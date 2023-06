¿Cómo pasar rápido por inmigración en EE. UU. y evitar ser deportado? Claves para que no le dañen el paseo

Los detenidos en la frontera: son aquellos que no podrán probar tener la ciudadanía de Estados Unidos, o documentos como la residencia legal permanente válida y la visa.

No ciudadanos que sean aprehendidos en el interior: las personas cuando haya ingresado al país de forma ilegal, residentes legales que no puedan probar su estatus migratorio; o los no ciudadanos que hayan violado leyes migratorias después de su entrada, convirtiéndose en “deportables”.