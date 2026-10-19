Finanzas personales
Cédulas de personas fallecidas estarían detrás de miles de intentos de suplantación para firmar documentos y contratos
Estudio de AUCO identificó cerca de 1.500 documentos de colombianos fallecidos en intentos mensuales de firma o validación de identidad.
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19 de octubre de 2026 a las 11:57 a. m.
La Superintendencia de Industria y Comercio ha reportado 40.316 denuncias por suplantación de identidad desde 2020. Foto: .
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