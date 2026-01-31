Subsidios
Cambios en beneficio para más de 700.000 personas; así quedan los nuevos pagos y quiénes dejan de recibirlo
Prosperidad Social anunció el calendario de pagos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
31 de enero de 2026, 5:28 p. m.
El Departamento de Prosperidad Social anunció un nuevo ciclo de transferencias. Foto: Departamento de Prosperidad Social
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento