¿Cómo organizar las finanzas en el hogar, para convertirlo en un negocio rentable?

Mercado: Comprar inteligentemente, hacer una lista de mercado aprovechando las ofertas y comprar solamente lo necesario para no alterar el presupuesto.

Control a “gastos hormiga”: Son consumos pequeños que en la cotidianidad no parecen repercutir en el presupuesto, sin embargo, generan un alto impacto en las finanzas personales. Son esas compras frecuentes que no se tienen presente en los presupuestos y sí los afectan: el café que se compra todos los días, comer fuera de casa, suscripciones que se pagan pero no se utilizan, pequeños vicios como el tabaco, entre otros. Por eso, es muy importante hacerlos consientes, identificarlos y llevar un control de ellos en el presupuesto a corto y largo plazo.