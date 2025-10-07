Suscribirse

Finanzas

Colpensiones resolvió duda recurrente de mujeres con más de 750 semanas cotizadas para la pensión

Por medio del portal web de la entidad se puede conocer toda la información de los procesos pensionales.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 9:15 p. m.
Colpensiones | Foto: Guillermo Torres

Obtener una pensión en el país es una de las principales metas de las mujeres colombianas. Con la reforma pensional surgieron muchas dudas entre quienes se encuentran en el proceso de acumular las semanas requeridas y alcanzar la edad mínima para pensionarse.

En primer lugar, se destaca que el pasado 30 de junio fue la fecha límite para cumplir con los requisitos necesarios para hacer parte del Régimen de Transición y Oportunidad de Traslado.

Colpensiones revocó la convocatoria pública para la prestación del servicio de vigilancia, pese a que la licitación tenía proponentes que cumplían los requisitos.
La entidad cuenta con el proceso de Doble Asesoría. | Foto: guillermo torres-semana

A través del portal web de Colpensiones se explica una de las opciones disponibles para las mujeres que no lograron cambiarse de fondo pensional.

Mediante el sistema de doble asesoría, las mujeres que cuenten con más de 750 semanas cotizadas podrán acceder a la oportunidad de traslado, lo que les permitirá cambiar de régimen pensional.

“La doble a asesoría es una herramienta diseñada para aquellas personas que desean cambiar de régimen pensional (de Colpensiones a fondos privados o viceversa). Consiste en recibir dos asesorías: una de Colpensiones y otra del fondo privado. Este proceso te permitirá conocer las diferencias, beneficios y opciones que ofrece cada régimen, ayudándote a tomar una decisión informada sobre tu futuro pensional”, explica Colpensiones.

Contexto: El documento obligatorio que debe tener para heredar una pensión en Colombia

¿Cuál es la ruta para aplicar a la doble asesoría?

Lo primero que deben hacer las personas interesadas es comunicarse con Colpensiones para agendar la primera asesoría, en la cual se brindará información clave para el proceso.

Es importante destacar que las mujeres deben contar con todos los documentos relacionados con su proceso pensional y conocer, de primera mano, el número de semanas cotizadas.

Asimismo, es obligatorio asistir a ambas citas de la doble asesoría para poder continuar con el trámite. Además, se recomienda resolver cualquier inquietud durante las sesiones con las entidades correspondientes.

Una vez cumplido este paso, las personas podrán completar el proceso de traslado al régimen pensional de su elección.

Este año, unos 120.000 colombianos, en su mayoría de altos ingresos y que están a más de diez años de la jubilación, se han pasado a Colpensiones, agravando el pasivo pensional de la entidad.
Miles de personas se encuentran afiliadas a este fondo de pensiones. | Foto: ADOBE STOCK

Cabe señalar que este tipo de medidas busca solucionar uno de los principales problemas que existían antes de la implementación de la reforma: muchos colombianos se trasladaban entre regímenes sin comprender las consecuencias, lo que a veces resultaba en pensiones considerablemente más bajas o incluso en la imposibilidad de pensionarse.

Contexto: Si le faltan 5 años para pensionarse, Colpensiones pide que sí o sí haga el siguiente trámite

La doble asesoría pretende mitigar este riesgo y fortalecer la educación financiera en temas pensionales. Por último, es fundamental que las personas verifiquen las condiciones de registro en su nuevo fondo de pensiones, para evitar inconvenientes a futuro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El cruce de trinos entre el presidente Petro y el exvicepresidente ‘Pacho’ Santos: “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen”

2. Seis contratos por $17 mil millones enredan a Misael Cadavid, parte del dinero habría sido usado para su campaña electoral a la Cámara de Representantes

3. Presuntos asesinos de un guardián del Inpec se enfrentaron a bala con la Policía: ocho fueron capturados

4. Vuelco total en Atlético Nacional: sacan la decisión sobre el elegido a ser nuevo técnico

5. “Lo atacan porque va de primero”: Enrique Gómez, de Salvación Nacional, sale en defensa de Abelardo de la Espriella

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PensionesColpensionesMujeres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.