Finanzas
Cambio en la fecha de consignación de las cesantías; conozca el nuevo día límite
Miles de empleados recibirán la consignación.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
11 de febrero de 2026, 7:00 p. m.
Las empresas, además de consignar a tiempo, deben trabajar en campañas de educación financiera que permitan que las cesantías sean usadas de forma responsable por sus beneficiarios. Foto: Porvenir
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento