legales vigentes

No obstante, las aseguradoras aún no han podido realizar el cálculo final para saber cómo quedarán estos cobros, ya que el decreto no ha sido firmado desde la Casa de Nariño, por lo que una vez más esto quedó en veremos.