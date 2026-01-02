Finanzas
Bogotá cuenta con más de 332.000 predios en mora del impuesto predial; autoridades tomarán medidas
Las personas pueden ponerse al día con sus pagos y evitar sanciones mayores.
2 de enero de 2026, 10:17 p. m.
Miles de personas deben ponerse al corriente de sus pagos. Foto: Getty Images / andresr
