Arriendo sin contrato: estos son los derechos que tiene si alquila un inmueble sin el documento

Es importante que sepa cómo funciona la ley en este caso.

Redacción Finanzas Personales
9 de diciembre de 2025, 2:57 a. m.
Arriendo Bogotá
La normativa de arriendos en Colombia dice que los acuerdos se hacen de manera verbal o escrita. | Foto: Getty Images

En Colombia existe una modalidad de alquiler de vivienda denominada arriendo, que es muy popular y a la que acceden millones.

Se trata de un contrato legal donde el arrendador, que es el propietario, cede el uso y goce temporal de un bien inmueble al arrendatario, quien residirá allí a cambio de un canon de arrendamiento, que es un pago periódico por un tiempo determinado.

Aunque este tipo de alquiler se realiza a través de un contrato de arrendamiento, lo cierto es que en muchos casos se hace sin un papel firmado, sino a través de un contrato verbal. Este tipo de contrato puede ser peligroso dado que no hay un documento que sustente las decisiones acordadas.

Dos mujeres miran desde una ventana en un complejo de apartamentos - Foto de referencia
Son miles los colombianos que viven en arriendo. | Foto: Corbis via Getty Images

Sin embargo, la ley que regula el arriendo de vivienda urbana, que es la 820 del 2003, lo permite. Tenga en cuenta que el arrendamiento por contrato escrito le permite a un propietario o arrendatario reclamar ante un juez cuando algo de lo pactado se incumple. Si no hay nada escrito, no puede reclamar con garantía de que algo suceda.

Contexto: El error que puede costarle mucho dinero si vive en conjunto residencial: prohibido rotundamente

Pese a ello, existen algunos derechos que conserva el propietario, aunque no haya un contrato escrito en papel o físico, incluso sin que este esté firmado.

El propietario, con un acuerdo verbal, aún puede exigir que se pague el canon de arrendamiento y de servicios públicos si entraron dentro del acuerdo. También puede pedir la restitución del inmueble si el arriendo se termina.

Apartamento / Apartamentos / Edificio apartamentos
Esto es lo que debe saber sobre la ley de arriendos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, puede hacer reclamaciones frente al uso inadecuado, lo que se traduce en subarriendos ilegales, cambios o modificaciones en el inmueble sin permiso, utilización distinta a los fines pactados o actividades ilegales.

Contexto: Cambios en ley para conjuntos residenciales: mascotas, alquiler para turismo y más ajustes que se harán

Sin embargo, si un propietario quiere acudir a un juez y denunciar estas prácticas, es clave que lleve consigo pruebas que demuestren las malas actuaciones, como recibos, consignaciones, mensajes e incluso vecinos testigos.

Programa de la Secretaría de Hábitat de Bogotá “Mi Ahorro Mi Hogar” para mujeres víctima de violencia.
Ojo si va a pactar una arriendo de manera verbal. | Foto: Getty Images

