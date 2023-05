Por una decisión de la Superintendencia de Notariado y Registro, ya no se permitiría descargar este documento a operadores privados.

Cambia la forma de pedir el certificado de tradición y libertad: ya no será tan fácil como antes

El certificado de tradición y libertad, es uno de los documentos más importantes a la hora de legalizar un inmueble o de acreditar que existe. Como dice su nombre, se trata de una certificación que contiene información relevante del estatus jurídico de una propiedad, además del historial de esta.

Con este documento se puede conocer quiénes son los dueños actuales de la propiedad y quiénes la tuvieron en el pasado. Además información sobre su construcción y otros datos registrados.

De acuerdo con el portal oficial del certificado de tradición y libertad, además de contener información sobre los dueños y construcción, el certificado también proporciona datos acerca de los negocios que se han hecho con la propiedad, ya sea una compraventa, alquiler, entre otros. También muestra si tuvo problemas legales o trámites como hipotecas, y la ubicación exacta con las características principales del predio.

Este tipo de certificado se podía solicitar de varias formas en el país. Una de ellas era a través de su página web. Sin embargo, existen diferentes proveedores que también descargaban este papel y cobraban por ello. Con la nueva decisión de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) esto ya no será así.

Los cambios en el certificado de tradición y libertad

La entidad aseguró que a través de la resolución 03915 de 2023, que se estaba habilitando a operadores privados para la expedición y venta de dichos certificados y que estos, mediante acuerdos de niveles de servicio, estaban dando a la ciudadanía precios mucho más elevados que los regulados por la SRN.

Dichas tarifas de operadores privados a veces sobrepasaban hasta el 40% de la tarifa que había sido dispuesta por la entidad para la generación del certificado.

“La Superintendencia tenía autorizado un valor diferencial menor al regulado para la ciudadanía a uno de los operadores privados para la expedición de los certificados de manera física; sin embargo, esta tarifa fue usada para expediciones virtuales no autorizadas, que generaron un posible detrimento patrimonial a los ingresos de la entidad”, comentó la entidad.

Por dichas situaciones, la Superintendencia concluyó que podía ofrecer a los ciudadanos el acceso directo a estos servicios a las tarifas reguladas por la entidad.

Ahora, con la nueva decisión la ciudadanía podrá expedir estos certificados de manera física en las notarías del país, con el mismo precio al que se accede en las oficinas de registro.

Finalmente, la SNR aclaró que no está restringiendo, en ningún caso, “ni a los ciudadanos en general ni a los medios de comunicación en particular, el acceso a la expedición de los Certificados de Tradición y Libertad, Certificados de No Propiedad y Consulta de índice de Propietarios. Por el contrario, ofrece una solución a los usuarios frecuentes y de mayor consumo para facilitar la operación relacionada con la expedición de esos certificados”.

Certificado de Tradición y Libertad: cómo obtenerlo por internet

Cualquier persona interesada en conocer la información puede expedir el documento sin ningún inconveniente, para ello debe:

Ingresar a https://snrbotondepago.gov.co/certificado , registrarse y seguir los pasos mencionados.

En el sitio web de la Superintendencia de Notariado y Registro debe presionar el botón: “generar certificado”.

Rellenar los espacios donde se exigen los datos del inmueble, incluyendo el número de matrícula y la cédula de identidad del interesado.

Realizar el pago en línea, allí darán diferentes métodos de pago como PSE o por medio de tarjeta de crédito.

Completar el resto de los requerimientos del sistema y se le generará el certificado de forma inmediata para su descarga en formato PDF.

Los métodos de pago son variados, puede usar cualquier tarjeta de crédito Visa, Amex, Diners y Mastercard emitidas por entidades financieras de Colombia. También puede optar por el Pago PSE (o por transferencia).