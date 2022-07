¿Cómo los ricos invierten su dinero?

¿Quién no ha dicho “Para eso trabajo” antes de darse un gustico? Pues bien, ser estratégico con el uso del dinero ha sido la regla de los millonarios para cosechar su fortuna, por lo que no corren el riesgo de desperdiciarlo en algo que no merezca la pena o no consideren una buena inversión.

Este ha sido el pensamiento que les ha permitido posicionarse entre los primeros lugares de las personas más ricas del mundo. Hoy en día, se pueden recoger algunos elementos de su estilo de vida para procurar implementar esos buenos hábitos, con ánimo de mejorar la gestión de las finanzas personales.

Un artículo publicado en El Economista de España comparte las conclusiones del libro Everyday Millionaires, escrito por Chris Hogan, quien se puso en la tarea de indagar cuáles fueron los trucos que emplearon miles de millonarios para construir su riqueza.

Tras revisar las más de 10.000 entrevistas que realizó con este fin, pudo concluir que, pese a sus grandes capitales, las personas más ricas son estratégicos al utilizar su plata, y evitan que sean los impulsos los que guíen su comportamiento financiero. Es decir, tienen un plan de acción.

Es claro que para llegar al punto en el que están, antes debieron trabajar y poner empeño en sus ideas y objetivos. Así lo explica Hogan en su libro, indicando que antes de emprender cualquier inversión, se plantean una meta a alcanzar y el paso a paso para alcanzarla. De hecho, tratan de ser estratégicos en el uso de sus recursos, buscando inversiones o negocios que les ofrezcan beneficios para su bolsillo.

Aunque pueda sorprender, algunas de las personas más ricas no gastan en excentricidades, sino que en realidad procuran utilizar menos dinero del que obtienen, ya que contemplan posibilidades futuras, en línea con sus planes económicos.

En contraste, hay quienes siguen la filosofía de que el dinero que se obtiene por medio del trabajo es para aprovecharlo en el ahora. De hecho a P.T. Barnum, fundador del circo Barnum and Bailey, se le atribuye una frase que defiende esta postura: “El dinero no sirve para nada, a menos que conozcas su valor por experiencia”, señalando la importancia del dinero como un recurso que permite acceder a otras vivencias y posibilidades.

Eso lo saben muy bien algunos personajes reconocidos, quienes han empleado su dinero de formas curiosas, desde aviones privados, islas, tiquetes para el espacio, hasta restos fósiles.

De esa forma lo detalla un artículo de Business Insider, en el cual se enlistan algunas de estas compras impensables para el grueso de la población. Según indica el portal, famosos como Katy Perry aparecen en el listado de personajes reconocidos que -al parecer- han adquirido un lugar dentro de la nave espacial de Richard Branson. Mientras que a Nicolas Cage le atribuyen la compra excéntrica del cráneo de un dinosaurio, por un valor cercano al los 280 mil dólares.

Lo cierto es que, al final, cada quien es libre de emplear los recursos que gana en las cosas que así considere necesarias, bien sea porque sean obligaciones o por el placer que genere tenerlas. Sin embargo, esto no quiere decir que sea aprobado del todo por los gurús de las finanzas personales, puesto que no realizar un presupuesto puede conllevar a una fuga en los ingresos.

Por tanto, se sugiere mesura al utilizar el dinero, procurando definir un porcentaje para el ahorro y la inversión, en línea con la estrategia de los millonarios que se ajustan a un plan, pero con la posibilidad de tener momentos de ocio, tal vez no de la misma forma que personalidades reconocidas, pero sí en una experiencia que genere satisfacción por el valor que tuvo conseguirla.