Finanzas
Cinco claves para entender su puntaje crediticio y evitar sorpresas en su historial
La consulta permite identificar novedades y comprender el comportamiento de las obligaciones financieras.
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18 de octubre de 2026 a las 9:51 a. m.
Las personas deben conocer la importancia de su historial crediticio. Foto: Getty Images
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