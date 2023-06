¿Atrasado con el pago del impuesto predial y de vehículos? No haga filas, hay una nueva herramienta de pagos

Popularmente de se conoce que los colombianos dejan todo para última hora, y por supuesto esta es una muy mala práctica; sin embargo, entidades como la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá reconoce que pese a que esta es una realidad, puso a disposición de la ciudadanía una herramienta en la que los deudores morosos con sus obligaciones tributarias, como el de los impuestos de predial y vehículos, puedan ponerse al día con el pago.

Los contribuyentes con dichas deudas podrán consultar del estado de sus deudas y el pago del impuesto Predial y de Vehículos Automotores de años anteriores al 2023.

Esta disposición aplica para los deudores morosos de impuestos como el predial unificado o el de rodamiento de vehículos públicos en la vigencia 2022 y anteriores - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

¿Qué se debe hacer?

El interesado solo debe ingresar al sitio web de la SDH www.haciendabogota.gov.co, donde está disponible el botón “Descarga/paga años anteriores”. Allí, con el número del documento de identificación del propietario (cédula o NIT) y el CHIP del predio o la placa del vehículo, podrá ver todas las deudas pendientes, generar uno a uno los recibos oficiales de pago (ROP) y pagar en línea.

“Desde marzo y a la fecha, 153.744 contribuyentes han aprovechado la oportunidad de pagar la totalidad de sus deudas, obteniendo el descuento del 50% en los intereses de mora, gracias al beneficio que ofrece la Ley 2277 y que finaliza el 30 de junio de este año, lo que representa para la ciudad un recaudo de más de 264.000 millones de pesos”, sostuvo Juan Mauricio Ramírez, secretario distrital de Hacienda.

Cuando se ingrese a la página de la Secretaría de Hacienda, se deberá dar clic en la opción Oficina Virtual, la cual arrojará los diferentes tipos de impuestos que debe pagar el contribuyente. - Foto: Pantallazo a página web de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Además, recordó que este beneficio aplica solo para deudas anteriores al 13 de diciembre de 2022 y que las que se encuentran en etapa probatoria no aparecerán en el botón “Descarga/paga años anteriores”.

El funcionario también indicó lo siguiente: “Con esta nueva herramienta, queremos facilitarles a los deudores el pago de sus obligaciones tributarias y, a la vez, contribuir a la reducción del riesgo de estafa a la ciudadanía por inescrupulosos que hacen llamadas o envían comunicaciones falsas anunciando embargos o descuentos inexistentes y solicitando depósitos de dinero en cuentas no autorizadas para el pago de las deudas con el Distrito”.

Es de aclarar que los recibos de pago de fideicomitentes y beneficiarios (patrimonios autónomos) y los de locatarios (leasing) se deben solicitar en los puntos de atención. Asimismo, los cupones de pago del Predial por cuotas de años anteriores deben descargarse en la Oficina Virtual. Finalmente, Ramírez invitó a los ciudadanos a corroborar la información que les llegue y a reportar irregularidades. “Si reciben llamadas sospechosas, pónganse en contacto con la Entidad para crear una alerta”, reiteró.

La entidad, además, les recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios. Desconfíen, corroboren la información, denuncien y reporten irregularidades; si reciben llamadas sospechosas, pónganse en contacto con la SDH. No consignen dinero en ninguna cuenta, no se dejen intimidar ni engañar con promesas falsas, supuestos embargos o falsos descuentos.

Así son las fuertes sanciones a quienes evaden el pago de impuestos en Bogotá

Es importante tener presente que la Secretaría Distrital de Hacienda, como entidad pública, tiene la obligación de remitir a la Contaduría General de la Nación el listado de los contribuyentes que registran deudas pendientes por impuestos distritales, para que sean reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME).

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos de Bogotá

En el BDME son reportadas las personas naturales y jurídicas que tienen contraída una obligación con una entidad pública, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo hayan incumplido.

En el micrositio “Cero deudas con Bogotá” de la Entidad, se encuentran disponibles los tutoriales para el pago de impuestos de años anteriores, así como las entidades bancarias y mecanismos autorizados para el pago y la información relativa de quiénes deben solicitar recibos de pago de forma presencial.