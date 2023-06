Así puede consultar si recibirá la devolución del IVA en junio de 2023

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un proceso mediante el cual los contribuyentes tienen la oportunidad de solicitar el reembolso de los impuestos pagados por la compra de bienes y servicios gravados con el IVA. Esto significa que es posible que pueda recuperar parte de lo que ha pagado en los últimos meses.

Recordemos que el beneficio, equivalente a 80 mil pesos, y que se entrega por ciclos, es administrado por el Departamento para la Prosperidad Social. Es importante tener en cuenta que para recibir apoyo económico es indispensable estar inscrito en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV), esta es la herramienta que le sirve al Gobierno nacional para priorizar a las familias, según su nivel socioeconómico o de vulnerabilidad.

Prosperidad social no ha confirmado las fechas de la devolución del IVA. Getty Images. - Foto: Getty Images

Para saber si es beneficiario de la devolución del IVA, debe ingresar a la página de internet de Prosperidad Social, buscar la ventana del subsidio y con el número de cédula consultar si es beneficiario.

Tenga en cuenta que también puede realizar la consulta, o hacer preguntas a través de la línea de atención 01 - 8000 - 95 - 1100.

Es importante tener actualizada la información en el Sisbén, y notificar, entre otras cosas, si ha cambiado de domicilio, o demás aspectos socioeconómicos. La modificación puede evitarle inconvenientes al momento de reclamar el pago, ya que el beneficiario debe informar al operador sobre esta novedad, por ejemplo lo del nuevo lugar de residencia, con el fin que se habilite el cobro en el nuevo municipio, o departamento donde se encuentre radicado.

Hasta el momento, el Departamento para la Prosperidad Social no ha dado a conocer el nuevo calendario para la entrega de la devolución del IVA. Recordemos que anteriormente se hacía cada dos meses.

Tenga en cuenta mantener actualizados los datos en el Sisbén. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

La sugerencia es que los beneficiados estén atentos a los canales de información de la entidad, como la página web o sus redes sociales oficiales, donde permanentemente se están reportando las fechas para el pago de los diversos subsidios, como es el de Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Renta Ciudadana.

Uno de los llamados de atención para los beneficiarios, es que acceder a este subsidio no tiene costo, tampoco necesita de algún intermediario para acceder al mismo. Lo más importante es estar dentro del Sisbén y dependiendo el puntaje que le arroja el mismo, sabrá si puede reclamar el subsidio.

“El registro del SISBEN es un requisito para identificar los más vulnerables, pero no otorga el beneficio de la devolución. Recuerde realizar su actualización en el SISBEN IV de manera oportuna. La devolución del IVA tiene una cobertura a nivel nacional. Los 2 millones de hogares se encuentran en los 32 departamentos. Avanzamos hacia un país más justo”.

Conozca los requisitos para saber si puede ser beneficiario de la devolución del IVA. - Foto: Colsubsidio

Estas serían algunas de las razones por las cuales podría ser no apto para el subsidio:

Indicios de fallecimiento de la persona titular del hogar beneficiado.

Inconsistencias en el documento de identidad de la persona titular del hogar.

Duplicidad de los registros de los hogares en el sistema de información.

Que el hogar beneficiario no cumpla con la calificación o condiciones para acceder al programa.

Tenga en cuenta que no puede recibir más de una ayuda o subsidio del Estado, por lo que si ya es beneficiario de alguno de los otros programas, no recibirá la devolución del IVA. Todo esto lo puede validar con su número de cédula, a través de la página de internet de Prosperidad Social. Hasta el momento no se han cambiado las condiciones ni los montos que recibirían los subsidiados.