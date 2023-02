Así se puede ganar dinero por internet de manera legal en 2023

Internet se viene posicionando como una alternativa, no solo para impulsar un emprendimiento, sino también para generar ingresos de manera legal. Esto, debido a que existen diversos portales que otorgan remuneración a sus usuarios, lo que se convierte en un ingreso extra que no cae nada mal.

Para ganar dinero en internet, el portal sobre educación financiera Ahorro.com.co da a conocer algunas opciones que pueden ser empleadas por los ciudadanos para generar ingresos desde la comodidad del hogar, aprovechando las bondades de la web.

Dentro de las recomendaciones está la de diligenciar encuestas en línea y para ello existen diversas plataformas que se dedican a promover encuestas, como es el caso de Swagbucks, ySense, InboxDollars, MyPoints, Triaba y Mobrog. Estos sitios que consultan a los ciudadanos para conocer gustos e identificar tendencias, datos que posteriormente son entregados a sus clientes para llevar a cabo estrategias de marketing para impulsar sus ventas.

“Esta es una forma poco estresante de ganar dinero extra. No requiere mucho esfuerzo y no necesitas ninguna habilidad predeterminada. Lo único que se necesita es tiempo, una buena conexión a internet e incluso eso suele ser mínimo. Eso también significa que no debes esperar hacer de esto tu principal negocio secundario”, destaca el portal.

Desde la comodidad del hogar, y solo con un portátil con conexión a internet o simplemente desde un smartphone con datos, se puede generar ingresos a través del diligenciamiento de encuestas en línea. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cada uno de estos sitios maneja diferentes métodos para reclamar el pago, algunas ofrecen tarjeta regalo que se pueden canjear en centros comerciales, pero también hay otras que hacen las transferencias a través de Paypal, si se llega a un mínimo establecido y que puede estar entre los 3 y 5 dólares, aproximadamente.

Otra alternativa es trabajar como freelance, y para ello se puede ofrecer dicho servicio en páginas como Upwork, Freelancer y Fiverr. En estas plataformas se muestra una variedad de solicitudes de diferentes empresas y que buscan personal para trabajar en proyectos específicos. Desde escribir artículos, traducciones, asistencia virtual, diseñar piezas gráficas y/o desarrollar software son algunos de los servicios que son requeridos a través de estos sitios.

Muchas empresas solicitan servicios de freelance para el desarrollo de proyectos. Los pagos suelen ser en dólar y la cantidad dependerá de las especificaciones que se pidan. Por proyecto, un freelance puede estar ganando, por lo mínimo, 100 dólares. - Foto: 123RF

Por otra parte, el portal recomienda la venta de ropa que ya no se usa y que se tiene guardada en el armario. Para esto, existen páginas como Closeando y Gotrendier, que además de ofrecer gran calidad de productos, cuentan con canales de distribución que permiten llegar directamente al cliente. “Puedes crear una cuenta y empezar a vender lo que no necesitas. En closeando, puedes enviar tus artículos usados en perfecto estado. Ellos lo venden, y tú obtienes el 50% del valor de la venta (descontando IVA)”, destaca.

Si las anteriores opciones no son de interés, también se puede ganar dinero por internet creando una tienda online y/o abriendo un blog. En el caso de la primera, existen plataformas como Shopify, Woocommerce y Prestashop, que facilitan el proceso de crear una tienda virtual, lo que será de mucha ayuda si se desea iniciar con algún emprendimiento, pero se busca minimizar gastos, esto mientras que se consolida el negocio y se abre una propia página web.

Con respecto al blog, este tipo de espacios se pueden crear gratuitamente a través de plataformas como Wix, HubSpot, Blogger, Tumblr, Medium, Site123, Webnode, SiteW, SilverStripe, entre otros. Contar con sitio web de estas características ayudará, con el tiempo, a generar tráfico que puede monetizarse a partir del contenido que se publique.

“Comenzar un blog es uno de los puntos de entrada más fáciles para ganar dinero en línea. Puedes crear contenido que sea lo suficientemente específico y único como para que tu audiencia sepa exactamente lo que estás publicando y compartiendo cada vez. Una vez identificada esa audiencia, un programa de afiliados puede ayudarte a generar ingresos. El marketing de afiliados consiste en ganar una comisión por generar tráfico o ventas a un comercio o negocio con el que te has asociado. Suele realizarse mediante la publicación de enlaces en la página de tu blog que dirigen a tu audiencia a algún producto fuera de tu sitio web. De esta forma, cada venta que ayudes a realizar desde tu sitio web te va a ayudar a obtener ingresos a modo de comisión por estas ventas”, explica Ahorro.com.co

Muchas personas usan plataformas digitales para generar ingresos, lo cual dependerá del tiempo de dedicación y lo que se escoja como opción ya que en internet existen diversas alternativas legales. - Foto: Getty Images

Y finalmente, una alternativa para ganar dinero por internet y quizás, la más conocida, son las redes sociales. Utilizar plataformas como Instagram, Tik Tok o YouTube, a partir de la generación de contenido que sea atractivo para el público, puede convertirse con el tiempo en la principal fuente de ingreso si se sabe sacar el máximo, de aquí que sean de las herramientas más utilizadas por muchos jóvenes alrededor del mundo.