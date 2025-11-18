Suscribirse

Finanzas

Colpensiones: de esta manera puede acceder a trámite fundamental para su pensión

Los pensionados deben conocer las leyes del sistema de pensiones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

18 de noviembre de 2025, 11:41 a. m.
Lo que debe saber para realizar el trámite de pensión. | Foto: Pete - stock.adobe.com

Obtener una pensión es uno de los principales objetivos de miles de personas en el país. Cada usuario registrado ante un fondo de pensiones realiza los aportes necesarios para cumplir los topes establecidos en el número de semanas cotizadas.

Una vez la persona cumpla con la edad necesaria, debe pasar los papeles a Colpensiones. La entidad iniciará el proceso de revisión de los mismos y el cálculo de su mesada pensional.

Contexto: Colpensiones: bajo estas condiciones podrían suspender su pensión

En el momento en que finalice el trámite, el fondo de pensiones se comunicará por medio escrito con el solicitante para informarle su inclusión en la base de datos de las consignaciones y el valor que recibirá.

Sin embargo, si la persona no está de acuerdo con el valor de su mesada pensional, podrá solicitar una revisión y reliquidación por medio de los formatos establecidos por Colpensiones.

Colpensiones
Oficina de Colpensiones en Chapinero. | Foto: Guillermo Torres / Semana

¿Qué se necesita para la solicitud de reliquidación?

  • Tener su historial laboral actualizado.
  • Contar con toda la documentación requerida.
  • Realizar el trámite por medio de los canales de atención física o virtual de la entidad.

“Después de recibida la solicitud, Colpensiones entrará a estudiar el caso y verificará si se cumplen los requisitos para obtener la reliquidación. En caso afirmativo, le informarán el monto y la fecha de inicio de su nuevo pago de pensión. En caso de obtener respuesta negativa, puede acudir ante un juez laboral, a través de un apoderado judicial, para que, mediante sentencia, se ordene la reliquidación pensional, en caso de cumplir los requisitos”, señala el Ministerio de Justicia.

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.
La reliquidación es un trámite permitido por las leyes de pensión del país. | Foto: Agencia 123rf

¿Cómo consultar y actualizar su historial laboral?

Al momento de realizar un trámite ante Colpensiones, se recomienda tener y conocer el historial laboral. Por medio del portal web de la entidad se puede acceder a la información del usuario.

  • Ingrese al portal web de la entidad a la cual se encuentra afiliado.
  • Regístrese o inicie sesión en el portal de Historia Laboral.
  • Una vez dentro, podrá visualizar y descargar su historial completo, donde aparecen detallados los empleadores, las fechas de vinculación y las semanas cotizadas.
Contexto: ¿Cómo obtener 78 semanas extra de pensión para la jubilación? Esto es lo que dice la ley

En caso de encontrar inconsistencias, como períodos no registrados o semanas faltantes, es importante iniciar un proceso de corrección, aportando documentos que respalden la relación laboral, como certificados laborales, desprendibles de nómina o contratos.

Hay que destacar que las personas deben guardar los comprobantes de las consignaciones y aportes realizados para poder contar con los soportes solicitados por Colpensiones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No estoy mal casada”: Adelina Guerrero defiende a su esposo, el ministro Armando Benedetti, y les habló a quienes “lo odian”

2. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran encuesta del Centro Nacional de Consultoría, financiada por empresarios antioqueños

3. Ella es María Antonia Mosquera, nueva Señorita Colombia 2025; conquistó el certamen y será la representante del país

4. Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 18 de noviembre

5. ¿Quiere ir al Mundial del 2026? Trump anuncia visas exprés si adquiere entradas para los partidos. Así es el acuerdo con la FIFA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pensiónmesada pensionalPensión en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.