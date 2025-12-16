Desde hace algunos meses, el Congreso de la República discute el Proyecto de Ley No 257 el cual tiene como uno de sus objetivos prioritarios realizar una modificación en las normas que permiten el retiro parcial de las cesantías, dándole esta herramienta a miles de mujeres en el país para poder realizar diversos proyectos empresariales.

La presente ley tiene por objeto establecer medidas para promover la autonomía económica de la mujer y el fomento de los emprendimientos femeninos en el territorio nacional, a través de la habilitación legal para el retiro parcial de cesantías con destino a la inversión en proyectos de emprendimiento de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

Por otra parte, la iniciativa incluiría que los cónyuges o hijos de menos de 28 años se pudieran beneficiar con los dineros, en los casos que los mismos sean destinados con fines de proyectos de emprendimiento.

¿Cuáles serían las modificaciones que se plantean en el proyecto de Ley?

1. Para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero permanente.

2. Para adelantar estudios, ya sea del empleado, su cónyuge o compañero permanente, o sus hijos.

3. Para inversión en proyectos de emprendimiento de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres; ya sean las sumas abonadas de cesantías de la misma trabajadora emprendedora, o las sumas abonadas de cesantías de su cónyuge, compañero permanente, o sus hijos jóvenes en edad de 18 a 28 años aportantes.

¿Cómo se hace el retiro actualmente?

Para poder retirar las cesantías, la persona debe contar primero con una carta que certifique la terminación del contrato de trabajo. En este documento deben aparecer las fechas en las que finalizó la relación laboral y dejar constancia de que todas las obligaciones entre el trabajador y la empresa o empleador quedaron completamente saldadas.

Por otro lado, es necesario contar con los documentos personales del solicitante, como la cédula de ciudadanía y los certificados de afiliación al fondo de cesantías, así como la certificación de la cuenta bancaria donde se consignará el dinero, en caso de que la entidad autorice el retiro.